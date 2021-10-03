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«Формула-4»: снова два россиянина на подиуме!
03 октября 22:38
автор: Елена Коновальцева

«Формула-4»: снова два россиянина на подиуме!

Бедрин и Ломко блистают в немецкой ADAC Формуле-4. Но это не просто двойной подиум на «Заксенринге» - сразу два российских гонщика поднимаются на подиум второй уик-энд подряд!

НЕМЕЦКО-АНГЛИЙСКАЯ ДУЭЛЬ

В немецкой «Формуле-4» завершилась вторая треть сезона-2021 — на «Заксенринге» прошел уже четвертый гоночный уик-энд из шести. И все внимание паддока было приковано к дуэли лидера чемпионата Оливера Бирмана из Великобритании и немца Тима Трамнитца — впервые по ходу текущего сезона гонщик из Германии смог регулярно опережать британца и за счет двух побед существенно сократил отставание в чемпионате. Бирман же в первой гонке был вторым, а во второй и вовсе финишировал четвертым.

РУССКИЕ НЕУДАЧИ

Россиянам тоже не слишком повезло в первых заездах. В первой гонке Никита Бедрин после контактной борьбы с соперниками откатился на седьмое место, а Владислав Ломко финишировал пятым. Во втором заезде гонщики буквально поменялись местами: уже Бедрин был пятым, а Ломко — седьмым.

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА!

Однако главное было впереди. В третьем заезде уик-энда Ломко стартовал со второй позиции и уже в первой фазе прошел Сами Мегетунифа, возглавив заезд. Мегетуниф позже стал терять позиции одну за другой, а потому в концовке главным преследователем Владислава стал Оливер Бирман. Британцу, впрочем, так и не удалось подобрать ключи к обороне россиянина, и Ломко отпраздновал первую в сезоне-2021 победу в ADAC Формуле-4.

ПОДИУМ!

Никита Бедрин стартовал четвертым и уже на первом круге пробился в первую тройку, а затем сломил сопротивление Мегетунифа. Правда, к этому моменту Бирман вырвался вперед. Тем не менее в итоге Бедрин в четвертый раз поднялся на подиум и теперь занимает в общем зачете четвертую позицию.

ОБЩИЕ ЗАЧЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ

Лидирует по-прежнему Бирман, но Трамнитц теперь уступает британцу лишь 35 баллов. Третью позицию занимает Люк Браунинг, записавший на свой счет два подиума на «Заксенринге», но он, как и Бедрин, уже довольно много уступает лидерам. В теории оба гонщика еще сохраняют шансы на чемпионство, однако Бирман и Трамнитц должны потерять очень много очков в предстоящих гонках, ведь до конца сезона осталось лишь два боевых уик-энда.

Общий зачет после четырех этапов (топ-10):

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) 215 очков
2. Тим Трамнитц (US Racing) 180
3. Люк Браунинг (US Racing) 144
4. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) 101
5. Виктор Бернье (R-ace GP) 97
6. Владислав Ломко (US Racing) 86
7. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) 72
8. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) 70
9. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) 58
10. Сами Мегетуниф (R-ace GP) – 40

источник: «Советский спорт»
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