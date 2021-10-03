«Формула-4»: снова два россиянина на подиуме!

НЕМЕЦКО-АНГЛИЙСКАЯ ДУЭЛЬ

В немецкой «Формуле-4» завершилась вторая треть сезона-2021 — на «Заксенринге» прошел уже четвертый гоночный уик-энд из шести. И все внимание паддока было приковано к дуэли лидера чемпионата Оливера Бирмана из Великобритании и немца Тима Трамнитца — впервые по ходу текущего сезона гонщик из Германии смог регулярно опережать британца и за счет двух побед существенно сократил отставание в чемпионате. Бирман же в первой гонке был вторым, а во второй и вовсе финишировал четвертым.

РУССКИЕ НЕУДАЧИ

Россиянам тоже не слишком повезло в первых заездах. В первой гонке Никита Бедрин после контактной борьбы с соперниками откатился на седьмое место, а Владислав Ломко финишировал пятым. Во втором заезде гонщики буквально поменялись местами: уже Бедрин был пятым, а Ломко — седьмым.

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА!

Однако главное было впереди. В третьем заезде уик-энда Ломко стартовал со второй позиции и уже в первой фазе прошел Сами Мегетунифа, возглавив заезд. Мегетуниф позже стал терять позиции одну за другой, а потому в концовке главным преследователем Владислава стал Оливер Бирман. Британцу, впрочем, так и не удалось подобрать ключи к обороне россиянина, и Ломко отпраздновал первую в сезоне-2021 победу в ADAC Формуле-4.

ПОДИУМ!

Никита Бедрин стартовал четвертым и уже на первом круге пробился в первую тройку, а затем сломил сопротивление Мегетунифа. Правда, к этому моменту Бирман вырвался вперед. Тем не менее в итоге Бедрин в четвертый раз поднялся на подиум и теперь занимает в общем зачете четвертую позицию.

ОБЩИЕ ЗАЧЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ

Лидирует по-прежнему Бирман, но Трамнитц теперь уступает британцу лишь 35 баллов. Третью позицию занимает Люк Браунинг, записавший на свой счет два подиума на «Заксенринге», но он, как и Бедрин, уже довольно много уступает лидерам. В теории оба гонщика еще сохраняют шансы на чемпионство, однако Бирман и Трамнитц должны потерять очень много очков в предстоящих гонках, ведь до конца сезона осталось лишь два боевых уик-энда.