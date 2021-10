«Формула-4»: снова два россиянина на подиуме!

Общий зачет после четырех этапов (топ-10):

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) – 215 очков

2. Тим Трамнитц (US Racing) – 180

3. Люк Браунинг (US Racing) – 144

4. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) – 101

5. Виктор Бернье (R-ace GP) – 97

6. Владислав Ломко (US Racing) – 86

7. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) – 72

8. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) – 70

9. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) – 58

10. Сами Мегетуниф (R-ace GP) – 40