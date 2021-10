Эль Диабло с титулом

В минувший уикенд на трассе Марко Симончелли в Мизано завершилась эпоха побед испанских гонщиков в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

С 2012 года шесть титулов выиграл Марк Маркес, два Хорхе Лоренсо (плюс у него была победа в 2010-м) и один Хоан Мир, который довольно неожиданно стал триумфатором пандемийного сезона-2020. И вот, наконец, чемпионом MotoGP стал неиспанский гонщик. Впервые после победы австралийца Кейси Стоунера в 2011-м.

Уже по ходу сезона стало понятно, что испанская эпоха подходит к концу. Стабильный Хоан Мир («Сузуки») в этом году пока не выиграл ни одной гонки и занимает третье место в общем зачете. А Марк Маркес («Хонда») лишь недавно начал обретать прежнюю форму после долгого лечения от накопившихся травм.

Борьба за титул в MotoGP в 2021 году развернулась между 22-летним французом Фабио Куартараро по прозвищу «Эль Диабло» из «Ямахи» и 24-летним итальянцем Франческо Баньяя из «Дукати». Лучше в ней оказался Фабио. Француз одержал пять побед в прошедших 16 гонках и ни разу не сошел с дистанции. Титул достался Куартараро досрочно прямо по ходу Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя упал с мотоцикла и сошел. Отыграться на двух оставшихся до конца сезона этапах у итальянца уже не было шансов. Куартараро стал первым в истории французским чемпионом мира в главном классе шоссейно-кольцевых мотогонок.

A lifelong dream is fulfilled for @FabioQ20! 🏆



Let's take a look at the story of the season and see where the title was won! 🥇#ELD1ABLO 👿 | THREAD 👇 pic.twitter.com/LYnHlJOkEX