Эль Диабло с титулом

ФАБИО ПОБЕЖДАЕТ ФРАНЧЕСКО

В минувший уикенд на трассе Марко Симончелли в Мизано завершилась эпоха побед испанских гонщиков в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

С 2012 года шесть титулов выиграл Марк Маркес, два Хорхе Лоренсо (плюс у него была победа в 2010-м) и один Хоан Мир, который довольно неожиданно стал триумфатором пандемийного сезона-2020. И вот, наконец, чемпионом MotoGP стал неиспанский гонщик. Впервые после победы австралийца Кейси Стоунера в 2011-м.

Уже по ходу сезона стало понятно, что испанская эпоха подходит к концу. Стабильный Хоан Мир («Сузуки») в этом году пока не выиграл ни одной гонки и занимает третье место в общем зачете. А Марк Маркес («Хонда») лишь недавно начал обретать прежнюю форму после долгого лечения от накопившихся травм.

Борьба за титул в MotoGP в 2021 году развернулась между 22-летним французом Фабио Куартараро по прозвищу «Эль Диабло» из «Ямахи» и 24-летним итальянцем Франческо Баньяя из «Дукати». Лучше в ней оказался Фабио. Француз одержал пять побед в прошедших 16 гонках и ни разу не сошел с дистанции. Титул достался Куартараро досрочно прямо по ходу Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя упал с мотоцикла и сошел. Отыграться на двух оставшихся до конца сезона этапах у итальянца уже не было шансов. Куартараро стал первым в истории французским чемпионом мира в главном классе шоссейно-кольцевых мотогонок.

A lifelong dream is fulfilled for @FabioQ20! 🏆



Let's take a look at the story of the season and see where the title was won! 🥇#ELD1ABLO 👿 | THREAD 👇 pic.twitter.com/LYnHlJOkEX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2021

СБИЛСЯ С ПУТИ

Родившийся в Ницце 20 апреля 1999 года Фабио Куартараро сел на мотоцикл в четыре года. Он довольно рано перебрался в Испанию, где и строилась его гоночная карьера. В детском и юниорском возрасте Куартараро выиграл множество титулов и считался очень перспективным. По потенциалу его даже сравнивали с Марком Маркесом.

В детстве Фабио заработал и прозвище «Эль Диабло». У него была копия шлема итальянского мотогонщика Роберто Локателли, на котором был нарисован дьявол. Один из мальчишек, тренировавшийся с Фабио, впервые назвал его так. А позже прозвище закрепилось. Сам Куартараро вкладывает в него только положительный смысл: стремление быть впереди и много работать.

Однако переход на уровень выступлений в Гран-при у Фабио совсем не сложился. В 2015-м он дебютировал в чемпионате мира в младшем классе Moto3 незадолго до своего 16-летия. Хотя в некоторых сессиях Куартараро был очень быстр, в гонках ему так и не удалось одержать ни одной победы. А в заключительной трети чемпионата он получил перелом правой лодыжки, из-за чего пропустил несколько гонок.

Несмотря на это, Фабио считался одним из фаворитов в 2016 году. А получился полный провал. Ни одного подиума и 13-е место в чемпионате.

Куартараро решил не задерживаться в Moto3, и уже на следующий год перебрался в Moto2, где ему пришлось бороться со многими опытными гонщикам. И здесь поначалу результаты были скверными. Первый сезон француз закончил на 13-м месте в чемпионате мира. В 2018-м Куартараро чуть подтянулся, и одержал свою первую победу в Барселоне. Но в чемпионате стал только 10-м.

В общем, результаты гонщика были совсем нечемпионские. Почти все нынешние соперники Фабио выступали в младших классах гораздо лучше. Его статус наследника Марка Маркеса, казалось, безвозвратно утрачен. Тем не менее, в «Ямахе» видели потенциал Куартараро для MotoGP. С ним подписали двухлетний контракт на выступление в SRT — малайзийской команде-сателлите японского производителя.

«Фабио определенно талантлив, — подчеркивал в августе 2018-го руководитель команды «Ямаха» Лин Джарвис. — Он сбился с пути, возможно, на год или два, но в этом году он снова подает надежды. Я думаю, что он может стать одним из самых хороших гонщиков в будущем».

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БЫСТРАЯ ДОРОГА К ТИТУЛУ

Джарвис оказался прав. В MotoGP Куартараро долго не запрягал, и сразу поехал быстро. В первой же гонке он отметился лучшим кругом. А затем еще не раз подтвердил свою скорость. На Гран-при Испании в Хересе Фабио побил рекорд Маркеса, став самым молодым обладателем поула в истории. Всего в дебютном сезоне-2019 в составе команды-сателлита он шесть раз выигрывал квалификации. Конвертировать их в победы не удалось, но Куартараро несколько раз становился в гонках вторым вслед за Маркесом.

По итогам чемпионата Фабио занял пятое место, опередив и гонщика заводской «Ямахи» легендарного Валентино Росси. Эксперты стали поговаривать о необходимости замены итальянца на француза, но японская команда решила подождать еще год.

Пандемийный сезон-2020, когда он все-таки стартовал, начался для Куартараро с двух поулов, двух побед и абсолютного лидерства в чемпионате. Однако в следующих пяти гонках француз столкнулся с трудностями и растерял преимущество. Затем на Гран-при Каталонии Фабио опять победил и вернул себе первое место в общем зачете. Но до конца сезон француз не показывал серьезных результатов. Виной тому, как не лучший мотоцикл, так и небольшая травма бедра, полученная на Гран-при Арагона. В чемпионате Куартараро опустился на восьмое место. Это не помешало руководителям «Ямахи» принять решение. Француз занял место Валентино Росси в главной команде, а итальянец отправился в сателлит.

В 2021-м Куартараро быстро вытеснил с позиции лидера «Ямахи» Маверика Виньялеса. Испанец со скандалом покинул команду посреди сезона, а француз принес японской марке первый чемпионский титул в личном зачете с 2015 года.