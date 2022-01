В ожидании «Мазерати» и «Макларена». «Формула-E» начинает новый сезон

Предстоящий чемпионат мира будет последним для автомобилей второго поколения Gen2. Эти болиды проведут на трассах свой четвертый сезон, а уже в 2023-м их сменят машины Gen3. Эволюция между поколениями в «Формуле-E» получается достаточно заметной. Автомобили Gen1 не могли проехать большую дистанцию и их приходилось менять во время заездов. В Gen2 гонщики преодолевают всю гонку без необходимости дополнительного пит-стопа. А в Gen3 плановые остановки на пит-лейне вернутся, так как появится система быстрой подзарядки.

В восьмом сезоне машинам Gen2 добавят мощности. Она увеличится с 200 до 220 киловатт в обычном режиме и с 235 до 250 киловатт в режиме атаки.

«Формулу-E» много критиковали за формат квалификаций, и серия подготовила в этом году революционный регламент. В квалификациях появится плей-офф. Гонщиков сначала будут разбивать на две группы по 11 человек. По четыре лучших выходят в следующую стадию, где поборются за поул по системе с выбыванием.

