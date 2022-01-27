В ожидании «Мазерати» и «Макларена». «Формула-E» начинает новый сезон

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ МАШИН

Предстоящий чемпионат мира будет последним для автомобилей второго поколения Gen2. Эти болиды проведут на трассах свой четвертый сезон, а уже в 2023-м их сменят машины Gen3. Эволюция между поколениями в «Формуле-E» получается достаточно заметной. Автомобили Gen1 не могли проехать большую дистанцию и их приходилось менять во время заездов. В Gen2 гонщики преодолевают всю гонку без необходимости дополнительного пит-стопа. А в Gen3 плановые остановки на пит-лейне вернутся, так как появится система быстрой подзарядки.

В восьмом сезоне машинам Gen2 добавят мощности. Она увеличится с 200 до 220 киловатт в обычном режиме и с 235 до 250 киловатт в режиме атаки.

«Формулу-E» много критиковали за формат квалификаций, и серия подготовила в этом году революционный регламент. В квалификациях появится плей-офф. Гонщиков сначала будут разбивать на две группы по 11 человек. По четыре лучших выходят в следующую стадию, где поборются за поул по системе с выбыванием.

A brand new qualifying format for our biggest season yet - here’s everything you need to know ⚡ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) October 15, 2021

Также изменились правила, касающиеся продолжительности гонок. Обычно они длятся 45 минут + 1 круг. Но теперь к этому времени может быть добавлено до 10 минут в случае выезда машины безопасности или введения режима желтых флагов по всей трассе. По-прежнему работает Fanboost — возможность бонусного ускорения, которую некоторые пилоты получают по результатам голосования болельщиков.

ФИНАЛЬНЫЙ СЕЗОН «МЕРСЕДЕСА»

Число участников чемпионата в этом году сократилось с 12 до 11 команд, так как серию покинул заводской коллектив «Ауди». Немецкая марка в стартующем сезоне будет выступать только в роли поставщика силовых установок для британской «Энвижн».

Также отказалась от «Формулы-E» заводская команда БМВ, которая изначально работала в сотрудничестве с американским коллективом «Андретти». Последний сохранил место в чемпионате, заручившись поддержкой криптовалютной компании Avalanche. БМВ остается поставщиком силовых установок для «Андретти».

Действующие чемпионы «Формулы-E» из «Мерседес» ранее объявили, что предстоящий сезон станет для команды финальным перед уходом из серии.

Все немецкие производители требовали больше возможностей для технологического развития и следовательно увеличения бюджетов. Однако организаторы «Формулы-E» вероятно учли уроки последних лет от серий WTCC, DTM и класса LMP1 в WEC. Эти чемпионаты оказывались в зависимости от богатых производителей, бороться с которыми новичкам и менее обеспеченным соперникам становилось почти невозможно. Число участников уменьшалось, затем заводские марки внезапно уходили, и серии оказывались на грани выживания.

Сейчас «Формула-E» уже подтвердила приход заводской команды «Мазерати» через сезон. Возможность участия в серии рассматривает и «Макларен», который вскоре должен объявить о своем решении.

СЕМЬ ЭКС-ПИЛОТОВ «Ф1»

В «Формуле-E» почти всегда идет очень плотная борьба, такой она должна быть и в 2022-м. В прошлом году отрыв чемпиона от пятого места составил всего 10 очков. Обладатель титула Ник де Врис мог перейти в команду «Уильямс» «Формулы-1», но его место досталось Александру Элбону. Так что нидерландцу вновь потребуется проявить себя, чтобы «Мерседес» попробовал найти ему место в Ф1 в 2023-м. Его напарник по немецкой команде Стоффель Вандорн, тоже будет серьезным претендентом на титул. В прошлом году бельгиец занял в чемпионате мира третье место и трижды выигрывал поул.

Не изменили свои составы и команды, занявшие в прошлом году второе и третье места в ФE. За «Ягуар» будут выступать новозеландец Митч Эванс, который в 2021-м был одним из претендентов на чемпионство, но заглох на старте решающего заезда, а также Сэм Бёрд. Британец не пропустил ни одной гонки «Формулы-E» с момента ее основания, выигрывал этапы в каждом сезоне и постарается наконец использовать свой опыт для завоевания первого места в общем зачете. «ДС Течита» сохранила титулованный состав из двукратного чемпиона «электроформулы» француза Жан-Эрика Верня и однократного Антониу Феликса да Кошты из Португалии.

Прежние составы также у «Энвижн» (нидерландец Робин Фряйнс, новозеландец Ник Кэссиди) и «Порше» (немцы Паскаль Верляйн и Андре Лоттерер).

Внутри «Формулы-E» в межсезонье было несколько внутренних трансферов. Бывший обладатель титула бразилец Лукас ди Грасси, который, как и Бёрд, не пропустил ни одного этапа серии за прошлые семь лет, после ухода «Ауди» нашел место в «Вентури». Там его напарником будет вице-чемпион прошлого сезона швейцарец Эдоардо Мортара, показавший лучший результат не последних предсезонных тестах.

Британец Оливер Роуленд перешел из «Ниссана» в «Махиндру», где станет выступать вместе с соотечественником Александром Симсом. Место в «Ниссане» в свою очередь получил немец Максимилиан Гюнтер, ранее гонявшийся за «Андретти». Его напарником будет еще один экс-чемпион «Формулы-E» швейцарец Себастьен Буэми.

Сама «Андретти» в пару к британцу Джейку Деннису взяла дебютанта, чемпиона «Инди Лайтс»-2019 американца Оливера Аскью. Он станет первым представителем США в «Формуле-E» с 2015 года.

Другим дебютантом сезона является британец Дэн Тиктум, занявший четвертое место в прошлом сезоне «Формулы-2». Он выступит за китайскую команду НИО вместе с соотечественником Олиером Тёрви.

А самый интересный новичок появился в «Драгон-Пенске». В американской команде выступит итальянец Антонио Джовинацци, который еще полтора месяца назад гонялся в «Формуле-1». Его напарником будет бразилец Сержиу Сетте Камара. Претендентом на место в «Драгон-Пенске» когда-то считался россиянин Даниил Квят, но в итоге он не попал в американский коллектив и теперь непонятно, будет ли он хоть где-то выступать в 2022 году.

Всего же в «Формуле-E» сейчас семь участников с опытом гонок в «Формуле-1»: Джовинацци, Буэми, ди Грасси, Верляйн, Вандорн, Вернь и Лоттерер.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАЛЕНДАРЬ

В сезоне запланировано 16 гонок — это рекорд для «Формулы-E». В календаре появились сразу три новые городские трассы — в Ванкувере, Джакарте и Сеуле. Гонки в столицах Индонезии и Южной Кореи собирались провести еще пару лет назад, но тогда помешала пандемия. А сейчас именно Сеул должен принять две финальные гонки сезона.

В календарь вернулся также заезд на автодроме братьев Родригес в Мехико. В прошлом году Мексика принимала «Формулу-E», но два этапа проходили на трассе в Пуэбле. Выбыли из расписания чемпионата и две гонки в Валенсии.