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Команда BY Motorsport покорила 3 этап Российской Дрифт Серии в Питере
14 июля 11:00

Команда BY Motorsport покорила 3 этап Российской Дрифт Серии в Питере

Третий этап RDS GP состоялся под Санкт-Петербургом на гоночном треке «Игора Драйв» (там же будет проходить этап «Формулы 1» в 2023 году).

40 пилотов продемонстрировали все свое мастерство, а одной из самых зрелищных команд стала команда BY Motorsport от российского бренда-конструктора BY.

Конфигурация трассы позволила гонщикам залетать боком в первый поворот на скорости свыше 190км/ч. Команда BY Motorsport вышла на старт в полном составе, укрепив свои ряды новым пилотом из Питера - Ильей Полищуком, который смог приручить новый для себя болид и квалифицировался в середине таблицы, тем самым обеспечив себе участие в субботней гонке топ-32. Сергей Сак также выступал на новом автомобиле и достойно дал бой победителю воскресной гонки - ирландцу Джеку Шанахану.

В фан-зоне команды BY Motorsport было самое большое количество зрителей: люди выстраивались в очередь за автографами и фото, а фанаты получили более 1 000 подарков от бренда BY. Также на протяжении всего уикенда пилотов поддерживал актер и телеведущий Вадим Галыгин, который является идейным вдохновителем команды.

Бренд BY объединяет собой самые разные сферы жизни; это, в том числе, огромный пласт под названием «Вселенная BY»: сказочный мир, населенный супергероями из русской мифологии, былин и фольклора, а также реальными героями из истории и нашей современности. С полным правом их можно назвать Russian superheroes, а арена битвы героев-спортсменов – RDS GP!

Сезон Российской Дрифт Серии продолжится во второй половине июля: 4 этап пройдет на трассе Atron Circuit под Рязанью 24–25 июля.

Справка:

Дрифтинг – это искусство управления автомобилем в управляемом заносе. Появившийся впервые на улицах японских городов, дрифтинг развился в самостоятельную международную дисциплину и является новым поколением автогонок. В настоящее время RDS GP – это наиболее популярная и развивающаяся серия автомобильных соревнований в России и СНГ. В 2017 году Международная федерация автоспорта признала дрифтинг дисциплиной автоспорта.

Еще больше о команде BY здесь @by_motorsport

BY - Best is You. Лучшее – это Ты!

источник: «Советский спорт»
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