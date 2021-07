Команда BY Motorsport покорила 3 этап Российской Дрифт Серии в Питере

В фан-зоне команды BY Motorsport было самое большое количество зрителей: люди выстраивались в очередь за автографами и фото, а фанаты получили более 1 000 подарков от бренда BY. Также на протяжении всего уикенда пилотов поддерживал актер и телеведущий Вадим Галыгин, который является идейным вдохновителем команды.

40 пилотов продемонстрировали все свое мастерство, а одной из самых зрелищных команд стала команда BY Motorsport от российского бренда-конструктора BY.

Справка:

Дрифтинг – это искусство управления автомобилем в управляемом заносе. Появившийся впервые на улицах японских городов, дрифтинг развился в самостоятельную международную дисциплину и является новым поколением автогонок. В настоящее время RDS GP – это наиболее популярная и развивающаяся серия автомобильных соревнований в России и СНГ. В 2017 году Международная федерация автоспорта признала дрифтинг дисциплиной автоспорта.

