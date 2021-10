Сидоркова пропустит этапы W Series в США из-за отказа в выдаче визы

Российская гонщица Ирина Сидоркова завершила сезон в рамках W Series.

«Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США», — написала в своем твиттере 18-летняя спортсменка.

NO #AUSTIN

My 2021 🏎 season ⛔

I was denied visa to the USA 🇺🇸, although I have a status of a National Interests Exemption as a professional athlete. #WSeries #USGP pic.twitter.com/mgCu91CDCY