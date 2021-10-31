«Надеюсь, скоро увидимся». Квят обратился к фанатам NASCAR

Таких оценок не бывает! Валиева в Ванкувере установила два невероятных рекорда

На этапе Гран-при в Канаде россиянка Камила Валиева побила два собственных мировых рекорда. Прежнее достижение по сумме двух программ она улучшила на 15 с лишним баллов.