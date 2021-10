«Надеюсь, скоро увидимся». Квят обратился к фанатам NASCAR

Российский гонщик Даниил Квят обратился к поклонникам NASCAR после визита на этап чемпионата NASCAR в Мартинсвилле.

Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин изучает варианты продолжения карьеры и может стать пилотом команды в новой для себя гоночной серии.

«Впервые присутствую на этапе NASCAR. Испытываю огромный восторг. Может быть, я однажды даже приму участие в этих гонках. Было бы очень здорово. Надеюсь, скоро увидимся», — заявил Квят в интервью официальному твиттеру NASCAR.

