Сотников на «КАМАЗе» выиграл этап «Дакара» в Хаиле, экипаж Николаева - второй

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл этап 1B среди грузовиков в рамках ралли «Дакар».
Он преодолел участок в 333 километра за 4 часа 06 минут и 22 секунды. Второй результат показал еще один «КАМАЗ» - Эдуарда Николаева (+31 секунда). Алеш Лопрайс на «Праге» занял третье место ().
Ещё два российских представителя «КАМАЗа», Антон Шибалов и Андрей Каргинов, стали четвертым и пятым соответственно.
🏁 Stage 1B 🚚— DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2022
🏅 It's a stage win for 2021 champion Dmitry Sotnikov and Kamaz!#Dakar2022 pic.twitter.com/M70JYayz6q
источник: «Советский спорт»