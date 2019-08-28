Американская гонщица погибла при установке мирового рекорда

Во время заезда в пустыне Алворда в штате Орегон ее автомобиль с реактивным двигателем попал в аварию. 36-летняя спортсменка погибла на месте.
Комбс – автор двух мировых рекордов. В 2013 году она разогналась на автомобиле до 632 км/час, а в сентябре 2016 года – до 768 км/час.
Сообщается, что сегодня она хотела достичь скорости в 996 км/час.
«Ак Барс» усвоил требования Квартальнова. Итоги Кубка ЛЖД Рижское «Динамо» победило на домашнем турнире, но круче всех смотрелся «Ак Барс». 26.08.2019 19:06 Хоккей Костяев Иван «У меня не было конфликта с Хартли». Пелино – о прощании с «Авангардом» и новом сезоне Тренер «Локомотива» Майк Пелино рассказал «Советскому спорту» о подготовке к новому сезону, а также о причинах ухода из «Авангарда». 28.08.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Почему РПЛ активно использует принцип страуса? Актуальные вопросы господам из РПЛ Громкие трансферы - это, конечно, классная реклама премьер-лиги. Но наш автор возмущен тем, почему РПЛ активно использует принцип страуса, не реагируя на неординарные, а порой и вопиющие ситуации, происходящие в нашем футболе. 27.08.2019 18:54 Футбол Мощенко Захар Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс Десять минут надежды. И 80 – разочарования. «Краснодар» вновь проиграл «Олимпиакосу» «Краснодар» после разгромного поражения в Пирее проиграл «Олимпиакосу» и на своем поле и не смог пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. «Быки» составят компанию ЦСКА в основной стадии Лиги Европы. 27.08.2019 23:59 Футбол Мощенко Захар Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ Московские армейцы сделают все, чтобы завоевать второй подряд Кубок Гагарина. У них для этого есть неплохие шансы. 28.08.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. Топ-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай