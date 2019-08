Американская гонщица погибла при установке мирового рекорда

Во время заезда в пустыне Алворда в штате Орегон ее автомобиль с реактивным двигателем попал в аварию. 36-летняя спортсменка погибла на месте.

Комбс – автор двух мировых рекордов. В 2013 году она разогналась на автомобиле до 632 км/час, а в сентябре 2016 года – до 768 км/час.

Сообщается, что сегодня она хотела достичь скорости в 996 км/час.

#RIP #JessiCombs you will forever be remembered pic.twitter.com/yuGBTpywZ7