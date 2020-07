Сочи примет этап «Формулы-2»

«Формула-2» и Международная автомобильная федерация (ФИА) официально объявили о том, что один из этапов гоночной серии пройдет в этом году в Сочи.

Гонки войдут в программу гоночного уик-энда в России, запланированного на 25-27 сентября.

BREAKING: We'll be heading to @SochiAutodrom for Round 10!



The remainder of the revised 2020 F2 calendar to be confirmed in due course#F2 #RoadToF1