ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 июля 12:10
автор: Юрий Нечаев

Сочи примет этап «Формулы-2»

В этом году в «Ф-2» выступают трое российских пилотов.

«Формула-2» и Международная автомобильная федерация (ФИА) официально объявили о том, что один из этапов гоночной серии пройдет в этом году в Сочи.

Гонки войдут в программу гоночного уик-энда в России, запланированного на 25-27 сентября.

Напомним, в этом году в «Формуле-2» выступают россияне Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин.

После трех проведенных этапов Шварцман возглавляет общий зачет, имея в своем активе 81 очко и опережая ближайшего преследователя на 18 очков.

источник: FIA
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» пошутил в твиттере про ВАРРамос зовет Конора на тренировку «Реала»Власти Сингапура «встревожены» из-за новостей о жестоком обращении с фигуристкой в КитаеРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верха«Богиня!»: известная певица показала нескромное фотоБез судейских ошибок: справедливая таблица РПЛ-2019/2020
Сочи примет этап «Формулы-2»
В этом году в «Ф-2» выступают трое российских пилотов.
29.07.2020 12:10
Авто/Мото
автор: Юрий Нечаев
Бывшего гонщика Формулы-1 Дзанарди вывели из искусственной комы
19 июня итальянец получил повреждения головы во время соревнований на ручных велосипедах.
21.07.2020 17:16
Авто/Мото
автор: Виктор Шарафудинов
Россиянин Шварцман занял четвертое место по итогам второй гонки этапа «Формулы-2» в Венгрии
Отставание от победителя составило 13,8 секунды.
19.07.2020 13:18
Авто/Мото
автор: Юрий Нечаев
Шварцман выиграл первую гонку Гран-при Венгрии в Формуле-2, Мазепин занял второе место
Шварцман выиграл первую гонку Гран-при Венгрии в Формуле-2, Мазепин занял второе место
Третьим финишировал сын Михаэля Шумахера.
18.07.2020 18:59
Авто/Мото
автор: Виктор Шарафудинов
Шварцман выиграл Гран-при Штирии и вышел в лидеры общего зачета Формулы-2
Российский пилот команды Prema Powerteam Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа серии «Формула-2», который проходит в Австрии.
11.07.2020 20:50
Авто/Мото
RSBK открывает гоночный сезон
RSBK открывает гоночный сезон
4 и 5 июля на автодроме «Нижегородское кольцо» пройдут первые этапы главной гоночной серии страны Russian Superbike Championship (RSBK) сезона 2020.
02.07.2020 19:00
Авто/Мото
В гараж афроамериканского гонщика NASCAR подкинули висельную петлю
NASCAR проводит расследование появления в гараже гонщика Даррела Уоллеса висельной петли.
22.06.2020 13:19
Авто/Мото
Австралийская гонщица ушла из спорта ради карьеры в порно
Австралийская автогонщица Рене Грейси завершила спортивную карьеру, чтобы стать порнозвездой и зарабатывать 14 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
06.06.2020 23:34
Авто/Мото
Сергей Карякин: Уверен, что переболел коронавирусом на последнем «Дакаре»
Он также сообщил, что во время соревнований пять человек были доставлены в больницу с воспалением легких.
19.05.2020 15:22
Авто/Мото
автор: Артур Гичунцев
Сезон американской серии IndyCar начнется в Техасе 6 июня
Американцы опередили Формулу-1.
08.05.2020 13:57
Авто/Мото
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика