Британец Каллум Айлотт из команды UNI-Vartuosi выиграл первую гонку пятого этапа «Формулы-2» в Великобритании.

Второе место занял датчанин Кристиан Лундгор из ART, третье - британец Джек Эйткен (Campos).

