Россиянин Роберт Шварцман стал победителем второй гонки «Формулы-2» в Бельгии.

Пилот команды «SMP Racing» опередил своего партнера по команде Мика Шумахер, третьим финишировал Чжоу Гуаньюй (»UNI-Virtuosi»).

Никита Мазепин (»Hitech GP») занял четвертое место, Артем Маркелов (»BWT HWA Racelab») - восьмое.

SHWARTZMAAAAN... WIIIIINS!



It's @ShwartzmanRob's third win of 2020, and he re-takes the championship lead!#BelgianGP 🇧🇪 #F2 pic.twitter.com/8qhTTp1R0T