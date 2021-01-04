Экипаж Сотникова выиграл второй этап «Дакара», Мардеев занял второе место

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл второй ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Победитель преодолел спецучасток, протяженностью 457 км, за 4 часа 37 минут 44 секунды.
На втором месте расположился еще один пилот «КАМАЗа» Айрат Мардеев.
В зачете грузовиков лидирует Сотников, следом за ним расположились белорус Сергей Вязович на МАЗе и Антон Шибалов (»КАМАЗ-мастер»).
🚚 Trucks - Stage 2 🏁— DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2021
🏆 D. Sotnikov (RUS)
For the full provisional rankings, head here 👉 https://t.co/PIdf3SFOeP#Dakar2021 pic.twitter.com/FoCPDSXNZ1
источник: «Советский спорт»