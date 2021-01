Экипаж Сотникова выиграл второй этап «Дакара», Мардеев занял второе место

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл второй ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Победитель преодолел спецучасток, протяженностью 457 км, за 4 часа 37 минут 44 секунды.

На втором месте расположился еще один пилот «КАМАЗа» Айрат Мардеев.

В зачете грузовиков лидирует Сотников, следом за ним расположились белорус Сергей Вязович на МАЗе и Антон Шибалов (»КАМАЗ-мастер»).

