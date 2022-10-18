Просто как е2-е4, или Жизнь в тонусе

Каждый вид спорта хорош своими нюансами. Следишь за соревнованиями гребцов – не только переживаешь за результат, но и восхищаешься атлетичностью фигуры, красиво сложенным мышцами у спортсменов. Наблюдаешь за баскетбольным матчем – диву даешься, как грамотно двухметровые гиганты понимают, какой подобрать момент для идеального отрыва от паркета, чтобы взмыть под кольцом противника. А вот если увлекаешься шахматными баталиями, то вряд ли уже смотришь, как выглядят спортсмены – скорее, восторгаешься их интеллектуальными способностями.

Да, «умение соображать» важно в каждом виде спорта, но шахматы в этом плане, конечно, стоят особняком. При этом шахматист необязательно должен быть гением: феноменальная память и внимательность, при помощи которой спортсмены просчитывают ходы соперника наперед, достигаются за счет правильных ежедневных интеллектуальных нагрузок и упорного труда. Вы можете возразить, что у подавляющего большинства шахматистов - выдающиеся математические способности и уж точно высокий IQ. Но при этом любой специалист вам скажет: это всё не потому, что шахматы якобы особым образом действуют на мозг или все шахматисты какие-то особенные (хотя, конечно, есть и такие) – нет, улучшать свои когнитивные способности мы можем и при физических нагрузках, и при занятиях музыкой или живописью. Тут зависимость обратная: если ты держишь свой мозг в тонусе, то ты хорошо играешь в шахматы и далее по списку.

Ярким примером здесь является Гарри Каспаров*, который не только имел выдающиеся способности к шахматам, но и особые ритуалы для поддержания интеллектуальной активности. Перед турнирами гроссмейстер соблюдал строгий распорядок дня: он ежедневно вставал в 8 часов утра и работал с перерывами в течение восьми часов, обязательно выделяя время на дневной сон. Кроме того, для поддержания умственного тонуса Каспаров всегда уделял должное внимание и своей физической форме: ежедневно по 2 часа утром и вечером он занимался легкой атлетикой и плаванием, а также играл в бадминтон, настольный и большой теннис. Последним, но не менее важным правилом, являлось соблюдение здорового и насыщенного полезными элементами рациона питания (его тренер рассчитывал гармоничное количество белков, жиров и углеводов на каждый день) и отсутствие вредных привычек.

Результаты от такой самоотдачи не заставили себя ждать. Однажды ученый Герберт Саймон, лауреат Нобелевской премии по экономике 1978 года, и когнитивист, международный мастер по шахматам Фернан Гобе, задумали проанализировать игру Гарри Кимовича. В одной из таких игр Каспаров одновременно вел 15 шахматных партий с мастерами и гроссмейстерами. Он анализировал ход противника, делал свой, переходил к следующей доске — и так по цепочке, пока всех не победил. На размышления Каспаров тратил всего около 20 секунд! Выиграть удалось потому, что он особым образом использовал память, которая у него была в прекрасном состоянии за счет постоянных тренировок. Так, он заранее изучил сотни партий каждого противника, запомнил сильные и слабые стороны и во время игры сознательно направлял ее так, чтобы увеличилась вероятность ошибки оппонента. Времени думать не было, но Каспаров быстро идентифицировал знаки, которые сигнализировали о слабости противника – такие, казалось бы, чудеса возможны не только благодаря одаренности, но и упорству, ежедневному тяжелому труду и должной заботе о своем здоровье.

Шахматист, который держит мозг в тонусе, быстрее обрабатывает информацию и меньшее времени тратит на реакцию, у него более развиты умение решать новые задачи и способность адаптироваться к новым ситуациям, а кроме того — лучше краткосрочная память. Что неожиданно, у них также больше словарный запас и лучшее понимание прочитанного. А все потому, что мозг находится в постоянном тонусе. Говоря человеческим языком – не ленится. Об этом говорит еще один признанный мастер, чемпион мира Михаил Таль, который делился как-то своими лайфхаками (хотя уверены, что такого слова он в ту пору и не знал): мозг должен чувствовать себя не зажато, свободно, а хороший сон перед важным турниром – словно идеальное лекарство, которое поможет в нужный момент.

Если вы хотите держать в тонусе ваш мозг, а шахматы вам не нравятся, выбирайте любую игру, и та будет немного, но полезна. Любые стратегические игры тренируют вычислительное мышление и память, а игры типа «Эрудита» помогут прокачать внимательность, наблюдательность и расширят словарный запас. При этом зацикливаться на играх необязательно. Универсальный рецепт для тренировки мозга — заниматься спортом или начать делать что-то новое: собирать пазлы, вышивать крестиком, печь вкусные пирожки, наконец.

Но что делать, если работоспособный мозг нам нужен уже сейчас, а крестиком мы пока еще не вышиваем и ежедневно запоминанием стихов память не тренируем? Разумеется, стоит не пренебрегать принципами здорового образа жизни: полноценный сон (как завещали нам Таль с Каспаровым), разнообразная и питательная пища, регулярные прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая нагрузка пойдут нашему мозгу только на пользу. Для определенных случаев может быть действенна медикаментозная терапия. В прежние годы медицина часто предлагала ноотропные препараты. Если дать краткое определение, ноотропы — это стимуляторы умственной работы, которые оказывают положительное действие на сложноорганизованные психофизиологические процессы. Механизм их действия связан с восстановлением биоэнергетических и метаболических функций нейрона, а также нейромедиаторных систем головного мозга. Принцип работы ноотропных препаратов, как следует из их названия, направлен на улучшение работы отделов головного мозга, которые отвечают за обучение, память, внимание и иные когнитивные функции. Именно благодаря этим свойствам к препарату часто обращаются люди умственного труда: айтишники, студенты и преподаватели, а также все те, кому важно постоянно быть сконцентрированным.

Препараты этой группы можно перечислять долго, каждый из них имеет свои особенные свойства и направлен на решение определенных задач. Упомянуть стоит прежде всего один хорошо проверенный препарат – Фенотропил. Это отечественный препарат с многолетней и интересной историей: молекула фонтурацетама, легшая в его основу, была разработана специально для советских космонавтов в 1983 году в Институте биомедицинских проблем Российской академии наук. Фенотропил помогал справляться с длительными стрессами и усталостью при работе в космосе (а сейчас продолжает помогать здесь, на Земле), а также оказывал положительное действие на память, запоминание и концентрацию внимания – все то, что так важно при игре в шахматы и совсем не лишнее и при ежедневной рутине, особенно если ваша деятельность сопряжена со стрессом и серьезными умственными или физическими нагрузками.

Тренируйте мозг, заботьтесь о своем здоровье и при необходимости обращайтесь к специалистам для назначения вспомогательных средств. Магнус Карлсен уже выбросил свою шахматную корону. Может, понимает, что именно с вами ему не совладать?

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента