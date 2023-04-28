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Илья Левитов: Весь матч – это ужасно. Дикий позор

Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» поделился мнением о состоянии Яна Непомнящего и Дин Лижэня.
Илья Левитов: Весь матч – это ужасно. Дикий позор
28 апреля 2023 16:24
автор: Игорь Брагин
автор фото: РИА Новости

– Что в этом матче интересного предложил Дин Лижэнь? Что могло бы поставить в ступор нашего парня?

Ничего. Это матч двух людей, находящихся в очень тяжелом психологическом состоянии. Они понимают, что играют очень неровно. Не то, что даже плохо, а очень неровно. Оба играют примерно одинаково. Серии нормальных, разумных ходов их уровня вдруг, перемежаются ходами второго уровня, потом третьего уровня, а потом и просто зевками одноходовыми.

Происходят регулярные коллапсы. Высокая результативность этого матча не связана с тем, что кто-то играет блестяще. Она связана с тем, что в какой-то момент кто-то начинает просто сыпаться. И такого матча на первенство мира не то, чтобы я не припомню, но скорее всего никогда не было. Может в далеком начале 20-го века, что-то подобное происходило. Я помню матчи Давида Яновского, когда он часто подставлялся. Но уже в обозримом прошлом, такого катастрофического уровня игры не было. И для них самих очень тяжело осознавать происходящее. Что здесь говорить, кто первым упадёт.

Мы можем проводить аналогию с кем угодно и с чем угодно, но у футбола есть перерыв. У хоккея есть два перерыва. Насколько сейчас Лижэнь и Непомнящий готовы воспринимать какие-то поправки, которые проанализировали их команды.

Это невозможно подправить, невозможно сделать замену. Они что-то пробуют, но все не то. Невозможно за матч исправить, можно исправить за долгие месяцы работы. Не всегда человек понимает, почему так происходит.

Источник фото: РИА Новости

Отсутствие концепций. Карлсену больше играть неинтересно

Самое обидное, что люди вообще не понимают, что происходит на первенстве мира. Именно простые люди, которые не погружены в шахматный мир. Насколько подготовка к этому турниру была скомкана у обоих гроссмейстеров? Магнус Карлсен потешается над тем, что происходит.

Я не думаю, что было скомкано.

Магнус Карлсен не хочет готовиться к такому долгому поединку, когда постоянно разрывается мозг. Есть ли смысл проводить такие изнурительные партии, которые в конце концов приводят гроссмейстеров к такой ситуации, к которой мы пришли сейчас? Мы понимаем, что они измождены и Магнус сейчас рассказывает о том, что стоило играть в финале в быстрые шахматы. На ваш взгляд, какие позиции правильные? Есть ли будущее у того, что сейчас происходит в финальной стадии? Это кошмарный месяц.

Ничего плохого в этом особо нет. Не вижу повода что-то менять или улучшать, пока нету встроенной, глобальной концепции жизни шахматного мира. Дело не в том, какой матч. Матч – это вершина айсберга, до матча еще проходят: Кубок мира, Гран-При, швейцарки, отборочные соревнования, турнир претендентов, а потом уже матч. Должна быть общая идея, зачем сейчас существуют шахматы. Кому они нужны, кто хочет их и как развивать, и только потом должна следовать вершина пирамиды, вишенка на тортике. Этот чемпионат или не он, но что-то должно быть. А просто взять и поменять матч, ну поменяем мы его и что. Что изменится? Ничего.

Магнус отказался играть, может откажется играть и от другого формата. Это его проблемы, он занимается своей жизнью и больше не хочет играть в шахматы на таком высоком уровне. Ему больше это неинтересно. Не вижу проблем. Не хочешь играть и не играй.

Можно сказать, что Магнус это легенда, и за ним надо бегать? Как в футболе за Месси, Роналду. Он выбрал для себя быстрые шахматы, блогинг, и сейчас счастлив.

Он прекрасно играет в турнирах по классическим шахматам, просто не хочет играть матчи. Потому что матчи – это тяжело. Готовиться сложно, это долго, дорого, мучительно. Ты выходишь, ночами не спишь, это нервы. Он боится проиграть матч, у него есть глобальный страх, комплекс.

За матчем, что идет сейчас, наблюдает гораздо больше зрителей, чем за предыдущим. Потеря Магнуса из цикла розыгрыша звания чемпиона мира, привела к большей популяризации шахмат. До свидания Магнус, нет проблем.

Источник фото: РИА Новости

Самый главный вопрос. Китайский гроссмейстер Лижэнь в прекрасной физической форме. Наш шахматист с лишним весом. Насколько страдает организм из-за этого? Они же двигаются, наверняка за партию сделали по десять тысяч шагов.

Мне кажется, что вообще не влияет. Были примеры шахматистов, которые выглядели не как с обложки Men’s Health, но тридцать лет продвигали свою карьеру. У каждого организма есть свои особенности, свой вес, адаптационные механизмы. Нервную систему перед матчем надо беречь. Мы и так видим, что она у обоих расшатана.

Дикий позор. Непомнящий и Лижэнь в плохой форме

На ваш взгляд, будет тай-брейк?

Оба в плохой форме и совершенно психологически не готовы играть матч. Чемпионат все никак не заканчивается, наступают решающие минуты, секунды, а уже дикая усталость, разочарование и дикий позор. Они это тоже понимают, и это все ужасно. Мне их очень по-человечески жаль, они просто играют в шахматы и вообще не контролируют ход происходящего. Вдруг, позиция взрывается и начинается какая-то острота, потом острота гаснет. Этим процессом никто не руководит, перстень судьбы куда укажет, туда и будет.

Кто выиграет этот матч, предсказать абсолютно невозможно. В любой момент кто-то из них может полностью рассыпаться, как Ян рассыпался в двенадцатой партии. В тринадцатой игре после дебюта, он стал лепить чушь. Потом собрался, но ход за ходом Дин его переигрывает.

Почему, как? Никто не знает ответ на этот вопрос. Уже идет рукопашная и никто не считает солдат, все на поле боя, резервов нет. Машут даже не ножиком, а кулаками. Чей кулак случайно попадет в чью-то челюсть, тот и выиграет.

источник: «Советский спорт»
Илья Левитов: Весь матч – это ужасно. Дикий позор
Илья Левитов: Весь матч – это ужасно. Дикий позор
Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» поделился мнением о состоянии Яна Непомнящего и Дин Лижэня.
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