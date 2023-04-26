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Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт

Теперь остаётся надеяться, что российский гроссмейстер не падёт духом и сумеет собраться.
Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт
26 апреля 2023 16:14
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Эпическая борьба

Шахматы были популярной игрой на протяжении веков, и это не удивительно. Чтобы хорошо играть, требуется стратегия, мастерство и терпение. Сейчас проходит очень важный шахматный матч между двумя лучшими игроками мира – гроссмейстерами Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

Этого матча с нетерпением ждали болельщики по всему миру, так как он обещал стать захватывающей битвой умов! Уже сыграно одиннадцать партий, и оба игрока демонстрировали невероятный уровень концентрации на протяжении всего матча.

Ян Непомнящий подошёл к двенадцатой партии в качестве лидера. В этом противостоянии было много неожиданных поворотов, оно стало одним из самых результативных в истории. Но, есть ощущение, что именно эта серия партий за мировую корону войдет в историю как одна из самых запоминающихся, благодаря своей невероятной интенсивности от начала до конца!

Это прекрасное напоминание о том, что когда дело доходит до стратегических игр, таких как шахматы или Го – действительно, нет предела тому, как далеко вы можете продвинуться в своих навыках, если готовы приложить достаточно усилий для их оттачивания! Играете ли вы против кого-то еще или бросаете вызов самому себе, решая головоломки онлайн – каждое мгновение, потраченное на учебу, рано или поздно окупится, так что не сдавайтесь слишком рано!

Источник фото: РИА Новости

2 стула и 12-я партия

Дин Лижэнь решил сделать xoд на d4, на доске система Колле. Через час игры в 12-й партии миттельшпиль с карлсбадской структурой, позиция равна. Но после 19-го хода выяснилось, что Лижэнь допустил неточность и компьютер показал -2,7 в пользу черных.

У Яна позиция была близка к победе, а Дин находился под угрозой проигрыша. Однако, плохая ситуация Лижэня не сломила, лишь заставила его обратить внимание на ошибки – тогда ему стало ясно: если он совершит правильный ход, то сможет сравнять счет! И этот отважный мастер сделал отчаянный ход – направил пешку на g4. Но атака не прошла, и китайский гроссмейстер допускает еще ошибку, сделав неудачный ход слоном.

И появилось ощущение, что Непомнящий даже чёрными фигурами может выиграть партию, но Ян дважды прошел мимо очевидно перспективных продолжений. На доске снова равная позиция.

Самая трепещущая партия

Ян Непомнящий понимает, что если он выиграет, то матч можно считать законченным. Но вот все и обострилось… После 35-го хода -/+ в пользу Дин Лижэня.

И… всё, конец. Дин Лижэнь сравнивает счёт. В 12-й партии Ян Непомнящий упустил большой перевес, а через несколько минут ошибся уже в равной позиции и вскоре был вынужден сдаться. Счёт в матче сравнялся – 6:6. Впереди ещё две классические партии.

источник: «Советский спорт»
Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт
Непомнящий перехитрил сам себя. Ян допустил жуткую ошибку и Лижэнь сравнял счёт
Теперь остаётся надеяться, что российский гроссмейстер не падёт духом и сумеет собраться.
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