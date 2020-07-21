Непомнящий обыграл Крамника в первом туре Legends of Chess

В противостоянии двух российских шахматистов в первом туре онлайн-турнира Legends of Chess Ян Непомнящий одержал победу над Владимиром Крамником.

По итогам четырех партий в быстрые шахматы счет был равным (2:2), а в армегеддоне добился победы игравший черными Непомнящий.

Также сегодня другой представитель России Петр Свидлер победил индийца Вишванатана Ананда (2,5:1,5).

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее Аниша Гири из Нидерландов (3:1), венгр Петер Леко победил украинца Василия Иванчука (3:2), а Борис Гельфанд из Израиля обыграл китайца Дин Лижэня (3:1).

После первого тура лидируют Гельфанд, Карлсен и Свидлер, набрав по 3 очка. Непомнящий за победу в армагеддоне получил два очко (как и Леко). У Иванчука и Крамника по одному очку.