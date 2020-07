Непомнящий обыграл Крамника в первом туре Legends of Chess

Заключительные этап онлайн-соревнований, организованных Карлсенем завершится 5 августа. Призовой фонд – 150 тысяч долларов.

Gelfand, Carlsen and Svidler are the leaders after Day 1 of the chess24 Legends of Chess! https://t.co/3IfUuGljx9 #c24live #ChessLegends pic.twitter.com/S4mumc7JP9