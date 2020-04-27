Когда вернется спорт – 2. Несколько дней – и вместо «Городеи» будет «Бавария» - Советский спорт
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27 апреля 2020 12:00ХроникаТигай Лев

Когда вернется спорт – 2. Несколько дней – и вместо «Городеи» будет «Бавария»

Продолжаем изучать ситуацию с эпидемией в главных спортивных регионах мира. В Старом Свете пик, похоже, пройден, и уже в мае снова начнут играть.

Основные правила этой затеи мы с вами обозначили в пятницу. Эпидемиологов из себя не строим, на чудо-вакцины не надеемся, исходим только из того, что известно наверняка, и дальше по-дилетантски, просто в силу своих умственных способностей, пытаемся понять: когда и где большой спорт, с середины марта пребывающий в карантинном анабиозе, снова начнет приходить в себя.

Выбранная мной в качестве стартового примера Восточная Азия, откуда вирус зимой начал шествие по планете, успела по большей части переболеть и чувствует себя неплохо (кто пропустил – догоняйте), однако крупных соревнований там в ближайшее время, увы, не предвидится. Летние Игры в Токио перенесли на следующий год, а международные турниры по отдельным видам что в Азии, что где-либо еще отменяются один за другим без сожаления. Ясно, что из-за закрытых границ собрать сотни участников какого-нибудь ЧМ по плаванию или фехтованию удастся не скоро. Да и ради чего? Ведь финансовые потери от точечной ликвидации подобных соревнований не столь велики, а то и вовсе измеряются отрицательными величинами иногда на них проще сэкономить.

Что помогает нам резко сузить круг мероприятий, за которые организаторы, невзирая на любые вирусы, борются и будут бороться до конца. Это тот спорт, который кроме спорта еще и бизнес причем немаленький, с многомиллионными оборотами. Например, элитный клубный футбол, что располагается прежде всего в Европе – и именно там сейчас происходят главные события войны с вирусом. Наш (что бы там ни говорили поклонники «особого пути») континент явно очухался, поднял голову и перешел в контратаку против всемирной заразы!

На каких стадиях пандемии находятся 29 стран Европы с количеством зараженных более двух тысяч (данные на 25 апреля)

Эпидемия уже идет на спад – 9

Начало

эпидемии

Пик

эпидемии

Всего

заразилось

Прирост

за 5 дней

Болеют

сейчас

Изменение

за 5 дней

Швейцария

5.03

3.04

28 894

(1/297)

3,4%

6295

(21,8%)

-25,7%

Германия

8.03

7.04

155 782

(1/534)

6,4%

40 163

(25,8%)

-25,0%

Австрия

8.03

29.03

15 148

(1/588)

2,4%

2509

(16,6%)

-47,2%

Дания

9.03

31.03

8643

(1/674)

12,1%

2367

(27,4%)

-20,3%

Израиль

12.03

6.04

15 398

(1/597)

12,3%

8597

(55,8%)

-7,9%

Люксембург

11.03

2.04

3711

(1/169)

4,3%

538

(14,5%)

-81,1%

Ирландия

13.03

20.04

18 561

(1/265)

18,8%

8265

(44,5%)

-44,5%

Чехия

13.03

5.04

7333

(1/1452)

7,2%

4662

(63,6%)

-8,3%

Хорватия

15.03

10.04

2016

(1/2021)

7,2%

928

(46,0%)

-12,7%

Страны, которые вышли на «плато» 7

Начало

эпидемии

Пик

эпидемии

Всего

заразилось

Прирост

за 5 дней

Болеют

сейчас

Изменение

за 5 дней

Италия

27.02

29.03

195 351

(1/309)

7,8%

105 847

(54,2%)

-2,2%

Норвегия

4.03

5.04

7493

(1/716)

5,1%

7260

(96,9%)

+5,0%

Испания

7.03

1.04

223 759

(1/210)

11,8%

105 149

(47,0%)

+6,5%

Франция

7.03

2.04

159 952

(1/419)

4,2%

91 932

(57,5%)

-4,0%

Финляндия

11.03

15.04

4475

(1/1258)

15,7%

1789

(40,0%)

+1,1%

Греция

13.03

5.04

2506

(1/4297)

11,6%

1799

(71,8%)

-3,3%

Турция

22.03

16.04

107 773

(1/772)

18,5%

79 485

(73,8%)

+5,4%

Рост эпидемии замедляется 6

Начало

эпидемии

Пик

эпидемии

Всего

заразилось

Прирост

за 5 дней

Болеют

сейчас

Изменение

за 5 дней

Бельгия

7.03

10.04

45 325

(1/254)

13,4%

27 991

(61,8%)

+10,8%

Голландия

7.03

12.04

37 384

(1/466)

11,3%

32 858

(87,9%)

+11,4%

Португалия

13.03

10.04

23 392

(1/439)

12,1%

21 235

(90,8%)

+8,8%

Румыния

18.03

16.04

10 635

(1/1824)

19,0%

7144

(67,2%)

+10,9%

Польша

20.03

13.04

11 273

(1/3405)

17,5%

8623

(76,5%)

+6,7%

Венгрия

21.03

10.04

2443

(1/4000)

23,1%

1723

(70,5%)

+13,5%

Стабильный или бурный рост 7

Начало

эпидемии

Пик

эпидемии

Всего

заразилось

Прирост

за 5 дней

Болеют

сейчас

Изменение

за 5 дней

Швеция

7.03

19.04

18 177

(1/568)

23,0%

14 980

(82,4%)

+18,4%

Великобритания

13.03

11.04

149 559

(1/454)

18,8%

128 404

(85,9%)

+18,0%

Молдавия

17.03

14.04

3304

(1/812)

29,7%

2385

(72,2%)

+18,0%

Сербия

18.03

22.04

8482

(1/821)

27,9%

6998

(82,5%)

+24,3%

Россия

29.03

?

74 588

(1/1967)

56,4%

67 657

(90,7%)

+58,3%

Украина

29.03

?

8125

(1/5173)

37,3%

7142

(87,9%)

+42,3%

Белоруссия

30.03

?

9590

(1/990)

53,1%

7950

(82,9%)

+39,5%

Показатели, приведенные в скобках: после общего количества заражении – доля от населения страны (сколько переболело), в колонке «действующих» больных – процент от числа зараженных. Почти все данные взяты с сайта американского университета Джона Хопкинса.

АЙ ДА НЕМЦЫ, АЙ ДА МОЛОДЦЫ

Ситуация на европейских эпидемиологических фронтах меняется ежедневно. Например, я, прокопавшись с этими цифрами до позднего вечера в субботу, наутро был вынужден пересчитывать все заново – оказалось, что за сутки много чего случилось, а турки вообще успели выйти «на плато». Напоминаю, что нас с вами интересует прежде всего «действующие» больные – именно от их количества и динамики зависит продолжительность спортивного карантина.

Что же мы видим? После мартовских паники и уныния Старушка Европа собралась с силами и теперь наносит коронавирусу удар за ударом. В Испании с понедельника детям разрешено гулять, а со 2 мая возобновляются физкультурные пробежки. Чехия вообще открывает границы пусть пока лишь наружу, для своих граждан. А то, какой апрельский разгром учинили вирусу немцы, это просто фантастика, я на их месте от гордости бы сдох.

Динамика распространения коронавируса в Германии

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Да, из-за обилия заражений немцам еще предстоит долечить сорок тысяч (!) человек, но тамошние медики набрали такой ход, что за этим дело, думаю, не станет – у них теперь ежедневно по три-четыре тысячи выздоравливают. Вообще, именно центр Европы (Германия, Австрия, Швейцария, Чехия, Дания – даже Люксембург, где переболел каждый 170-й), стал тем клином, который человечество вбило в осиную вирусную яму. Теперь перевес на нашей стороне.

ТРИБУНЫ ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ ПУСТЫМИ

Восточную Европу, если не считать республик бывшего СССР, пандемия особо не затронула. Южная, итальянско-испанская, часть континента приходит в себя после запоздалого шока и многочисленных смертей. Люди, так или иначе, опомнились и снова хотят жить – они хотят футбола. Настоящего, а не как в Туркмении и Никарагуа.

И мы его получим вот-вот, через несколько дней. Пока Россия вынужденно (и правильно) переносит празднование 75-летия победы над немецким фашизмом на сентябрь, на родине фашистов возобновление Бундеслиги намечают аккурат на 9 мая – уж не знаю, с задней мыслью или без. Правда, здесь, как и в других странах, спортивные желания еще должны получить «добро» от политиков. Хотя немецкий министр здравоохранения уже заявил, что не возражает: девятого – так девятого. Только, разумеется, без зрителей а то некоторые горячие головы предлагали пускать на каждый матч сотню-другую.

Трибуны будут пустовать еще долго, это понятно всем. Минимум до осени, а может и до зимы. Но овчинка и без них стоит выделки: доходы от продажи билетов на европейский футбол заметно уступают доходам от его же телетрансляций. Скажем, в испанской лиге общая ТВ-выручка в три-четыре раза выше билетной, и в случае отмены концовки чемпионата потери составят миллиард евро. Миллиард! Вирус вирусом, но кому ж такое понравится?

Отменять карантин собираются осторожно и постепенно, по частям. Попробуют в одном месте, подождут пару недель и если, не дай бог, новая вспышка… Но сегодня хочется верить совсем в другое. В то, что совсем скоро, недели через две, я включу телевизор и увижу «живьем» не белорусскую «Городею», а «Баварию». И, ох, какой же это будет вселенский кайф!

БРИТАНСКИЕ ДВОЕЧНИКИ

Кстати, тут тоже может сказать фактор «психологической волны». Помните, как в начале марта вслед за вирусной эпидемией пошла мозговая «эпидемия страха» и соревнования отменяли все подряд? Почему бы теперь не возникнуть обратной тенденции – раскрепощений и разрешений? Мол, отпустило, мы победили – даешь свободу и полноценный спорт!

Уж не знаю, девятого начнут в итоге немцы или не девятого, но в мае этот ледник разморозится наверняка. Сдохни, вирус! Италия, Испания, Франция хотят играть не позже начала июня, и того же хочет даже Англия, хотя ей (см. таблицу) сначала надо догнать соседей в плане эпидемии. Пока там все плохо: сначала британцы вообще не хотели устраивать карантин по «шведской модели» (у тех, упрямцев, тоже не сахар, но получше), потом передумали, и после этих метаний не могут справиться до сих пор, народ болеет и мрет. А что прикажете делать с Лигой чемпионов, где в остановленной посередине 1/8 кроме немецких, французских, испанских и итальянских есть четыре английских клуба?

УЕФА уже объявил, что еврокубки будут доиграны в августе, после национальных лиг, так что у британцев есть определенное время. А присудят они свое чемпионство «Ливерпулю» в случае отмены или нет – это, в конце концов, их дела. Главное: футбол будет!

Остальной спорт? Ну, в теннисе собираются провести парочку майских турниров во Франции и Германии, но не привычно-всемирных, а так кого рядом удастся найти. Еще упираются «Формула-1» и баскетбольная Евролига, где деньги немалые, а также, конечно, США с НБА и НХЛ, где деньги огромные.

Но стоп. Об Америке мы с вами поговорим в следующей статье. Равно как и нашей несчастной (см. таблицу) России.

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