Когда вернется спорт – 2. Несколько дней – и вместо «Городеи» будет «Бавария»

Основные правила этой затеи мы с вами обозначили в пятницу. Эпидемиологов из себя не строим, на чудо-вакцины не надеемся, исходим только из того, что известно наверняка, – и дальше по-дилетантски, просто в силу своих умственных способностей, пытаемся понять: когда и где большой спорт, с середины марта пребывающий в карантинном анабиозе, снова начнет приходить в себя.
Выбранная мной в качестве стартового примера Восточная Азия, откуда вирус зимой начал шествие по планете, успела по большей части переболеть и чувствует себя неплохо (кто пропустил – догоняйте), однако крупных соревнований там в ближайшее время, увы, не предвидится. Летние Игры в Токио перенесли на следующий год, а международные турниры по отдельным видам – что в Азии, что где-либо еще – отменяются один за другим без сожаления. Ясно, что из-за закрытых границ собрать сотни участников какого-нибудь ЧМ по плаванию или фехтованию удастся не скоро. Да и ради чего? Ведь финансовые потери от точечной ликвидации подобных соревнований не столь велики, а то и вовсе измеряются отрицательными величинами – иногда на них проще сэкономить.
Что помогает нам резко сузить круг мероприятий, за которые организаторы, невзирая на любые вирусы, борются и будут бороться до конца. Это тот спорт, который кроме спорта еще и бизнес – причем немаленький, с многомиллионными оборотами. Например, элитный клубный футбол, что располагается прежде всего в Европе – и именно там сейчас происходят главные события войны с вирусом. Наш (что бы там ни говорили поклонники «особого пути») континент явно очухался, поднял голову – и перешел в контратаку против всемирной заразы!
На каких стадиях пандемии находятся 29 стран Европы с количеством зараженных более двух тысяч (данные на 25 апреля)
Эпидемия уже идет на спад – 9
Начало
эпидемии
Пик
эпидемии
Всего
заразилось
Прирост
за 5 дней
Болеют
сейчас
Изменение
за 5 дней
Швейцария
5.03
3.04
28 894
(1/297)
3,4%
6295
(21,8%)
-25,7%
Германия
8.03
7.04
155 782
(1/534)
6,4%
40 163
(25,8%)
-25,0%
Австрия
8.03
29.03
15 148
(1/588)
2,4%
2509
(16,6%)
-47,2%
Дания
9.03
31.03
8643
(1/674)
12,1%
2367
(27,4%)
-20,3%
Израиль
12.03
6.04
15 398
(1/597)
12,3%
8597
(55,8%)
-7,9%
Люксембург
11.03
2.04
3711
(1/169)
4,3%
538
(14,5%)
-81,1%
Ирландия
13.03
20.04
18 561
(1/265)
18,8%
8265
(44,5%)
-44,5%
Чехия
13.03
5.04
7333
(1/1452)
7,2%
4662
(63,6%)
-8,3%
Хорватия
15.03
10.04
2016
(1/2021)
7,2%
928
(46,0%)
-12,7%
Страны, которые вышли на «плато» – 7
Начало
эпидемии
Пик
эпидемии
Всего
заразилось
Прирост
за 5 дней
Болеют
сейчас
Изменение
за 5 дней
Италия
27.02
29.03
195 351
(1/309)
7,8%
105 847
(54,2%)
-2,2%
Норвегия
4.03
5.04
7493
(1/716)
5,1%
7260
(96,9%)
+5,0%
Испания
7.03
1.04
223 759
(1/210)
11,8%
105 149
(47,0%)
+6,5%
Франция
7.03
2.04
159 952
(1/419)
4,2%
91 932
(57,5%)
-4,0%
Финляндия
11.03
15.04
4475
(1/1258)
15,7%
1789
(40,0%)
+1,1%
Греция
13.03
5.04
2506
(1/4297)
11,6%
1799
(71,8%)
-3,3%
Турция
22.03
16.04
107 773
(1/772)
18,5%
79 485
(73,8%)
+5,4%
Рост эпидемии замедляется – 6
Начало
эпидемии
Пик
эпидемии
Всего
заразилось
Прирост
за 5 дней
Болеют
сейчас
Изменение
за 5 дней
Бельгия
7.03
10.04
45 325
(1/254)
13,4%
27 991
(61,8%)
+10,8%
Голландия
7.03
12.04
37 384
(1/466)
11,3%
32 858
(87,9%)
+11,4%
Португалия
13.03
10.04
23 392
(1/439)
12,1%
21 235
(90,8%)
+8,8%
Румыния
18.03
16.04
10 635
(1/1824)
19,0%
7144
(67,2%)
+10,9%
Польша
20.03
13.04
11 273
(1/3405)
17,5%
8623
(76,5%)
+6,7%
Венгрия
21.03
10.04
2443
(1/4000)
23,1%
1723
(70,5%)
+13,5%
Стабильный или бурный рост – 7
Начало
эпидемии
Пик
эпидемии
Всего
заразилось
Прирост
за 5 дней
Болеют
сейчас
Изменение
за 5 дней
Швеция
7.03
19.04
18 177
(1/568)
23,0%
14 980
(82,4%)
+18,4%
Великобритания
13.03
11.04
149 559
(1/454)
18,8%
128 404
(85,9%)
+18,0%
Молдавия
17.03
14.04
3304
(1/812)
29,7%
2385
(72,2%)
+18,0%
Сербия
18.03
22.04
8482
(1/821)
27,9%
6998
(82,5%)
+24,3%
Россия
29.03
?
74 588
(1/1967)
56,4%
67 657
(90,7%)
+58,3%
Украина
29.03
?
8125
(1/5173)
37,3%
7142
(87,9%)
+42,3%
Белоруссия
30.03
?
9590
(1/990)
53,1%
7950
(82,9%)
+39,5%
Показатели, приведенные в скобках: после общего количества заражении – доля от населения страны (сколько переболело), в колонке «действующих» больных – процент от числа зараженных. Почти все данные взяты с сайта американского университета Джона Хопкинса.
Ситуация на европейских эпидемиологических фронтах меняется ежедневно. Например, я, прокопавшись с этими цифрами до позднего вечера в субботу, наутро был вынужден пересчитывать все заново – оказалось, что за сутки много чего случилось, а турки вообще успели выйти «на плато». Напоминаю, что нас с вами интересует прежде всего «действующие» больные – именно от их количества и динамики зависит продолжительность спортивного карантина.
Что же мы видим? После мартовских паники и уныния Старушка Европа собралась с силами и теперь наносит коронавирусу удар за ударом. В Испании с понедельника детям разрешено гулять, а со 2 мая возобновляются физкультурные пробежки. Чехия вообще открывает границы – пусть пока лишь наружу, для своих граждан. А то, какой апрельский разгром учинили вирусу немцы, это просто фантастика, я на их месте от гордости бы сдох.
Динамика распространения коронавируса в Германии
Да, из-за обилия заражений немцам еще предстоит долечить сорок тысяч (!) человек, но тамошние медики набрали такой ход, что за этим дело, думаю, не станет – у них теперь ежедневно по три-четыре тысячи выздоравливают. Вообще, именно центр Европы (Германия, Австрия, Швейцария, Чехия, Дания – даже Люксембург, где переболел каждый 170-й), стал тем клином, который человечество вбило в осиную вирусную яму. Теперь перевес на нашей стороне.
Восточную Европу, если не считать республик бывшего СССР, пандемия особо не затронула. Южная, итальянско-испанская, часть континента приходит в себя после запоздалого шока и многочисленных смертей. Люди, так или иначе, опомнились и снова хотят жить – они хотят футбола. Настоящего, а не как в Туркмении и Никарагуа.
И мы его получим вот-вот, через несколько дней. Пока Россия вынужденно (и правильно) переносит празднование 75-летия победы над немецким фашизмом на сентябрь, на родине фашистов возобновление Бундеслиги намечают аккурат на 9 мая – уж не знаю, с задней мыслью или без. Правда, здесь, как и в других странах, спортивные желания еще должны получить «добро» от политиков. Хотя немецкий министр здравоохранения уже заявил, что не возражает: девятого – так девятого. Только, разумеется, без зрителей – а то некоторые горячие головы предлагали пускать на каждый матч сотню-другую.
Трибуны будут пустовать еще долго, это понятно всем. Минимум до осени, а может и до зимы. Но овчинка и без них стоит выделки: доходы от продажи билетов на европейский футбол заметно уступают доходам от его же телетрансляций. Скажем, в испанской лиге общая ТВ-выручка в три-четыре раза выше билетной, и в случае отмены концовки чемпионата потери составят миллиард евро. Миллиард! Вирус вирусом, но кому ж такое понравится?
Отменять карантин собираются осторожно и постепенно, по частям. Попробуют в одном месте, подождут пару недель – и если, не дай бог, новая вспышка… Но сегодня хочется верить совсем в другое. В то, что совсем скоро, недели через две, я включу телевизор и увижу «живьем» не белорусскую «Городею», а «Баварию». И, ох, какой же это будет вселенский кайф!
Кстати, тут тоже может сказать фактор «психологической волны». Помните, как в начале марта вслед за вирусной эпидемией пошла мозговая «эпидемия страха» и соревнования отменяли все подряд? Почему бы теперь не возникнуть обратной тенденции – раскрепощений и разрешений? Мол, отпустило, мы победили – даешь свободу и полноценный спорт!
Уж не знаю, девятого начнут в итоге немцы или не девятого, но в мае этот ледник разморозится наверняка. Сдохни, вирус! Италия, Испания, Франция хотят играть не позже начала июня, и того же хочет даже Англия, хотя ей (см. таблицу) сначала надо догнать соседей в плане эпидемии. Пока там все плохо: сначала британцы вообще не хотели устраивать карантин по «шведской модели» (у тех, упрямцев, тоже не сахар, но получше), потом передумали, и после этих метаний не могут справиться до сих пор, народ болеет и мрет. А что прикажете делать с Лигой чемпионов, где в остановленной посередине 1/8 кроме немецких, французских, испанских и итальянских есть четыре английских клуба?
УЕФА уже объявил, что еврокубки будут доиграны в августе, после национальных лиг, так что у британцев есть определенное время. А присудят они свое чемпионство «Ливерпулю» в случае отмены или нет – это, в конце концов, их дела. Главное: футбол будет!
Остальной спорт? Ну, в теннисе собираются провести парочку майских турниров во Франции и Германии, но не привычно-всемирных, а так – кого рядом удастся найти. Еще упираются «Формула-1» и баскетбольная Евролига, где деньги немалые, а также, конечно, США с НБА и НХЛ, где деньги огромные.
Но стоп. Об Америке мы с вами поговорим в следующей статье. Равно как и нашей несчастной (см. таблицу) России.