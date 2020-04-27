Когда вернется спорт – 2. Несколько дней – и вместо «Городеи» будет «Бавария»

Основные правила этой затеи мы с вами обозначили в пятницу. Эпидемиологов из себя не строим, на чудо-вакцины не надеемся, исходим только из того, что известно наверняка, – и дальше по-дилетантски, просто в силу своих умственных способностей, пытаемся понять: когда и где большой спорт, с середины марта пребывающий в карантинном анабиозе, снова начнет приходить в себя.

Выбранная мной в качестве стартового примера Восточная Азия, откуда вирус зимой начал шествие по планете, успела по большей части переболеть и чувствует себя неплохо (кто пропустил – догоняйте), однако крупных соревнований там в ближайшее время, увы, не предвидится. Летние Игры в Токио перенесли на следующий год, а международные турниры по отдельным видам – что в Азии, что где-либо еще – отменяются один за другим без сожаления. Ясно, что из-за закрытых границ собрать сотни участников какого-нибудь ЧМ по плаванию или фехтованию удастся не скоро. Да и ради чего? Ведь финансовые потери от точечной ликвидации подобных соревнований не столь велики, а то и вовсе измеряются отрицательными величинами – иногда на них проще сэкономить.

Что помогает нам резко сузить круг мероприятий, за которые организаторы, невзирая на любые вирусы, борются и будут бороться до конца. Это тот спорт, который кроме спорта еще и бизнес – причем немаленький, с многомиллионными оборотами. Например, элитный клубный футбол, что располагается прежде всего в Европе – и именно там сейчас происходят главные события войны с вирусом. Наш (что бы там ни говорили поклонники «особого пути») континент явно очухался, поднял голову – и перешел в контратаку против всемирной заразы!

На каких стадиях пандемии находятся 29 стран Европы с количеством зараженных более двух тысяч (данные на 25 апреля)

Эпидемия уже идет на спад – 9

Начало эпидемии Пик эпидемии Всего заразилось Прирост за 5 дней Болеют сейчас Изменение за 5 дней Швейцария 5.03 3.04 28 894 (1/297) 3,4% 6295 (21,8%) -25,7% Германия 8.03 7.04 155 782 (1/534) 6,4% 40 163 (25,8%) -25,0% Австрия 8.03 29.03 15 148 (1/588) 2,4% 2509 (16,6%) -47,2% Дания 9.03 31.03 8643 (1/674) 12,1% 2367 (27,4%) -20,3% Израиль 12.03 6.04 15 398 (1/597) 12,3% 8597 (55,8%) -7,9% Люксембург 11.03 2.04 3711 (1/169) 4,3% 538 (14,5%) -81,1% Ирландия 13.03 20.04 18 561 (1/265) 18,8% 8265 (44,5%) -44,5% Чехия 13.03 5.04 7333 (1/1452) 7,2% 4662 (63,6%) -8,3% Хорватия 15.03 10.04 2016 (1/2021) 7,2% 928 (46,0%) -12,7%

Страны, которые вышли на «плато» – 7

Начало эпидемии Пик эпидемии Всего заразилось Прирост за 5 дней Болеют сейчас Изменение за 5 дней Италия 27.02 29.03 195 351 (1/309) 7,8% 105 847 (54,2%) -2,2% Норвегия 4.03 5.04 7493 (1/716) 5,1% 7260 (96,9%) +5,0% Испания 7.03 1.04 223 759 (1/210) 11,8% 105 149 (47,0%) +6,5% Франция 7.03 2.04 159 952 (1/419) 4,2% 91 932 (57,5%) -4,0% Финляндия 11.03 15.04 4475 (1/1258) 15,7% 1789 (40,0%) +1,1% Греция 13.03 5.04 2506 (1/4297) 11,6% 1799 (71,8%) -3,3% Турция 22.03 16.04 107 773 (1/772) 18,5% 79 485 (73,8%) +5,4%

Рост эпидемии замедляется – 6

Начало эпидемии Пик эпидемии Всего заразилось Прирост за 5 дней Болеют сейчас Изменение за 5 дней Бельгия 7.03 10.04 45 325 (1/254) 13,4% 27 991 (61,8%) +10,8% Голландия 7.03 12.04 37 384 (1/466) 11,3% 32 858 (87,9%) +11,4% Португалия 13.03 10.04 23 392 (1/439) 12,1% 21 235 (90,8%) +8,8% Румыния 18.03 16.04 10 635 (1/1824) 19,0% 7144 (67,2%) +10,9% Польша 20.03 13.04 11 273 (1/3405) 17,5% 8623 (76,5%) +6,7% Венгрия 21.03 10.04 2443 (1/4000) 23,1% 1723 (70,5%) +13,5%

Стабильный или бурный рост – 7

Начало эпидемии Пик эпидемии Всего заразилось Прирост за 5 дней Болеют сейчас Изменение за 5 дней Швеция 7.03 19.04 18 177 (1/568) 23,0% 14 980 (82,4%) +18,4% Великобритания 13.03 11.04 149 559 (1/454) 18,8% 128 404 (85,9%) +18,0% Молдавия 17.03 14.04 3304 (1/812) 29,7% 2385 (72,2%) +18,0% Сербия 18.03 22.04 8482 (1/821) 27,9% 6998 (82,5%) +24,3% Россия 29.03 ? 74 588 (1/1967) 56,4% 67 657 (90,7%) +58,3% Украина 29.03 ? 8125 (1/5173) 37,3% 7142 (87,9%) +42,3% Белоруссия 30.03 ? 9590 (1/990) 53,1% 7950 (82,9%) +39,5%

Показатели, приведенные в скобках: после общего количества заражении – доля от населения страны (сколько переболело), в колонке «действующих» больных – процент от числа зараженных. Почти все данные взяты с сайта американского университета Джона Хопкинса.

АЙ ДА НЕМЦЫ, АЙ ДА МОЛОДЦЫ

Ситуация на европейских эпидемиологических фронтах меняется ежедневно. Например, я, прокопавшись с этими цифрами до позднего вечера в субботу, наутро был вынужден пересчитывать все заново – оказалось, что за сутки много чего случилось, а турки вообще успели выйти «на плато». Напоминаю, что нас с вами интересует прежде всего «действующие» больные – именно от их количества и динамики зависит продолжительность спортивного карантина.

Что же мы видим? После мартовских паники и уныния Старушка Европа собралась с силами и теперь наносит коронавирусу удар за ударом. В Испании с понедельника детям разрешено гулять, а со 2 мая возобновляются физкультурные пробежки. Чехия вообще открывает границы – пусть пока лишь наружу, для своих граждан. А то, какой апрельский разгром учинили вирусу немцы, это просто фантастика, я на их месте от гордости бы сдох.

Динамика распространения коронавируса в Германии

Да, из-за обилия заражений немцам еще предстоит долечить сорок тысяч (!) человек, но тамошние медики набрали такой ход, что за этим дело, думаю, не станет – у них теперь ежедневно по три-четыре тысячи выздоравливают. Вообще, именно центр Европы (Германия, Австрия, Швейцария, Чехия, Дания – даже Люксембург, где переболел каждый 170-й), стал тем клином, который человечество вбило в осиную вирусную яму. Теперь перевес на нашей стороне.

ТРИБУНЫ ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ ПУСТЫМИ

Восточную Европу, если не считать республик бывшего СССР, пандемия особо не затронула. Южная, итальянско-испанская, часть континента приходит в себя после запоздалого шока и многочисленных смертей. Люди, так или иначе, опомнились и снова хотят жить – они хотят футбола. Настоящего, а не как в Туркмении и Никарагуа.

И мы его получим вот-вот, через несколько дней. Пока Россия вынужденно (и правильно) переносит празднование 75-летия победы над немецким фашизмом на сентябрь, на родине фашистов возобновление Бундеслиги намечают аккурат на 9 мая – уж не знаю, с задней мыслью или без. Правда, здесь, как и в других странах, спортивные желания еще должны получить «добро» от политиков. Хотя немецкий министр здравоохранения уже заявил, что не возражает: девятого – так девятого. Только, разумеется, без зрителей – а то некоторые горячие головы предлагали пускать на каждый матч сотню-другую.

Трибуны будут пустовать еще долго, это понятно всем. Минимум до осени, а может и до зимы. Но овчинка и без них стоит выделки: доходы от продажи билетов на европейский футбол заметно уступают доходам от его же телетрансляций. Скажем, в испанской лиге общая ТВ-выручка в три-четыре раза выше билетной, и в случае отмены концовки чемпионата потери составят миллиард евро. Миллиард! Вирус вирусом, но кому ж такое понравится?

Отменять карантин собираются осторожно и постепенно, по частям. Попробуют в одном месте, подождут пару недель – и если, не дай бог, новая вспышка… Но сегодня хочется верить совсем в другое. В то, что совсем скоро, недели через две, я включу телевизор и увижу «живьем» не белорусскую «Городею», а «Баварию». И, ох, какой же это будет вселенский кайф!

БРИТАНСКИЕ ДВОЕЧНИКИ

Кстати, тут тоже может сказать фактор «психологической волны». Помните, как в начале марта вслед за вирусной эпидемией пошла мозговая «эпидемия страха» и соревнования отменяли все подряд? Почему бы теперь не возникнуть обратной тенденции – раскрепощений и разрешений? Мол, отпустило, мы победили – даешь свободу и полноценный спорт!

Уж не знаю, девятого начнут в итоге немцы или не девятого, но в мае этот ледник разморозится наверняка. Сдохни, вирус! Италия, Испания, Франция хотят играть не позже начала июня, и того же хочет даже Англия, хотя ей (см. таблицу) сначала надо догнать соседей в плане эпидемии. Пока там все плохо: сначала британцы вообще не хотели устраивать карантин по «шведской модели» (у тех, упрямцев, тоже не сахар, но получше), потом передумали, и после этих метаний не могут справиться до сих пор, народ болеет и мрет. А что прикажете делать с Лигой чемпионов, где в остановленной посередине 1/8 кроме немецких, французских, испанских и итальянских есть четыре английских клуба?

УЕФА уже объявил, что еврокубки будут доиграны в августе, после национальных лиг, так что у британцев есть определенное время. А присудят они свое чемпионство «Ливерпулю» в случае отмены или нет – это, в конце концов, их дела. Главное: футбол будет!

Остальной спорт? Ну, в теннисе собираются провести парочку майских турниров во Франции и Германии, но не привычно-всемирных, а так – кого рядом удастся найти. Еще упираются «Формула-1» и баскетбольная Евролига, где деньги немалые, а также, конечно, США с НБА и НХЛ, где деньги огромные.

Но стоп. Об Америке мы с вами поговорим в следующей статье. Равно как и нашей несчастной (см. таблицу) России.