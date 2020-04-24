Отстань уже, вирус. Когда и где большой спорт начнет оживать

В настоящий момент на Земле продолжаются лишь пять футбольных чемпионатов: Белоруссии, Никарагуа, Таджикистана, Туркмении и Тайваня. В двух последних странах играют еще и в баскетбол. Плюс бойцы смешанных единоборств тешат себя надеждой все-таки провести 9 мая турнир UFC да восемь шахматных гроссмейстеров разыгрывают по интернету четверть миллиона долларов с подачи чемпиона мира Магнуса Карлсена. Весь остальной спорт спит глубоким сном.

И как быть миллиардам болельщиков, изнывающим без любимого зрелища?

Понятно, что задача №1 у них – та же, что и у всех: не заразиться коронавирусом, а также уберечь от него своих близких. Но о том, что для этого надо делать, а чего делать, наоборот, нельзя, врачи с политиками вам уже все уши прожужжали, мне тут добавить нечего. Удивляет другое – отсутствие даже мало-мальски внятных ответов на следующий по важности (причем не только для спорта) вопрос: «Когда это безобразие кончится?». Пока все, что способны выдавить из себя медицинские эксперты разной степени премудрости, это туманные вариации на тему сократовского «я знаю, что ничего не знаю». Мол, вирус новый, не изученный и прогнозировать нельзя – это дилетантство.

В какой-то момент мне элементарно надоело слушать этот ни к чему не обязывающий бубнеж. Подумалось: ну, о’кей, дилетантство так дилетантство. Все одно лучше, чем тупо сидеть в четырех стенах и наблюдать, как социальные сети пухнут от дурацких карантинных видео. В общем, я засучил рукава, на пару недель с головой нырнул в данные об эпидемии и в меру своих скромных способностей попытался прикинуть: как скоро зараза начнет отступать – и какие соревнования серьезного калибра вернутся к нам первыми?

Что получилось из этого «путешествия дилетанта» – судите сами. Ни в коем случае не настаиваю на правильности своих выводов, хотя старался честно – и, думаю, кое-что здесь может показаться вам вполне интересным. Итак...

ПРАВИЛА ИГРЫ

Для начала отдадим себе отчет вот в чем: умершие от коронавируса нас с вами… не интересуют. Совсем. Как бы цинично это не звучало. Данной стороной эпидемии сейчас вплотную заняты тысячи эскулапов, которые разбираются в лечении намного профессиональнее. Мы же тут выясняем другое: не «какой ценой?», а «когда?».

Кстати, с точки зрения скорости лучшая зараза – это самая страшная, навроде Эболы. Она так быстро убивает все вокруг, что эпидемия заканчивается, толком не начавшись. В сущности, вирус ведь – паразит, без людей ему становится элементарно негде жить, и он тоже умирает. В то время, как цель любого организма, – максимальное размножение. Иначе говоря, идеальный вирус – тот, что не вредит носителю. И сам внутри вас живет, и вам жить не мешает.

Нынешняя «корона» – нечто среднее, ни то, ни се. Чем она, собственно, и неудобна. С одной стороны, убивает (а значит, просто так от нее не отмахнешься), с другой – знает меру и куда чаще использует людей не как жертв, а как переносчиков, захватывая новые и новые территории. Плюс распространяется как угодно: хошь при контакте, а хошь по воздуху. На удивление хитрая для такой безмозглой мелкоты тварь.

Впрочем, стоп. Что-то я начал «включать доктора», хотя сам зарекался этого не делать. Виноват.

Обозначим еще несколько правил нашей затеи. Во-первых, не оглядываться на гипотетические вакцины и прочие лекарственные панацеи, которые могут появиться скоро, могут не скоро, а могут и вообще никогда. Раз сейчас их нет, то и для нас их нет.

Правило №2: точно так же игнорируем всякие неожиданные сценарии – от страшилок о грядущей «второй волне» до надежд на летнюю жару, которая якобы прикончит вирус. Мы пользуемся только реальными данными, собранными за время эпидемии, а на все остальное упрямо не обращаем внимания – для чистоты эксперимента. И так уже в общем доступе столько цифр накопилось, что пищи для ума они дают предостаточно.

Следующий важный момент. Пусть пандемия захватила мир практически целиком, в плане большого спорта нас интересуют далеко не все страны и континенты. От того, что недавно был остановлен футбольный чемпионат Бурунди, российскому болельщику ни жарко, ни холодно – примерно, как от играющих таджиков, туркменов и белорусов. Его интересует четкий круг соревнований по конкретным видам, который я давно знаю наизусть и который в основном завязан на три региона в Северном полушарии: Северную Америку (США, Канада), Восточную Азию (Китай, Корея, Япония), и, конечно, Европу. Именно здесь происходит почти все самое-самое. И здесь же крутится подавляющее большинство денег спортивной индустрии. Ограничься вирус Африкой, Австралией и Южной Америкой, публика – наша, да, пожалуй, и мировая в целом – его особо и не заметила бы.

А так – пришлось. Значит, давайте выяснять: что происходит сегодня в самых чувствительных болевых точках земного спорта?

КИТАЙ ЗДОРОВ, КОРЕЯ – ПОЧТИ, ЯПОНИЯ – В ПАНИКЕ

Начнем оттуда, откуда коронавирус стартовал, то есть, с Востока. Это будет наглядней – ведь там есть страны, уже прошедшие все основные стадии эпидемии.

Статистика эпидемии в крупнейших спортивных странах Восточной Азии

Начало эпидемии Пик эпидемии Всего заразилось Прирост за 5 дней Болеют сейчас Прирост за 5 дней Стадия эпидемии Китай 2.02 13.02 83 878 (1/17 021) 0,1% 1305 (1,6%) -17,7% конец Корея 23.02 9.03 10 702 (1/4832) 0,5% 2051 (19,2%) -21,1% спад Япония 25.03 ? 11 950 (1/10 556) 22,1% 10 227 (85,6%) +18,1% рост

По большей части я пользовался сайтом американского университета Джона Хопкинса, считающегося наиболее авторитетным источником. Цифры отражают ситуацию на 23 апреля. За начальную точку отсчета пандемии в стране брался день, когда количество зараженных достигало отметки «один на каждые сто тысяч» (аналогичное соотношение сейчас указано в скобках под числом инфицированных). Остальную же статистику проще объяснить на графическом примере, для которого я выбрал не коммунистический Китай (их данные многие называют недостоверными и вообще тамошний случай не вполне типичен, так как эпидемию с помощью жестких, невозможных при демократии мер локализовали в одной провинции), а более продвинутую Корею.

Динамика распространения коронавируса в Корее

Верхняя, голубая кривая – общее число заражений, коричневая – выздоровевших, черная – больные в конкретный день. Последний показатель для нас – самый важный. В первые недели он бурно растет, но потом, когда медицина начинает справляться с вирусом, черный график отклеивается от голубого и выходит на горизонтальное «плато». Это переломная стадия эпидемии: пик пройден, количество больных перестает увеличиваться. Дальше – отступление заразы, то есть, спад, предвещающий ее окончательный крах. Вот и вся нехитрая терминология.

Как видите, три азиатских страны находятся на разных этапах схватки с вирусом. Китайцы первыми попали под раздачу, но первыми же с ним и разобрались, если, конечно, не врут. Сейчас там меньше одного больного на миллион, карантин снят, все живут, как обычно – разве что маски в крупных городах от греха еще носят.

Корея тоже вот-вот одержит победу, ей пару тысяч осталось долечить. Зато у японцев пандемия, добравшаяся до островов с месячным опозданием, нынче в самом разгаре. Отсюда – совсем другие показатели, нежели у соседей с континента (см. таблицу): 85% зараженных в Японии все еще болеют, и за пять дней, с 19 по 23 апреля, зафиксирован 20-процентный рост количества тех и других.

Эти примеры с востока наглядно показывают, что эпидемия в разных местах протекает по одному сценарию. Где-то справляются быстрей, где-то нет, но при всех колебаниях вычислить вероятный ход событий не так уж сложно. И потом, мы ведь с вами – не какие-нибудь осторожные врачи. Мы – безответственные дилетанты, с нас все, как с гуся вода.

ЧЕМПИОНАТОВ МИРА НЕ БУДЕТ ЕЩЕ ДОЛГО

Кто-то спросит: а почему китайцы, если у них все так классно, не спешат возвращать свой спорт на стадионы? Что ж, вопрос действительно резонный – на днях старт футбольного чемпионата Поднебесной в очередной раз отложили, ориентировочно на июнь-июль. Но не забывайте, что там играют по системе весна-осень, и им предстоит не лихорадочно, как Европе, закрывать за лето прерванный старый сезон, а просто упаковать новый до конца года. Согласитесь, не самый жуткий цейтнот. Может, перестраховываются с оглядкой на гигантскую полуторамиллиардную страну (не ровен час – новая вспышка, уже не в Ухане), а может взяли еще паузу, чтобы после нее зрителей на трибуны пустить. Мол, гулять – так по полной.

Что же до индивидуальных видов спорта, которые в этом регионе очень сильны, то их возвращения явно придется подождать дольше. Там ведь сплошь международные серии с чемпионатами – будь то, ЧМ, Кубки мира или теннисные турниры ATP и WTA. Как прикажете собирать сотни участников с остального мира, если границы повсеместно закрыты? Нет, не вариант. Очевидно, что первыми начнут оживать именно внутренние, национальные соревнования.

Причем не везде. Где именно? А вот это лучше обсудим в следующей статье. Правила игры мы сегодня установили, о терминах-цифрах договорились – и для первого раза, думаю, достаточно. Как бы не перекормить. Ведь впереди еще столько всего: Россия, Европа, Америка… Все-таки основной барометр большого профессионального спорта – это точно не китайский футбол. И не японские шоу с нашими фигуристками, пусть их и продолжают отменять одно за другим.

Главное, самое важное – еще только будет. Не пропустите.