Битва за мейджор: все о квалификациях DreamLeague Major по Dota 2

Киберспорт 01 февраля 2019 16:38 Автор: Новиков Иван

Сегодня утром в шести основных регионах стартовали отборочные соревнования к третьему мейджору сезона по Dota 2.

48 коллективов разыграют 15 мест на DreamLeague, который пройдет с 14 по 24 марта в Стокгольме; последнюю путевку традиционно разыграют на майнор-чемпионате за неделю до главного события весны.

Особую интригу отборочному турниру должна придать обновленная версия игры — патч 7.21, меняющий характеристики и способности большинства персонажей. Командам придется заново изучать взаимодействия героев и придумывать оптимальные стратегии, что ставит всех участников квалификаций в равные условия.

Впрочем, перед прошлым мейджором даже это не помогло отстающим достать до фаворитов; по результатам отборочных турниров совпали 12 из 15 участников первого и второго мейджоров сезона. Слишком уж велик отрыв некоторых фаворитов от соперников в родном регионе – к примеру, Virtus.pro даже реалии нового патча (а привыкают к ним «мишки» не так уж и быстро) в противостоянии с Gambit или Team Empire не слишком смутили.

Вот и сейчас VP выглядит безусловным фаворитом в борьбе за одну из путевок в финальную часть DreamLeague – пусть даже российская пятерка так и не успела исправить ошибки The Chongqing Major и вынуждена готовиться к отборочным сразу после прилета из Китая.

За вторую путевку в СНГ борьба развернется между еще одним участником мейджора в Чунцине The Pango и Gambit Esports, которые в январе смогли добраться до финала минор-турнира в Бухаресте. Есть шансы и у Natus Vincere, которые на прошлый этап DPC не попали во многом из-за технических проблем.

Среди темных лошадок ярче всего выделяется обновленный ростер Winstrike, который под опекой сильного лидера и мотиватора Ивана «ArtStyle» Антонова. Интерес среди зрителей также вызывает приглашенная напрямую Pavaga Gaming из Беларуси – кстати, после неожиданного выхода из открытых отборочных молодежного состава организация получила двойное представительство..

Русскоязычным поклонникам Dota 2 будет за кого поболеть и в соседнем европейском кластере. Так, Vega Squadron неделю назад решила предоставить шанс молодому Дмитрию «DM» Дорохину, который займет место MagE- на центральной линии. Два других победителя открытых отборочных также не обошлись без представителей СНГ; Kaban стал прекрасной площадкой для камбэка опытного DkPhobos, а Shachlo и Miposhka нашли себе уютное место в составе The ReaL DeaL.

Правда, побороться за путевки в Стокгольм выходцам из открытых отборочных будет крайне тяжело. Помимо победителей предыдущего мейджора Team Secret, на топ-уровень жаждут вернуться NiP и действующие чемпионы мира OG (кстати, нового керри ребята пока так не нашли), но Liquid и The Alliance свои места в топе легко точно не отдадут.

Не менее интересной ожидает стать квалификация в Китае. Восемь известных мультигеймингов Поднебесной вновь поведут ожесточенную борьбу за места на мейджоре, и неизменная тройка участников топ-турниров этого сезона (PSG.LGD, Aster и Vici) никого смущать не должна. Тем более, что один из них — речь о «ПСЖ» — за неделю до отборочных решили заменить опытного мидера Somnus на молодого таланта Xm.

А вот в Азии и Америке сюрпризов стоит ждать меньше всего. К примеру, у североамериканских коллективов EG, Forward и J.Storm практически нет серьезных конкурентов. Похожая ситуация в SEA-регионе; правда, там три лидера будут вынуждены поделить лишь две путевки в финал мейджора.

Система проведения отборочных турниров:

— Первый день: восемь команд разделены на две группы, где играют по системе double-elimination. 1-2 места по итогам группового этапа попадают в верхнюю сетку и получат право на одно поражение, 3-4 места начинают игры на вылет в нижней сетке.

— Второй и третий дни: плей-офф по системе double-elimination (олимпийская система с выбыванием после двух поражений).

Распределение мест в финальном турнире:

— Северная Америка, Европа и Китай — по 3 места;

— Южная Америка, Азия и СНГ — по 2 места;

— Майнор-турнир StarLadder Invitational 6 — 1 место.

Список участников региональных отборочных DreamLeague Major:

Китай (1-3 февраля, утро):

Группа А — Vici Gaming, Keen Gaming, Newbee, Aster;

Группа B — Royal Never Give Up, PSG.LGD, Team Root, EHOME.

Юго-Восточная Азия (1-3 февраля, утро):

Группа А — TNC (PHI), Mineski (MAS), Lotac (MAS), DeToNator (PHI);

Группа B — Fnatic (SEA), BOOM ID (INA), WG,Unity (MAS), PG.Barracx (INA).

СНГ (1-3 февраля, вечер):

Группа А — Pango (CIS), Gambit (RUS), NaVi (UKR), Pavaga Junior (BLR);

Группа B — Virtus.pro (RUS), Pavaga (BLR), OldButGold (RUS), Winstrike (RUS).

Южная Америка (1-3 февраля, ночь):

Группа А — Infamous (PER), Thunder Predator (PER), SG (BRA), Gorillaz (PER);

Группа B — Chaos Esports (SA), Playmakers (PER), Jesus (BRA), rdp (BRA).

Европа (4-6 февраля, день):

Группа А — Secret (EU), NiP (EU), Vega (EU), Kaban (EU);

Группа B — Liquid (EU), Alliance (SWE), OG (EU), Real Deal (EU).

Северная Америка (4-6 февраля, вечер):

Группа А — J.Storm (NA), Forward (USA), compLexity (USA), Xolotl (MEX);

Группа B — EG (USA), TeamTeam (USA), PoTM (NA), Flying Penguins (USA).

Трансляцию турнира на русском языке проведет студия RuHub. Понаблюдать за матчами в прямом эфире можно будет на официальных каналах DreamLeague с помощью сервиса twitch.tv.