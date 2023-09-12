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И тут уступил Лионелю Месси. Криштиану Роналду не вошел в топ игроков футбольного симулятора FIFA

Такой же рейтинг вручили Хвиче Кварацхелии.
И тут уступил Лионелю Месси. Криштиану Роналду не вошел в топ игроков футбольного симулятора FIFA
12 сентября 2023 17:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Выход новой части легендарного футбольного симулятора FIFA от канадской студии Electronic Arts - одно из самых ожидаемых событий как в футбольном сообществе, так и во всей игровой индустрии. В этом году компания преподнесла настоящую сенсацию, объявив о прекращении сотрудничества с главной федерацией данного вида спорта: теперь игра называется EA Sports FC 24

Как оказалось, изменение привычного всем названия - не самое сенсационное явление. Более шокирующими оказались рейтинги так называемых карточек футболистов. Среди плеяды сильнейших игроков не нашлось места… Криштиану Роналду.

Легенда не вошла даже в топ-50.

ЭПОХА ПОДОШЛА К КОНЦУ

Перед выходом новой части разработчики игры регулярно анонсируют рейтинги так называемых карточек футболистов, которые пользователи могут приобретать для своего состава в онлайн-режиме симулятора под названием Ultimate Team. По старой-новой традиции лидирующие строчки занимает «золотая молодёжь» мирового футбола.

Так, в противостоянии между Холандом и Килианом Мбаппе образовалось равенство - оба форварда делят первое и второе место, имея общий рейтинг 91. По этому показателю с ними может сравниться лишь Кевин Де Брёйне, проведший потрясающий сезон в «Манчестер Сити».

Примечательно, что в новой части в онлайн-режим впервые добавили женские карточки, и в компании лучших затесалась двукратная обладательница «Золотого мяча», футболистка «Барселоны», Алексия Путельяс, а вторая представительница прекрасного пола, Сэм Керр из «Челси», заняла шестое место с общим рейтингом 90.

Getty Images

Следом начинается самое интересное. Извечный конкурент португальца Лионель Месси, несмотря на отъезд в Америку, получил понижение в один балл. Однако и это не помешало «инопланетянину» расположиться на пятой строчке, что скорее уже сенсация, ведь аргентинец на протяжении долгих лет находился на верхах.

Getty Images

Помимо вышеперечисленных, в десятке рейтинга присутствуют Гарри Кейн (90), Роберт Левандовски (90) и Карим Бензема (90). Интересная тенденция: в топ-10 присутствуют лишь два игрока не из европейских чемпионатов.

А вот что до Роналду… здесь дела обстоят совсем плохо. Разработчики не посмотрели на звёздный статус и по полной программе прошлись по португальцу: стараний в Саудовской Аравии показалось им мало, и канадцы значительно снизили его рейтинг. В нынешней части его показатель составлял 90, а после перехода в «Аль-Насср» с Криштиану сняли два пункта, что уже стало одним из его худших результатов в истории: такого не было с момента выхода FIFA 11.

Теперь же рейтинг звёздного португальца составляет 86 баллов - это не позволяет португальцу войти даже в топ-50 сильнейших. Такой же показатель вручили звёздному Хвиче Кварацхелии. По этому статусу Криштиану находится в компании со многими игроками, в числе которых Араухо, Кансело, Гюндоган и его экс-сокомандник и товарищ Тони Кроос.

Теперь можно с уверенностью сказать, что Лионель уделал португальца даже на киберфутбольном пространстве.

источник: «Советский спорт»
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