Со школьной скамьи: сравнения киберспортивных образовательных возможностей в Америке и в России

Самый разгар «киберспортивного образования» в США начинается с университетов и колледжей. В целом около 130 учебных заведений страны имеют собственные образовательные программы по eSports. Ряд университетов и колледжей даже оснащены отдельными кампусами и аренами, на которых студены выступают за честь учреждения или во время экзаменационной сессии.

Таким образом, уже со школьной скамьи в США можно начать участвовать в региональных и локальных соревнованиях от официальных спонсоров. Но это — еще не все, что предлагает американская система образования. Дальше — больше.

Примечательно, что самый популярный разработчик игр в США – Blizzard — практически не принимает участия в организации турниров именно для детей школьного возраста.

Непосредственно в американских школах киберспорт как образовательная дисциплина не преподается. Вместо этого организуются любительские лиги, спонсируемые крупными организаторами и разработчиками. Самый яркий пример — это Riot Games, которые еще с 2009 года организуют турниры для школьников по игре League of Legends. В 2018 году появилась еще одна знаковая платформа – PlayVS, которая сделала ставку на Fortnite и детей старших классов.

Уже сейчас в развитых странах мира действует большое количество образовательных программ, направленных на подготовку специалистов по киберспорту: комментаторов, аналитиков и профессиональных игроков. Стоит рассмотреть, что могут предоставить два самых «продвинутых» региона для подрастающего поколения.

С 2019 года на официальной основе в США появилась «корочка киберспортсмена» — диплом, который удостоверяет высшее Esport-образование. При этом программа обучения достаточно многолика. К примеру, Университет Шенандоа в штате Вирджиния выпускает студентов по курсам «Тренерство» и «Менеджмент», а в Сиракузском университете Нью-Йорка проходят историю киберспортивных соревнований. По выпуску у учеников будет звание бакалавров «электронных» наук.

Отдельного внимания заслуживают стипендии, которые вручаются всем студентам киберспорсменам. Практика это достаточно распространенная: к примеру, в Университете Гаррисберга студентам, которые числятся в команде Storm по игре Heartstone, выплачивается стипендия на обучение и проживание.

Стоит отметить, что в США поощряют киберспорт от Blizzard и Riot Games. Такие игры, как Overwatch, Heartstone и League of Legends гарантируют для школьника или абитуриента льготы и множество образовательных программ.

После обучения для выпускников доступно множество путей. Можно назвать по крайней мере три варианта:

место в компании-разработчике игр (аналитика, комментаторство);

участие в региональных и городских лигах (тот же Overwatch уже давно считается «электронным баскетболом»;

создание собственной команды или вступление в клуб (Evil Geniuses и другие бренды).

Таким образом, можно выделить следующие характерные черты киберспортивного образования в США:

акцент на университеты и колледжи;

многостороннее развитие;

прямая поддержка разработчиков.

Уже со школьной скамьи в Америке можно начинать задумываться над своей киберспортивной карьерой. Теперь пришло время изучить специфику российского региона.

Россия: упор на таланты

Россия хоть и признала первой киберспорт как официальный вид спорта, но развитие самой индустрии идет медленным темпом. Можно назвать лишь несколько ВУЗов, которые предполагают киберспортивное образование — это Российский государственный университет физической культуры и спорта и ИТМО. Оба заведения расположены в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. ИТМО даже назначил стипендии для игроков по целому ряду дисциплин, от Dota 2 до Tekken 7. Несмотря на такие замечательные «зачатки», в регионах полноценных программ по eSports попросту нет.

Вместо институционального развития Россия пошла другим путем — через клубы, курсы от профессионалов и турниры. Самый популярный клуб Virtus.pro регулярно организовывает соревнования между школьниками, которые спонсируются Федерацией компьютерного спорта. Также существует множество курсов (правда — не от ВУЗов), на которых можно получить азы eSports. Не обошлось и без локальных организаторов турниров (к примеру, GG WP, букмекерские ивенты и любительские лиги по типу GO and PLAY) и крупных спонсоров (всем известна любовь Алишера Усманова к киберспорту).

Не обходится и без других спонсоров. К примеру — мобильных операторов по типу Ростелеком или МегаФон, которые также регулярно проводят локальные состязания.

Российская индустрия сделала акцент на талантах и локальных состязаниях, а не на «корочках» из престижных ВУЗов. Клубы регулярно следят за ситуацией в регионах и ищут будущих «звезд» киберспорта, которые начинают сиять на региональных и городских турнирах. Яркий пример — gpk, который стал известен благодаря успешным участиям на турнирах в Екатеринбурге.

В первую очередь российские клубы обращают внимание на практику. Очень большое значение имеет рейтинг исполнителя и его известность в определенных кругах. В этом кроется ключевое отличие от американской индустрии, в которой киберспорт почти полностью перешел на «официальные рельсы».

Разумеется, российский eSports только набирает обороты. В будущем появится еще больше образовательных программ, а киберспорт может стать полноценной учебной дисциплиной в частных школах. Но в данный момент, именно в плане стабильности и наличия институциональных компонентов, Россия остается в роли догоняющей страны. Остается надеяться, что тенденция вскоре примет более положительную сторону.