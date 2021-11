Игрок шведской команды по CS:GO получил по почте печенье из навоза

Игрок шведской команды GamerLegion Альфред RuStY Карлссон сообщил о том, что один из болельщиков прислал ему по почте пакет, в котором находились печенье из навоза.

По информации CQ, 24-летний спортсмен получил такую посылку после неудачных выступлений его команды на турнире DreamHack Open November 2021, в котором шведский коллектив потерпел два поражения и занял 7-8 места.

– Я только что получил по почте пакет с какашками или грязью. В записке было написано следующее: «Привет, надеюсь, что тебе понравится это печенье. В следующем пистолетном раунде не забудь купить броню, – написал Карлссон на своей странице в Twitter.

Отметим, что данный подарок, вероятнее всего, прислал один из пользователей букмекерских контор, проигравший крупную сумму денег из-за плохих результатов GamerLegion.

I might have just gotten a bag of poop/disgusting dirt mailed home to me. translation » Hello affe, hope u can enjoy this lovely cookie and dont forget to buy kev next pistol round»

😂😂😂😂hahahaha WTF pic.twitter.com/QdCfa9cOnT