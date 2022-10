Знаменитый про-игрок Dota 2 Лу Somnus Яо объявил о завершении карьеры.

Последним клубом Somnus'a был Royal Never Give Up, который завершил свое выступление на The International 2022. В первом раунде плей-офф нижней сетки RNG проиграл интернациональному коллективу Entity, за который играет россиянин Иван Pure Москаленко.

Добавим, что за свою карьеру Somnus трижды со своими командами попадал в топ-3 The Inernational.