На главной премии видеоигр The Game Awards 2022 была названа дата выхода The Last of Us на ПК.

Игра выйдет 3 марта 2023 года.

Игра The Last of Us вышла в 2013 году на PS3, она стала настолько популярной, что переиздавалась на PS4 и PS5 в виде ремейка, именно последняя версия будет портирована на ПК.

Также по The Last of Us был снят сериал, первая серия которого выйдет на НВО 15 января 2023 года.