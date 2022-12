Названы лучшие ремейки в истории видеоигр

Всемирно известный сайт IGN составил список десяти лучших ремейков в истории видеоигр.

1. Resident Evil 2 Remake;

2. Final Fantasy 7 Remake;

3. Demon’s Souls (2020);

4. Resident Evil Remake;

5. Metroid: Zero Mission;

6. Half-Life Black Mesa;

7. Live A Live;

8. Pokemon HeartGold/SoulSilver;

9. Tony Hawk Pro Skater 1+2;

10. Shadow of the Colossus (2018).

Resident Evil 2 Remake вышла в январе 2019 года на ПК, PS 4/5, Xbox One / Series S/X, имела сокрушительный успех и получила четыре номинации на The Game Awards, включая премию «Игра года».

В 2020 году вышел ремейк третьей части франшизы, а в следующем - ожидается ремейк и четвертой части серии.