Massive Monster, разработчик популярной игры Cult of the Lamb, анонсировал первое крупное обновление своего детища.

По заявлениям Massive Monster, оно затронет глубину, сложность и доступность Cult of the Lamb. Одним из главных нововведений игры будут тяжелые атаки, которые видоизменят боевую систему.

Добавим, что Cult of the Lamb вышла в августе 2022 года на ПК, PS4/5, Xbox One / Series X/S и Nintendo Switch и была издана Devolver Digital.