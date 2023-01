Elden Ring 324 раза была названа «Игрой года».

По данным профильной прессы, это новый рекорд по количеству побед в данной номинации. Ранее наиболее титулованным была The Last of Us Part 2, признанная «Игрой года» 322 раза.

Elden Ring, разработанный FromSoftware и изданный Bandai Namco Entertainment вышел 25 февраля 2022 года на ПК, PS4/5, Xbox One / Series X/S.