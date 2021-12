Эта битва будет легендарной

В пятницу стартует финальный этап чемпионата мира-2021. Пришло время решающей схватки Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул. Претенденты подошли к сражению с равным количеством очков. Ареной битвы гоночных титанов станет трек «Яс Марина» в Абу-Даби.

Эта трасса принимает «Формулу-1» с 2009-го и считается довольно скучной из-за трудностей с обгонами. Но в этом году она в некотором смысле «обнулилась». Организаторы затеяли масштабную реконструкцию и сейчас команды приехали на несколько другой трек, нежели тот, что был в 2020-м.

Раньше в начале второго сектора (на схеме обозначен голубым цветом) шла связка из трех поворотов, которая выводила на длинную прямую. Теперь же этот участок спрямлен, появился плавный 5-й поворот. В самом начале третьего сектора (желтый цвет на схеме) были четыре поворота, которые заменил один профилированный вираж под номером 9. На выходе из него гонщики смогут использовать разные траектории. Также несколько изменились повороты, которые теперь имеют номера с 13-го по 15-й. Они стали более скоростными. Весь круг стал короче на 273 метра.

На треке две независимых зоны DRS. Машины здесь обычно настраивают на средний уровень прижимной силы. Износ шин на «Яс Марине» небольшой, поэтому «Пирелли» привезла на этап самые мягкие составы C3 («хард»), C4 («медиум») и C5 («софт»).

Во время уикенда температура днем составит 26-27 градусов Цельсия. Синоптики прогнозируют в пятницу и воскресенье в Абу-Даби переменную облачность, в субботу будет ясно.

Вторая тренировка, квалификация и гонка начнутся перед закатом, по ходу этих заездов освещение сменится с естественного на искусственное. Соответственно вечером снизится температура воздуха и асфальта.

До начала этапа ФИА напомнила о необходимости соблюдать границы трассы. При выезде за ее пределы в 7-м, 15-м и 16-м поворотах время гонщиков будет аннулироваться.

Перед началом уикенда гоночный директор ФИА Майкл Маси напомнил участникам, что у стюардов есть право не только выносить наказания в виде штрафных секунд и мест на стартовой решетке, но и снимать очки в зачетах личного чемпионата мира и Кубка конструкторов.

Многие опасаются, что Ферстаппен может столкнуться с Хэмилтоном и таким образом завоевать титул. При равенстве очков преимущество останется за нидерландцем из-за большего количества побед. Но британский гонщик выразил уверенность, что борьба в Абу-Даби будет честной.

«Перед уикендом я не трачу энергию на то, чтобы думать о таких вещах, — приводит Motorsport слова семикратного чемпиона мира. — Все приехали сюда, чтобы гоняться и победить. И мне хочется верить, что все хотят сделать это правильно и честно. Так что я не позволяю таким мыслям закрадываться в мою голову».

Ферстаппен тоже подтвердил, что хотел бы избежать спорных решений в финальной гонке.

«Считаю, что в течение сезона случилось несколько вещей, которые, возможно, были немного спорными, — сказал нидерландец. — Но есть то, что есть, и с этим ничего нельзя поделать. Считаю, что мы должны сосредоточиться на позитивных вещах в этот уикенд. Мы просто хотим сражения на трассе. Понятно, что мы оба хотим победить, и надо говорить об этом, а не о спорных решениях».

Также нидерландец вернулся к событиям прошлого уикенда в Саудовской Аравии, где он по ходу гонки получил 5-секундный штраф за срезку трассу с получением преимущества и 10-секундный штраф после финиша за столкновение с Хэмилтоном. По мнению Ферстаппена, судьи отнеслись к нему предвзято.

«То, что я делал при защите, делали и двое других парней, но те моменты даже не рассматривали, — приводит Motorsport слова нидерландского пилота. — Не понимаю этого. Я считал, что это просто жесткая гоночная борьба. По-моему за то, что случилось, не должно было быть никакого наказания ни для меня, ни для других. Но только я его получил».

«Критика будет всегда, — добавил Ферстаппен, отвечая на вопрос о критике в его адрес за действия на трассе в Джидде со стороны Шарля Леклера и Ландо Норриса. — Но, по-моему, несправедливо, когда к вам относятся иначе, чем к другим гонщикам. Если другие избегают наказания, то мне его точно дают, вот в чем проблема».

Этап в ОАЭ станет последним для чемпиона мира-2007, рекордсмена по количеству стартов в гонках «Формулы-1» Кими Райкконена. Также прекращает свои выступления в серии и его напарник по «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. На прощание команда снабдила машины специальными надписями: «Спасибо за всё, Антонио» и «Дорогой Кими, теперь мы оставим тебя в покое». Последняя отсылает к знаменитому высказыванию Райкконена по радиосвязи, сделанному на Гран-при Абу-Даби-2012.

