Претендентам на титул Формулы-1 пригрозили снятием очков

Перед финальным этапом сезона Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имеют одинаковое количество очков в личном зачете. Судьба чемпионского титула решится в воскресенье на трассе в Абу-Даби.

Однако в случае столкновения и схода обоих претендентов на титул победа в чемпионате мира достанется нидерландцу, поскольку он выиграл больше гонок, чем его британский соперник.

По ходу сезона между соперниками уже было несколько инцидентов, в том числе на Гран-при Саудовской Аравии в минувшее воскресенье. Существуют опасения, что в Абу-Даби могут возникнуть новые проблемы.

Поэтому гоночный директор ФИА Майкл Маси дал понять, что федерация не потерпит со стороны претендентов такого поведения, которое она сочтет нечестным.

Как сообщает Motorsport, в своих заметках, которые австралиец регулярно рассылает всем участникам перед гоночным уикендом, Маси напомнил командам о некоторых пунктах Международного спортивного кодекса ФИА.

В частности он процитировал правила, относящиеся к поведению всех членов команд, спортивной этике и потенциальным наказаниям.

Маси напомнил о следующих пунктах:

Статья 9.15.1. Участник (имеется в виду команда и соответствующая ей компания, подававшая заявку на выступления, — прим.ред.) несет ответственность за любые действия или бездействие, допущенные любым лицом, участвующим или оказывающим услуги от его имени в соревновании или чемпионате: к ним относятся его прямые или косвенные работники, его гонщики, механики, консультанты, поставщики услуг или пассажиры, а также любые лица, получившие его допуск в зоны ограниченного доступа.

Статья 12.2.1 – нарушение правил. К ним в частности относится то, что соответствует пункту 12.2.1.l: любое нарушение принципов честности в соревновании, неспортивное поведение или попытка повлиять на результат соревнования способом, противоречащим спортивной этике.

Статья 12.4.5. Во всех чемпионатах, кубках, челленджах, трофеях или сериях ФИА стюарды могут также принять решение о наложении следующих наказаний: отстранение от участия в одном или нескольких соревнованиях, снятие очков в чемпионате, кубке, челлендже, трофее, серии.

Пункт 12.4.5.a. Кроме исключительных обстоятельств, очки не должны сниматься отдельно для гонщиков и для участников.

ФИА таким образом дала понять, что будет пристально рассматривать любые моменты, которые сочтет неспортивными, и ее наказания могут повлиять на положение в чемпионате пилотов и Кубке конструкторов.

Многие предполагают, что Ферстаппен мог бы выбить Хэмилтона ради сохранения текущего положения в личном зачете. Но Майкл Маси напомнил: у судей есть много инструментов, чтобы этого не допустить.

«Я не могу контролировать действия этих двух людей, это могут только они, – сказал Маси о претендентах на титул в интервью Daily Mail. – Но согласно правилам у нас есть наказания в виде штрафных секунд или стартовых позиций. Кроме того, Международный спортивный кодекс предусматривает для судей возможность дисквалифицировать спортсмена или снимать очки.

Макс может быть лишен очков, как и гонщик любой другой команды. Надеемся, что до этого не дойдет, но это одна из доступных мер. Напоминаю всем командам и гонщикам об этом».

Претенденты на титул часто выражали недовольство решениями судей по тому или иному эпизоду по ходу сезона. Но, по словам Маси, внутренне гонщики понимают, за что наказаны.

«Хотя они, возможно, не захотят это признавать, но глубоко внутри все они знают, что допустимо, какие действия являются корректными, что является жесткой, но честной борьбой, а что не разрешено, — сказал 42-летний австралиец. — Каждый инцидент надо рассматривать отдельно. Ситуации могут только казаться похожими, но они не полностью идентичны.

Существует мнение, что я отвечаю за назначенные наказания, но решения о штрафах остаются на усмотрение независимой группы стюардов».

Однако «Ред Булл» и «Мерседес» все равно часто критиковали Маси. Руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер после гонки в Джидде сказал, что серии на хватает Чарли Уайтинга. Уайтинг много лет был гоночным директором Ф1, но умер в возрасте 66 лет в отеле в Мельбурне за день до начала первого этапа сезона-2019.

«Такие комментарии не вызывают беспокойства, — заметил Маси. – В пылу сражений мы видели, что и Кристиан, и Тото (Вольфф, руководитель команды «Мерседес») неожиданно говорили всякое. Они воспринимают всё со своих точек зрения.

Я первым готов сказать, что мне не хватает Чарли в качестве ориентира, ведь у него был огромный опыт. Я и моя команда делаем всё, чтобы как можно лучше справиться с нашей работой. Но люди бывают расстроены, если что-то их не устраивает. Могу это понять».

Также гоночный директор ФИА прокомментировал ситуацию с обсуждениями с «Ред Буллом» и «Мерседесом» позиций на втором рестарте Гран-при Саудовской Аравии. По словам Маси, подобные разговоры с командами бывали и раньше, просто сейчас на них обратили пристальное внимание: «Такое случается во время гонки. Людям дается возможность отказаться от позиции. Разница в том, что ситуация возникла в период красных флагов, и потому на нее обратили больше внимания».