«Макларен» выступит на Гран-при Абу-Даби с эксклюзивной раскраской своих болидов

Команда «Формулы-1» «Макларен» представила специально изготовленную для Гран-при Абу-Даби раскраску своих болидов.
The last dance for the MCL35M. 🙌— McLaren (@McLarenF1) December 7, 2021
McLaren Racing reveals a one-off livery with Vuse designed by Rabab Tantawy, an emerging UAE-based artist for the #AbuDhabiGP. 🇦🇪 #DrivenByChange pic.twitter.com/7PJZoY2n1E
Данный дизайн изготовлен в рамках благотворительной кампании Vuse Driven By Change, которая занимается продвижением начинающих художников старше 25 лет.
В данном случае за цвета автомобилей «Формулы-1», которые поведут Ландо Норрис и Даниэль Риккьярдо отвечает художница из ОАЭ Рабаб Тантави.
Гран-при Абу-Даби пройдет 10 декабря.
источник: «Макларен»