«Торо Россо» официально подтвердила, что Квят и Гасли останутся в команде на следующий год

«Я рад сохранить Пьера и Даниила на следующий сезон. Этот молодой, но опытный дуэт в сочетании с, надеюсь, конкурентоспособным автомобилем, будет лучшим фактором для очень успешного сезона в 2020 году», - прокомментировал информацию руководитель «Торо Россо» Франц Тост.

Напомним, что за два этапа до окончания текущего сезона на счету Квята 34 очка, а в активе Гасли 77 баллов.

Добавим, что Квят вернулся в «Торо Россо» спустя год, который провел в качестве пилота по развитию «Феррари». До этого он выступал за итальянскую команду в 2014, а также в 2016-2017 годах.

