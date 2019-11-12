«Торо Россо» официально подтвердила, что Квят и Гасли останутся в команде на следующий год - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 ноября 2019 14:31Формула-1

«Торо Россо» официально подтвердила, что Квят и Гасли останутся в команде на следующий год

В «Торо Россо» подтвердили, что в следующем сезоне за команду будут выступать россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли.

«Я рад сохранить Пьера и Даниила на следующий сезон. Этот молодой, но опытный дуэт в сочетании с, надеюсь, конкурентоспособным автомобилем, будет лучшим фактором для очень успешного сезона в 2020 году», - прокомментировал информацию руководитель «Торо Россо» Франц Тост.

Напомним, что за два этапа до окончания текущего сезона на счету Квята 34 очка, а в активе Гасли 77 баллов.

Добавим, что Квят вернулся в «Торо Россо» спустя год, который провел в качестве пилота по развитию «Феррари». До этого он выступал за итальянскую команду в 2014, а также в 2016-2017 годах.

Щербакова впереди, Туктамышева упала. Но шансы на финал Гран-при есть и у нее В Китае стартовал четвертый этап серии Гран-при. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева – пока четвертая. 08.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть
Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир АТР. Зверев обыграл Надаля Медведев проиграл Циципасу на старте Итогового турнира АТР Роджер Федерер: У меня нет чувства, что меня переиграли
Мелкадзе – бомбардир и возвращение Дзагоева. Главные события 16-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас все самое интересное, что произошло в 16-м туре РПЛ. 10.11.2019 23:45 Футбол Безъязычный Алексей
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Алексей Кудашов: Кто-то понравился, кто-то выпадал – уже есть ответы по некоторым игрокам Главный тренер сборной России – о выступлении команды на Кубке Карьяла. 10.11.2019 18:00 Хоккей Кузютина Елена
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Армия рулит. Молодежная сборная России обыграла канадцев и сравняла счет в серии Наши дважды уступали в счете, но догоняли хозяев (2:2). Наконец, на полную катушку включился Подколзин. А в серии буллитов на первый план вышли армейцы – Савунов, Морозов из Питера и Соркин – из Москвы. Канадцы ответили лишь одним результативным броском. Итог – 3:2 Б. 12.11.2019 07:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:31 Формула-1 «Торо Россо» официально подтвердила, что Квят и Гасли останутся в команде на следующий год
14:17 Футбол «Если Акинфеев не вернется, могу попробовать». Ласицкене готова стать вратарем сборной (видео)
14:07 Формула-1 Квят подтвердил, что продолжит выступать за «Торо Россо»
13:52 Фигурное катание ФФККР призвала ISU изучить судейские решения на этапах Гран-при
13:42 Хоккей Московское «Динамо» – Дону Черри: Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо ТВ»
13:39 Фигурное катание Александр Коган: Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны
13:37 Плавание Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года
13:32 Футбол Роберто Манчини: Важно вызвать Марио, когда он этого заслужит, а не ради заявления против расизма
13:31 Футбол Эдуард Безуглов: Баринов будет вне игры семь-десять дней, Черышев – две-четыре недели
13:17 Футбол Эдуард Безуглов: Надеюсь, что Головин сыграет в матче с Бельгией
13:01 Футбол Агент Петреску: Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей
12:47 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Шансы Туктамышевой на попадание в финал Гран-при? Все может быть
12:32 Футбол Валерий Газзаев: Если Акинфеев решит вернуться в сборную, буду только рад
12:15 Футбол Дмитрий Сычев: Приятно, что люди перестали гнобить наш футбол и стали поддерживать сборную
12:03 Футбол Дмитрий Сычев: Видно, что звездная болезнь Бакаеву не грозит
11:54 Футбол Рахим Стерлинг – о конфликте с Гомесом: Готов признать, что эмоции меня захлестнули
11:42 Футбол Нобель Арустамян: Наиболее реальный кандидат на замену Точилину – Петреску
11:27 Футбол Жоау Мариу пропустит игры сборной против Литвы и Люксембурга
11:15 Лыжный спорт Елена Вяльбе: В сборной есть люди, которые поборются за общий зачет Кубка мира
11:00 Хоккей Тодд Рирден: Сегодня «Вашингтону» повезло набрать одно очко
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array