Приготовьтесь к драке! Валиева, Туктамышева и Косторная бьются за победу

Состав турнира в женском одиночном катании просто убойный: Камила Валиева, которая на днях установила два мировых рекорда, действующая вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная. Жаль, что с турнира снялась японка Рика Кихира. Не случись этого, соревнования в Ванкувере запросто можно было бы назвать малым чемпионатом мира среди женщин.

Впрочем, Skate Canada вполне мог лишиться российских звезд: канадское посольство до последнего тянуло с выдачей виз, и наши фигуристы вылетели на турнир лишь во вторник. Пусть это останется на совести канадских дипломатов, а наших спортсменов такие мелочи не должны выводить из равновесия.

Что интересно, всего три недели назад российское трио в том же составе приняло участие в турнире серии «Челенджер» Finlandia Trоphy. Это был первый взрослый международный турнир с участием Камилы Валиевой и именно в Финляндии фигуристка установила два своих рекорда - в произвольной программе и по сумме. Туктамышева в Эспоо выступила тоже здорово, но побеждать, имея из элементов ультра-си только тройной аксель, в современном женском фигурном катании крайне сложно. В итоге Елизавета проиграла Валиевой почти 16 баллов.

Косторная в Финляндии стала третьей, проиграв Камиле больше 30 баллов. В Ванкувер Алена приехала сразу с двумя (!) новыми программами. В Финляндии фигуристка каталась еще под I am the one в короткой программе и «Времена года» - в произвольной. Теперь у нее соответственно - New York, New York и Lovely. Последняя программа, правда, не совсем новая, а хорошо забытая старая - ее прошлым летом Алене ставил Даниил Глейхенгауз. Однако потом Косторная перешла в группу Евгения Плющенко, где ей поставили новый программы, назвав старые ужасом.

Очень интересно будет посмотреть на этот «ужас», ну и оценить вероятность попадания Алены в олимпийскую сборную с новыми программами. Со старыми шансы, честно говоря, были невелики. Также любопытно, пойдет ли Косторная на триксель, который у нее крайне нестабилен, а если пойдет, то сколько раз.