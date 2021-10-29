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Приготовьтесь к драке! Валиева, Туктамышева и Косторная бьются за победу
29 октября 18:30
автор: Олег Чикирис
автор фото: International Skating Union (ISU)

Приготовьтесь к драке! Валиева, Туктамышева и Косторная бьются за победу

В ночь с пятницы на субботу в Ванкувере стартует второй в сезоне турнир серии Гран-при Skate Canada.

Состав турнира в женском одиночном катании просто убойный: Камила Валиева, которая на днях установила два мировых рекорда, действующая вице-чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная. Жаль, что с турнира снялась японка Рика Кихира. Не случись этого, соревнования в Ванкувере запросто можно было бы назвать малым чемпионатом мира среди женщин.

Впрочем, Skate Canada вполне мог лишиться российских звезд: канадское посольство до последнего тянуло с выдачей виз, и наши фигуристы вылетели на турнир лишь во вторник. Пусть это останется на совести канадских дипломатов, а наших спортсменов такие мелочи не должны выводить из равновесия.

Что интересно, всего три недели назад российское трио в том же составе приняло участие в турнире серии «Челенджер» Finlandia Trоphy. Это был первый взрослый международный турнир с участием Камилы Валиевой и именно в Финляндии фигуристка установила два своих рекорда - в произвольной программе и по сумме. Туктамышева в Эспоо выступила тоже здорово, но побеждать, имея из элементов ультра-си только тройной аксель, в современном женском фигурном катании крайне сложно. В итоге Елизавета проиграла Валиевой почти 16 баллов.

Косторная в Финляндии стала третьей, проиграв Камиле больше 30 баллов. В Ванкувер Алена приехала сразу с двумя (!) новыми программами. В Финляндии фигуристка каталась еще под I am the one в короткой программе и «Времена года» - в произвольной. Теперь у нее соответственно - New York, New York и Lovely. Последняя программа, правда, не совсем новая, а хорошо забытая старая - ее прошлым летом Алене ставил Даниил Глейхенгауз. Однако потом Косторная перешла в группу Евгения Плющенко, где ей поставили новый программы, назвав старые ужасом.

Очень интересно будет посмотреть на этот «ужас», ну и оценить вероятность попадания Алены в олимпийскую сборную с новыми программами. Со старыми шансы, честно говоря, были невелики. Также любопытно, пойдет ли Косторная на триксель, который у нее крайне нестабилен, а если пойдет, то сколько раз.

В других видах фигурного катания в Канаде внимание стоит, прежде всего, обратить на трехкратного чемпиона мира Нэйтана Чена. На предыдущем, домашнем, этапе американец стал лишь третьим, но произвел при этом очень сильное впечатление на специалистов и болельщиков. Татьяна Тарасова, по ее собственным словам, не могла спать всю ночь после его произвольной программы. В соревнованиях пар интерес, прежде всего, представляет выступление серебряных призеров Игр в Пхенчхане китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун.

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ SKATE CANADA

Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная.

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

источник: «Советский спорт»
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