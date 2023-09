Новая Валиева, уверенная Горбачёва и артистичная Туктамышева. Как прошли короткие программы девушек

В России стартовал новый сезон соревнований по фигурному катанию. В Москве прошли короткие программы контрольных прокатов. Больше всего внимания было приковано, как и всегда, к российским девушкам, которые выступают в одиночном катании.

Открыла сезон 16-летняя Анастасия Зинина. Совсем юная фигуристка выбрала себе песню из не совсем детского российского сериала «Содержанки». Прокат был красивым и уверенным, но и без удивлений. Тем не менее стабильность – признак мастерства.

Второй на прокатах стала Софья Муравьёва, которая считается одним из главных талантов школы Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Не без ошибок прокатилась Муравьёва. Но публика всё равно с должным теплом отнеслась к перспективной звёздочке. Она выступала под Eternal eclipse – Horizon of memories.

Источник фото: РИА Новости

Затем на льду появилась долгожданная Майя Хромых. Поклонники фигурного катания уже успели соскучиться по катанию этой спортсменки. Прошлый сезон она пропускала из-за травмы. Но на льду вновь показала своё мастерство, будто ничего и не было. Она выбрала себе композицию Селин Дион Ashes.

Самое большое внимание было приковано к следующей фигуристке. На льду появилась Камила Валиева. Спортсменка, которая не смогла справиться с давлением и грузом ответственности на Олимпийских играх. Спортсменка, которая до сих пор переживает все эти разбирательства с употреблением допинга. Её дело до сих пор до конца не закрыто. Но она всё равно находит в себе силы спорить и продолжать радовать публику новыми шедеврами.

В этот раз мы увидели совсем другую Валиеву. Это была уже не юная беззаботная девочка, а окрепшая девушка. В её программе читались слова: «Я уже не такая». Таким номером она сразила и почётных гостей, и самых обычных болельщиков. Королева снова на своём месте. Выступала Камила под саундтрек I see red Everybody an outlaw из мелодрамы «365 дней».

Затем настоящее шоу устроила на льду Аделия Петросян. Её бодрый номер под Майкла Джексона запомнится надолго. Такая лёгкость в движениях и уверенность в себе привлекают.

После травмы вернулась и Софья Акатьева, выступив под «Маскарад» Арама Хачатуряна. Эта фигуристка выступила без особо трудных элементов, побаиваясь. Позже она заявила, что всё ещё восстанавливается.

Сильную программу выдала Алина Горбачёва, которая тоже совсем недавно пережила большой скандал с её исчезновением. Но эта ситуация будто сделала спортсменку только сильнее. Её восточный номер очень понравился болельщикам.

Источник фото: РИА Новости

Старая знакомая Елизавета Туктамышева представляла программу «Небо я». Особенно выделялось необычное платье фигуристки и то, как сама она прониклась данным номером. Туктамышева вышла на явно новый уровень артистизма.

Источник фото: РИА Новости

На данных соревнованиях дебютировала Вероника Жилина. Она показала номер без лишних рисков, с уверенным чистым катанием. А закрыла программу Ксения Синицына в голубом ярком платье. Она свою программу прокатала тоже уверенно.

Каких-то новых потрясений на коротких программах у девушек не было. Да и не должно было быть. Это ведь всего лишь контрольные программы, а девчонки только входят в сезон. Кому-то на подготовку нужно больше, а кому-то меньше времени. Ясно одно – состав участниц боевой. Лёгкой прогулки на соревнованиях в этом году ни у кого не будет.