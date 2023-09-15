Дисквалификация в обмен на медали Олимпиады. Валиевой предоставили шанс отстоять свою честь в суде

Трагичная судьба самой яркой и перспективной российской фигуристки Камилы Валиевой то и дело, что практически ежемесячно принимает новые обороты. Юная спортсменка еще с момента Олимпиады в Пекине и того самого злосчастного триметазидина.

Расследование инцидента растянулось на долгие месяцы, а последствия борьбы между международными ассоциациями больше всего затронули молодую фигуристку: ее лишили почти всех медалей и превратили ее карьеру в настоящий ад. Однако, все может в корне измениться в Лозанне: 26 сентября начнется слушание по делу Камилы Валиевой.

Защищать Камилу будет французский юрист Матьё Мезоннёв — в его силах стать героем российского спорта.

Положение дел

Историю с «таблетками дедушки» и положительной допинг-пробой несколько лет назад облетела весь мир и вышла за рамки спорта. Борьба за результаты спортсменки превратилась в настоящую войну между спортивными федерациями. Пока антидопинговые агентства российской и западной стороны выясняли, кто прав и виноват, Валиева пребывала в стрессовом состоянии, и даже несмотря на это, продолжала выступать на внутренних первенствах. В положении спортсменки второе место на Чемпионате России после Софьи Акатьевой — более, чем достойно.

Первые попытки защитить фигуристку предприняли в РУСАДА. Сотрудники агентства провели внутреннее расследование, завершившееся в Январе этого года. По итогам которого не было обнаружено факта вины и халатности со стороны спортсменки: ограничились лишь аннулированием золота Чемпионата России-2021, потому что допинг-проба была взята там, 25 декабря 2021 года.

Источник фото: РИА Новости

В это же время, в РУСАДА с целью защиты несовершеннолетней спортсменки не стали ни под каким предлогом делиться ходом расследования с WADA, что позволило западному агентству совместно с Международной федерацией конькобежцев (ISU) не согласиться с данным решением и обратиться в CAS. На протяжении этого времени организации требовали аннулировать все результаты фигуристки начиная с момента взятия допинг-пробы, а также дисквалифицировать Валиеву на четыре года — этой позиции они придерживаются до сих пор.

Теперь, одним из самых важных этапов в деле Камилы станет слушание в Спортивном арбитражном суде, которое начнется 26 сентября и продлится до 28 числа (29 — резервный день). Как известно из сообщения организации, заседание пройдет в онлайн-режиме и присутствовать будет три стороны.

Источник фото: РИА Новости

В защиту россиянки выступит французский юрист Матье Меззонёв, сторону обвинения (WADA) представит американец Джеффри Мишкин, а председателем будет британец Джеймс Дрейк. Сама спортсменка также будет присутствовать на заседании.

Вероятно, судьба фигуристки может решиться в этом месяце. Однако уже стало ясно, что Камила решила пойти ва-банк. Накануне спортсменка признала свою вину в употреблении допинга, но посетовала на непреднамеренность его применения: по ее мнению, дисквалификация должна распространиться лишь на период взятия пробы. В случае признания ее вины, она согласна на двухлетний бан, но с условием восстановления всех наград, завоеванных ею. Однако, учитывая ход разбирательств и решительность иностранных организаций - шансы на оправдательный приговор практически сведены к минимуму.