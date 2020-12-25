Пока все боролись, Коляда - катался. Потому и выиграл с оценками «под триста»

А теперь плохая новость: хотя по сложности программ Коляда в Челябинске уступал многим, никто из этих «сложных прыгунов» даже приблизиться к нему не смог. Андрей Мозалев, перед турниром считавшийся фаворитом практически наравне с Колядой, сегодня одолел-таки четверной флип и первый из двух тулупов, но потом покатился по наклонной плоскости. Два падения и каскад из двух «бабочек».

Да, после двух идеальных четверных он подпортил первый аксель и сдвоил пару прыжков в каскадах, но в данном случае я не придавал бы этому большого значения. По сравнению с самим собой прежним, с тем хроническим «ошибочником», Коляда сейчас смотрится великолепно. Просто другой человек! Остается подтянуть упомянутые выше «мелкие брызги», добавить к трем тулупам еще один четверной навроде лутца – и все. Получите готового призера чемпионата мира. До сегодняшнего дня ни один российский одиночник не получал за две программы 296 баллов. Да что там наши: у Семы Уно личный рекорд – 289. Еще вопросы есть?

Вот вам фрагмент из трансляции Первого канала: идите – и смотрите. Если в русском языке существует слово, которым это можно описать, то это слово – обалдеть. Другого, ей-богу, не подберу.

Полвека назад Лондон, Вена и Париж рукоплескали Рудольфу Нурееву. Сегодня публика аплодирует Михаилу Коляде – за умопомрачительную произвольную программу на образ Нуреева и под музыку из фильма об этом выдающемся танцовщике-эмигранте. И пусть пока Коляде хлопают не в западноевропейских столицах, а в Челябинске, за экспансией дело, подозреваю, не станет. Уж больно здорово это сделано. Ставил-то не кто-нибудь, а Илья Авербух, да и новый тренер Коляды Алексей Мишин явно приложил к данной постановке мастерскую руку.

По ходу проката у Мозалева пошла носом кровь. Вытерев ее, увидев оценки и перекочевав в «комнату ожидания» для текущих лидеров, он долго сдерживался, но потом все-таки заплакал. Глядя на то, как боролся с самим собой на льду Александр Самарин. Тот упал один раз, с единственного четверного, но общее впечатление вышло примерно «из той же оперы».

Макар Игнатов все три четверных приземлил и свое серебро отстоял. Хотя вторую половину произвольной он, как всегда, докатывал «на морально-волевых», то есть, еле-еле. Хорошо хоть в этот раз ни разу не упал. Бронзу же сенсационно завоевал Марк Кондратюк. Мозалев с Самариным финишировали четвертым и пятым соответственно.

ШАНС АЛИЕВА

Дальше возникает вопрос: кто поедет от России на чемпионат мира-2021, который запланирован на конец марта в Стокгольме и пока, в отличие от январско-загребского ЧЕ, еще не отменен? В мужском катании у России есть только две путевки, и челябинский ЧР дал внятный ответ лишь по одной из них – той, что сто процентов у Коляды.

А вторая?

Думаю, хорошие виды на нее сохраняет действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, который не успел восстановиться к чемпионату страны после недавнего заболевания коронавирусом. Тут без дополнительного отбора явно не обойтись. Скажем, в феврале, на финале Кубка России в Великом Новгороде.

Чемпионат России. Челябинск. Мужчины

Короткая Произвольная Сумма 1 Михаил Коляда 102,48 (1) 193,67 (1) 296,15 2 Макар Игнатов 98,30 (2) 167,07 (3) 265,37 3 Марк Кондратюк 90,88 (3) 169,43 (2) 260,31 4 Андрей Мозалев 89,47 (4) 163,45 (5) 252,92 5 Александр Самарин 87,96 (5) 163,42 (6) 251,38 6 Антон Шулепов 83,19 (9) 166,70 (4) 249,89 7 Петр Гуменник 84,93 (8) 162,54 (7) 247,47 8 Артем Ковалев 87,45 (6) 159,72 (9) 247,17 …11 Евгений Семененко 79,86 (11) 148,61 (12) 228,47

СТЕПАНОВА И БУКИН – ВПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Первое золото ЧР сегодня днем разыграли танцоры. Его обладателями ожидаемо стали Александра Степанова и Иван Букин. В их коллекции уже было шесть медалей национальных первенств, однако награду высшего достоинства они добыли впервые. С оценками за 220 баллов и всего на 0,58 меньше чемпионской суммы из прошлогоднего Красноярска Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые пропускали нынешний турнир из-за последствий коронавируса. Напомню, что Степанова с Букиным тоже болели и для них Челябинск стал первым выступлением в сезоне.

Упорная и непредсказуемая схватка за бронзу целой кучи претендентов завершилась в пользу Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина, впервые ставших призерами чемпионата России. Хотя сегодня и этот дуэт, и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным допустили серьезные ошибки на твизлах. Аннабель Морозова и Александр Багин, напротив, выступили прекрасно и заняли третье место в произвольном танце, но они потеряли все шансы еще накануне из-за двух падений в короткой программе. В результате на пьедестал чуть не выскочили Софья Шевченко и Игорь Еременко, от которых этого, мягко говоря, не ждали.

Что касается состава танцевальной сборной, то с ним все понятно: здесь у России есть полная, тройная квота, два «медальных» места получат Степанова/Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, а третье - то, что «на усмотрение федерации», - достанется Синициной с Кацалаповым. И это будет справедливо.

Чемпионат России. Челябинск. Танцы

Короткая Произвольная Сумма 1 Александра Степанова/Иван Букин 87,28 (1) 132,88 (1) 220,16 2 Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро 84,02 (2) 126,92 (2) 210,94 3 Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин 80,19 (3) 116,78 (4) 196,97 4 Софья Шевченко/Игорь Еременко 77,83 (5) 116,46 (5) 194,29 5 Елизавета Худайбердиева/Егор Базин 78,01 (4) 114,67 (6) 192,68 6 Аннабель Морозова/Андрей Багин 62,17 (7) 120,69 (3) 182,86

Расписание до конца чемпионата

25 декабря, пятница

17.20-19.45 (мск). Женщины. Короткая программа

26 декабря, суббота

14.35-16.40. Пары. Произвольная программа

17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа