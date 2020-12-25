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Пока все боролись, Коляда - катался. Потому и выиграл с оценками «под триста»
25 декабря 18:29
автор: Лев Тигай

Пока все боролись, Коляда - катался. Потому и выиграл с оценками «под триста»

На чемпионате России в Челябинске золото в мужском одиночном катании завоевал Михаил Коляда. Он обошел всех более, чем на тридцать баллов.

ЛЕДОВЫЙ НУРЕЕВ

Полвека назад Лондон, Вена и Париж рукоплескали Рудольфу Нурееву. Сегодня публика аплодирует Михаилу Коляде – за умопомрачительную произвольную программу на образ Нуреева и под музыку из фильма об этом выдающемся танцовщике-эмигранте. И пусть пока Коляде хлопают не в западноевропейских столицах, а в Челябинске, за экспансией дело, подозреваю, не станет. Уж больно здорово это сделано. Ставил-то не кто-нибудь, а Илья Авербух, да и новый тренер Коляды Алексей Мишин явно приложил к данной постановке мастерскую руку.

Вот вам фрагмент из трансляции Первого канала: идите – и смотрите. Если в русском языке существует слово, которым это можно описать, то это слово – обалдеть. Другого, ей-богу, не подберу.

Да, после двух идеальных четверных он подпортил первый аксель и сдвоил пару прыжков в каскадах, но в данном случае я не придавал бы этому большого значения. По сравнению с самим собой прежним, с тем хроническим «ошибочником», Коляда сейчас смотрится великолепно. Просто другой человек! Остается подтянуть упомянутые выше «мелкие брызги», добавить к трем тулупам еще один четверной навроде лутца – и все. Получите готового призера чемпионата мира. До сегодняшнего дня ни один российский одиночник не получал за две программы 296 баллов. Да что там наши: у Семы Уно личный рекорд – 289. Еще вопросы есть?

ДРАМА МОЗАЛЕВА

А теперь плохая новость: хотя по сложности программ Коляда в Челябинске уступал многим, никто из этих «сложных прыгунов» даже приблизиться к нему не смог. Андрей Мозалев, перед турниром считавшийся фаворитом практически наравне с Колядой, сегодня одолел-таки четверной флип и первый из двух тулупов, но потом покатился по наклонной плоскости. Два падения и каскад из двух «бабочек».

По ходу проката у Мозалева пошла носом кровь. Вытерев ее, увидев оценки и перекочевав в «комнату ожидания» для текущих лидеров, он долго сдерживался, но потом все-таки заплакал. Глядя на то, как боролся с самим собой на льду Александр Самарин. Тот упал один раз, с единственного четверного, но общее впечатление вышло примерно «из той же оперы».

Макар Игнатов все три четверных приземлил и свое серебро отстоял. Хотя вторую половину произвольной он, как всегда, докатывал «на морально-волевых», то есть, еле-еле. Хорошо хоть в этот раз ни разу не упал. Бронзу же сенсационно завоевал Марк Кондратюк. Мозалев с Самариным финишировали четвертым и пятым соответственно.

ШАНС АЛИЕВА

Дальше возникает вопрос: кто поедет от России на чемпионат мира-2021, который запланирован на конец марта в Стокгольме и пока, в отличие от январско-загребского ЧЕ, еще не отменен? В мужском катании у России есть только две путевки, и челябинский ЧР дал внятный ответ лишь по одной из них – той, что сто процентов у Коляды.

А вторая?

Думаю, хорошие виды на нее сохраняет действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, который не успел восстановиться к чемпионату страны после недавнего заболевания коронавирусом. Тут без дополнительного отбора явно не обойтись. Скажем, в феврале, на финале Кубка России в Великом Новгороде.

Чемпионат России. Челябинск. Мужчины

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Михаил Коляда

102,48 (1)

193,67 (1)

296,15

2

Макар Игнатов

98,30 (2)

167,07 (3)

265,37

3

Марк Кондратюк

90,88 (3)

169,43 (2)

260,31

4

Андрей Мозалев

89,47 (4)

163,45 (5)

252,92

5

Александр Самарин

87,96 (5)

163,42 (6)

251,38

6

Антон Шулепов

83,19 (9)

166,70 (4)

249,89

7

Петр Гуменник

84,93 (8)

162,54 (7)

247,47

8

Артем Ковалев

87,45 (6)

159,72 (9)

247,17

11

Евгений Семененко

79,86 (11)

148,61 (12)

228,47

СТЕПАНОВА И БУКИН – ВПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Первое золото ЧР сегодня днем разыграли танцоры. Его обладателями ожидаемо стали Александра Степанова и Иван Букин. В их коллекции уже было шесть медалей национальных первенств, однако награду высшего достоинства они добыли впервые. С оценками за 220 баллов и всего на 0,58 меньше чемпионской суммы из прошлогоднего Красноярска Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые пропускали нынешний турнир из-за последствий коронавируса. Напомню, что Степанова с Букиным тоже болели и для них Челябинск стал первым выступлением в сезоне.

Упорная и непредсказуемая схватка за бронзу целой кучи претендентов завершилась в пользу Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина, впервые ставших призерами чемпионата России. Хотя сегодня и этот дуэт, и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным допустили серьезные ошибки на твизлах. Аннабель Морозова и Александр Багин, напротив, выступили прекрасно и заняли третье место в произвольном танце, но они потеряли все шансы еще накануне из-за двух падений в короткой программе. В результате на пьедестал чуть не выскочили Софья Шевченко и Игорь Еременко, от которых этого, мягко говоря, не ждали.

Что касается состава танцевальной сборной, то с ним все понятно: здесь у России есть полная, тройная квота, два «медальных» места получат Степанова/Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, а третье - то, что «на усмотрение федерации», - достанется Синициной с Кацалаповым. И это будет справедливо.

Чемпионат России. Челябинск. Танцы

Короткая

Произвольная

Сумма

1

Александра Степанова/Иван Букин

87,28 (1)

132,88 (1)

220,16

2

Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро

84,02 (2)

126,92 (2)

210,94

3

Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин

80,19 (3)

116,78 (4)

196,97

4

Софья Шевченко/Игорь Еременко

77,83 (5)

116,46 (5)

194,29

5

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

78,01 (4)

114,67 (6)

192,68

6

Аннабель Морозова/Андрей Багин

62,17 (7)

120,69 (3)

182,86

Расписание до конца чемпионата

25 декабря, пятница

17.20-19.45 (мск). Женщины. Короткая программа

26 декабря, суббота

14.35-16.40. Пары. Произвольная программа

17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа

источник: «Советский спорт»
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