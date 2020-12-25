Пока все боролись, Коляда - катался. Потому и выиграл с оценками «под триста»

ЛЕДОВЫЙ НУРЕЕВ
Полвека назад Лондон, Вена и Париж рукоплескали Рудольфу Нурееву. Сегодня публика аплодирует Михаилу Коляде – за умопомрачительную произвольную программу на образ Нуреева и под музыку из фильма об этом выдающемся танцовщике-эмигранте. И пусть пока Коляде хлопают не в западноевропейских столицах, а в Челябинске, за экспансией дело, подозреваю, не станет. Уж больно здорово это сделано. Ставил-то не кто-нибудь, а Илья Авербух, да и новый тренер Коляды Алексей Мишин явно приложил к данной постановке мастерскую руку.
Вот вам фрагмент из трансляции Первого канала: идите – и смотрите. Если в русском языке существует слово, которым это можно описать, то это слово – обалдеть. Другого, ей-богу, не подберу.
Да, после двух идеальных четверных он подпортил первый аксель и сдвоил пару прыжков в каскадах, но в данном случае я не придавал бы этому большого значения. По сравнению с самим собой прежним, с тем хроническим «ошибочником», Коляда сейчас смотрится великолепно. Просто другой человек! Остается подтянуть упомянутые выше «мелкие брызги», добавить к трем тулупам еще один четверной навроде лутца – и все. Получите готового призера чемпионата мира. До сегодняшнего дня ни один российский одиночник не получал за две программы 296 баллов. Да что там наши: у Семы Уно личный рекорд – 289. Еще вопросы есть?
ДРАМА МОЗАЛЕВА
А теперь плохая новость: хотя по сложности программ Коляда в Челябинске уступал многим, никто из этих «сложных прыгунов» даже приблизиться к нему не смог. Андрей Мозалев, перед турниром считавшийся фаворитом практически наравне с Колядой, сегодня одолел-таки четверной флип и первый из двух тулупов, но потом покатился по наклонной плоскости. Два падения и каскад из двух «бабочек».
По ходу проката у Мозалева пошла носом кровь. Вытерев ее, увидев оценки и перекочевав в «комнату ожидания» для текущих лидеров, он долго сдерживался, но потом все-таки заплакал. Глядя на то, как боролся с самим собой на льду Александр Самарин. Тот упал один раз, с единственного четверного, но общее впечатление вышло примерно «из той же оперы».
Макар Игнатов все три четверных приземлил и свое серебро отстоял. Хотя вторую половину произвольной он, как всегда, докатывал «на морально-волевых», то есть, еле-еле. Хорошо хоть в этот раз ни разу не упал. Бронзу же сенсационно завоевал Марк Кондратюк. Мозалев с Самариным финишировали четвертым и пятым соответственно.
ШАНС АЛИЕВА
Дальше возникает вопрос: кто поедет от России на чемпионат мира-2021, который запланирован на конец марта в Стокгольме и пока, в отличие от январско-загребского ЧЕ, еще не отменен? В мужском катании у России есть только две путевки, и челябинский ЧР дал внятный ответ лишь по одной из них – той, что сто процентов у Коляды.
А вторая?
Думаю, хорошие виды на нее сохраняет действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, который не успел восстановиться к чемпионату страны после недавнего заболевания коронавирусом. Тут без дополнительного отбора явно не обойтись. Скажем, в феврале, на финале Кубка России в Великом Новгороде.
Чемпионат России. Челябинск. Мужчины
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Михаил Коляда
102,48 (1)
193,67 (1)
296,15
2
Макар Игнатов
98,30 (2)
167,07 (3)
265,37
3
Марк Кондратюк
90,88 (3)
169,43 (2)
260,31
4
Андрей Мозалев
89,47 (4)
163,45 (5)
252,92
5
Александр Самарин
87,96 (5)
163,42 (6)
251,38
6
Антон Шулепов
83,19 (9)
166,70 (4)
249,89
7
Петр Гуменник
84,93 (8)
162,54 (7)
247,47
8
Артем Ковалев
87,45 (6)
159,72 (9)
247,17
…11
Евгений Семененко
79,86 (11)
148,61 (12)
228,47
СТЕПАНОВА И БУКИН – ВПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ
Первое золото ЧР сегодня днем разыграли танцоры. Его обладателями ожидаемо стали Александра Степанова и Иван Букин. В их коллекции уже было шесть медалей национальных первенств, однако награду высшего достоинства они добыли впервые. С оценками за 220 баллов и всего на 0,58 меньше чемпионской суммы из прошлогоднего Красноярска Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые пропускали нынешний турнир из-за последствий коронавируса. Напомню, что Степанова с Букиным тоже болели и для них Челябинск стал первым выступлением в сезоне.
Упорная и непредсказуемая схватка за бронзу целой кучи претендентов завершилась в пользу Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина, впервые ставших призерами чемпионата России. Хотя сегодня и этот дуэт, и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным допустили серьезные ошибки на твизлах. Аннабель Морозова и Александр Багин, напротив, выступили прекрасно и заняли третье место в произвольном танце, но они потеряли все шансы еще накануне из-за двух падений в короткой программе. В результате на пьедестал чуть не выскочили Софья Шевченко и Игорь Еременко, от которых этого, мягко говоря, не ждали.
Что касается состава танцевальной сборной, то с ним все понятно: здесь у России есть полная, тройная квота, два «медальных» места получат Степанова/Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, а третье - то, что «на усмотрение федерации», - достанется Синициной с Кацалаповым. И это будет справедливо.
Чемпионат России. Челябинск. Танцы
Короткая
Произвольная
Сумма
1
Александра Степанова/Иван Букин
87,28 (1)
132,88 (1)
220,16
2
Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро
84,02 (2)
126,92 (2)
210,94
3
Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин
80,19 (3)
116,78 (4)
196,97
4
Софья Шевченко/Игорь Еременко
77,83 (5)
116,46 (5)
194,29
5
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
78,01 (4)
114,67 (6)
192,68
6
Аннабель Морозова/Андрей Багин
62,17 (7)
120,69 (3)
182,86
Расписание до конца чемпионата
25 декабря, пятница
17.20-19.45 (мск). Женщины. Короткая программа
26 декабря, суббота
14.35-16.40. Пары. Произвольная программа
17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа