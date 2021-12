Черчесов – третий тренер «Ференцвароша» за год. Весной команду тренировал Ребров

Казалось, что новостям о будущем месте работы Станислава Черчесова не будет конца и края. С начала декабря СМИ «отправляли» его в «Антверпен», «Бешикташ», «Рубин», сборные Венгрии и даже Польши. Поэтому очередная волна слухов о возможном появлении в «Ференцварош» на этом фоне виделась очередной уткой, однако в воскресенье он прибыл в Будапешт, а в понедельник было объявлено о том, что он действительно возглавил команду.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU