Черчесов – третий тренер «Ференцвароша» за год. Весной команду тренировал Ребров

«ФЕРЕНЦВАРОШ» НАЗНАЧИЛ ЧЕРЧЕСОВА ГЛАВНЫМ

Казалось, что новостям о будущем месте работы Станислава Черчесова не будет конца и края. С начала декабря СМИ «отправляли» его в «Антверпен», «Бешикташ», «Рубин», сборные Венгрии и даже Польши. Поэтому очередная волна слухов о возможном появлении в «Ференцварош» на этом фоне виделась очередной уткой, однако в воскресенье он прибыл в Будапешт, а в понедельник было объявлено о том, что он действительно возглавил команду.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021

Черчесов стал фаворитом на пост главного тренера этой команды неделю назад – сразу после отставки австрийского специалиста Петера Штегера. Тот работал с командой полгода, а российским болельщикам может быть известен по нескольким месяцам в «Боруссии» Дортмунд в сезоне-2017/18.

Через несколько дней венгерское издание Index.hu сообщило, что стороны достигли договоренности, а официально об этом будет объявлено в начале этой недели. Так и получилось, хотя экс-наставник сборной России до последнего наводил туман, уверяя, что ведет переговоры с несколькими клубами из разных чемпионатов.

НАСЛЕДИЕ РЕБРОВА

Самый яркий период в истории «Ференцварош» пережил в 1960-1970 годах. В то время команда очень высоко котировалась на европейской арене, выигрывала Кубок Ярмарок (впоследствии Кубок УЕФА, а теперь Лига Европы), побеждая в финале «Ювентус», и доходила до финала Кубка обладателей кубков, где проиграла киевскому «Динамо».

В 1980-е клуб пережил тяжелый период, из которого выбрался в статусе всего лишь одного из лидеров венгерского футбола. Например, в XXI веке он выиграл шесть чемпионских титулов против семи у «Дебрецена». С 2004-й по 2016 год команда смотрела на счастливчиков со стороны, а новый взлет (пусть, и только на национальном уровне) ей придал еще один экс-тренер «Боруссии», Томас Долль. Он провел здесь пять сезонов и в 2016-м наконец взял золото.

Следующие два года зеленым орлам чего-то не хватало, пока ее не возглавил хорошо нам известный Сергей Ребров. При нем «Ференцварош» вновь стал местным гегемоном, взяв три чемпионских титула из трех. При украинце здесь много играл его соотечественник Игорь Харатин, который мог запомниться спартаковским болельщикам по противостоянию с «Легией» минувшей осенью.

ПОБЕДА НАД ЦСКА, РАЗГРОМЫ ОТ «БАРСЕЛОНЫ»

Наверняка запомнился «Ференцварош» и болельщикам ЦСКА. Два года назад этот клуб оказался с армейцами в одной группе Лиги Европы и хотя финишировал только третьим, набрал в очных встречах с россиянами четыре очка (1:0 и 0:0). А в прошлом сезоне даже принял участие в групповом этапе Лиги чемпионов, куда пробился через матчи против «Селтика» (2:1), загребского «Динамо» (2:1) и «Мольде» (3:3, 0:0). Правда, результат в группе плачевный – три разгромных поражения (два от «Барселоны» и одно от «Ювентуса») и всего одно очко – в домашней встрече с киевским «Динамо».

В текущем сезоне не удалось добраться и сюда – уже после ухода Реброва в квалификации Лиги чемпионов сильнее был «Янг Бойз». Так что венгры отправились в Лигу Европы, где вновь не блеснули – пять поражений при одной победе над «Байером» в ничего не значившем заключительном туре.

РЕКОРДСМЕН И ФАВОРИТ

Зато в чемпионате команда вновь лидирует – имея один матч в запасе, у нее одно очко отрыва от «Кишварда». Так что она без труда подтверждает статус главного клуба страны. 32 чемпионских титула – рекорд Венгрии. На втором месте по этому показателю идет еще один столичный клуб, МТК (23), но он нынче решает совсем другие задачи – после 17 туров идет в зоне вылета.

По составу главный конкурент «Ференцвароша» «Фехервар», с которым чемпионом Венгрии становился «Локомотива» Марко Николич, впоследствии тренировавший «Локомотив». Тем не менее, зелено-белые – явные фавориты чемпионата. Суммарная стоимость их состава составляет 40 млн евро – столько же, сколько и троих ближайших преследователей по этому показателю («Фехервар», «Академия Пушкаша», «Гонвед»).

Два наиболее известных российским болельщикам футболиста «Ференцвароша» - не заигравший в «Зените» словацкий вингер Роберт Мак и некогда считавшийся большим талантом Марко Марин. Тот самый серб с немецким паспортом, в резюме которого значатся «Челси», «Севилья», «Фиорентина», «Боруссия» Менхенгладбах и другие клубы. Он приехал в Венгрию только в сентябре, а до того полтора года колесил по просторам Саудовской Аравии. Капитан команды – вратарь сборной Венгрии Денеш Дибуш.

Выступление в еврокубках команда уже завершила, поэтому в оставшейся части сезона Черчесов может сконцентрироваться на чемпионате и Кубке Венгрии.