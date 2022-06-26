Овечкин – новая футбольная звезда

Товарищеский матч московского «Динамо», сыгранный в минувшую субботу, стоит особняком от обычных товарищеских игр. Во-первых, динамовцы играли с командой «Амкал» - это любительская медийная команда, которая во время своих поездок по стране собирает на трибунах зрителей больше, чем подавляющее число матчей ФНЛ.

В этот раз трибуны вместили больше 15 тысяч болельщиков. Правда, наверняка пришло не ради блогеров. Вот тут начинаются «во-вторых», «в-третьих» и так далее. Матчу предшествовал концерт Егора Крида – часть рвалась на стадион ради исполнителя. Болельщикам хотелось увидеть новый тренерский штаб во главе с презентованным лишь накануне Славишей Йокановичем. Надо отдать должное креативщикам столичного клуба – представление удалось. До мурашек. Сразу после исполнения динамовского гимна «Мы – «Динамо»! Это навсегда!» на поле вышли Йоканович с двумя помощниками и зазвучала та же мелодия, только аранжированная под балканскую стилистику, а на экран транслировалась видеозапись, где тренер в роли дирижера работает с оркестром. Лишний раз убедился, что в «Динамо» работают совершенно уникальные люди. Вопрос даже не в том, чтобы это придумать, но и – главное! – в том, чтоб успеть воплотить: ведь тренер в Москве – считанные дни.

Но и это всё уступало одной из главных причин собраться в этот жаркий вечер (в Москве субботним вечером было +26) – в стартовом составе бело-голубых вышла мировая звезда – Александр Овечкин:

- Моей мечтой всегда было сыграть за футбольное «Динамо» - клуб, за которым я слежу всю жизнь и с детства болею.

Генеральный директор команды Павел Пивоваров еще в пятницу торжественно подписал с Александром контракт. Игрок, понятное дело, был отправлен в нападение.

- Ну, как Александра Овечкина на ворота ставить? Или в защиту? Он же голов больше, чем Роналду забил! – объяснил Пивоваров.

Овечкин выбрал третий номер – номер, под которым когда-то в «Динамо» играл его отец.

Что интересно: в динамовском фан-шопе уже были готовы футболки с третьим номером, с Овечкиным. И судя по всему, активно раскупались.

Разглядеть Овечкина на поле можно было с любой части стадиона. Представьте себе громадину в виде шкафа, на которую натянули футболку. Даже цифра «3», выполненная в том же размере, как для всех, готова была где-то потеряться в масштабах его могучей спины. Запомнился Овечкин в стартовом отрезке матча сразу несколькими моментами. Один из них – прорыв по флангу, когда соперник, значительно уступающий ему в объемах, попытался сместить Александра корпусом за боковую линию, да только Александр не заметил этого, а сам соперник отскочил просто на землю.

Ну, а главное – это гол Овечкина на 11-й минуте, после которого Александра сменил Даниил Фомин. И не надо ухмыляться, полагая, что это выставочный матч, в котором Овечкину все готовы были поддаться – отнюдь нет. Федор Смолов ворвался в чужую штрафную, откатил мяч назад пяткой. А Александр - вот тут пригодился хоккейный навык, когда видишь шайбу, сразу бросать по воротам – мгновенно ударил в сторону ворот. Не раздумывая ни секунды. Мяч просвистел мимо голкипера и остальных игроков прямо в угол. Александр даже выдержал паузу, не мог поверить, что есть гол. И только спустя пару секунд бросился праздновать.

«Динамо» на голову было выше, чем соперники. Но проводило игру под нагрузками. Счет 1:0 держался почти всю игру. Уходя на перерыв, я даже пошутил со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем:

- Обратно Овечкина надо выпускать.

Статус-кво сложился только в последние минуты матча. Два гола Тюкавина, традиционный мяч Комоличенко с пенальти и совершенно потрясающий проход Ярослава Гладышева, который закончился обводящим ударом в дальнюю девятку.

5:0 – и вопросов нет.