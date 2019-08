Браво выиграл для Гвардиолы первый трофей в сезоне. «МС» – обладатель Суперкубка

Чемпион Англии против победителя Лиги чемпионов

Мы дождались! Большой европейский футбол возвращается. Днем ранее были разыграны Суперкубки Германии и Франции, а теперь настал черед англичан. С отрывом лучшие клубы Великобритании и гранды мирового футбола «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сошлись на «Уэмбли» в борьбе за Суперкубок страны. Спустя неделю стартует сезон в АПЛ.

Команды незначительно изменились в летнее трансферное окно. «Горожане» расстались с Венсаном Компани («Андерлехт») и Фабианом Делфом («Эвертон»), но большими потерями их отъезд не стал. Достаточно сказать, что в рамках чемпионата в прошлом сезоне они провели на двоих всего 28 матчей. Куда важнее приобретение у «Атлетико» опорного полузащитника Родри. 23-летний испанец вышел в стартовом составе первого же официального матча.

Победитель Лиги чемпионов, в свою очередь, обошелся без громких трансферов. Из заметных игроков покинул клуб лишь Даниэль Старридж, но большой роли он в команде уже не играл. Приобретение у красных и вовсе одно – 17-летний Сепп ван дер Берг, сходу отправившийся в молодежную команду.

Стартовый состав «Ливерпуля» был максимально приближен к оптимальному. Исключением стало отсутствие принимавшего участие в Кубке Африке Садио Мане, о чем было известно заранее. Его позицию в нападении занял Дивок Ориги. Остальные звезды – Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Роберто Фирмино – оказались на месте.

Стерлинг – автор первого гола в сезоне

Хосеп Гвардиола позволил себе оставить в запасе Серхио Агуэро и Габриэла Жезуса, зато порывающийся уйти в «Баварию» Лерой Зане вышел на поле с первых минут. Впрочем, уже на 13-й минуте немец захромал и был заменен на бразильца.

How we’re lining up in the #CommunityShield! 🏆



XI | Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling



Subs | Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia



⚽️ @haysworldwide

🔵 #mancity pic.twitter.com/8Z8NvVSFg7 — Manchester City (@ManCity) August 4, 2019

К тому моменту манкунианцы уже открыли счет. Рахим Стерлинг с линии вратарской расстрелял Алисона с передачи Давида Сильвы. К слову, поучаствовал в голевой атаке и Александр Зинченко (о значимости украинца для «Сити» говорит хотя бы тот факт, что с нового сезона он выступает под 11-м номером), сделавший скидку на испанца.

Sterling fires Man City into the lead against Liverpool#CommunityShield pic.twitter.com/1tVBEzBOmj — Football Diggers (@DiggersFootball) August 4, 2019

Несмотря на предсезонный статус турнира и неоптимальную игровую форму, ливерпульцы с первых минут включили агрессивный прессинг и первыми создали голевой момент, но Салах из выгодной позиции пробил мимо ближнего угла. Спустя три минуты после пропущенного мяча египтянин с острого угла пробил в штангу, но затем «Ман Сити» прибрал мяч к ногам и провел несколько классических комбинаций с проникновением в чужую штрафную.

К середине тайма стало заметно, что физических кондиций командам пока не хватает. Красные сбавили в движении, не блистали и их оппоненты. В целом, первая половина встречи получилась скомканной. Выплеснув эмоции в первые 15-20 минут, соперники больше бодались в середине поля, а у чужих ворот действовали довольно прямолинейно. Выдумки не хватало ни тем, ни другим. Стандарты также не принесли успеха. Было заметно, что задача выиграть во что бы то ни стало перед участниками не стояла. Показателен тот факт, что к 40-й минуте был зафиксирован всего третий фол (два из них на счету подопечных Юргена Клоппа).

Матип спешит на помощь

Вторую половину встречи команды начали столь же активно, как и первую. Самый яркий эпизод случился, когда Стерлинг и Жезус вдвоем открылись под передачу из глубины и убежали к воротам Алисона. Бразилец, опасаясь офсайда, оставил мяч партнеру, но тот, зряче отправляя мяч мимо вратаря в дальний угол, угодил в штангу. Повтор, кстати, показал, что и он в момент передачи находился во вне игры. Впрочем, волноваться не стоит. С нынешнего сезона в Англии также появился VAR, поэтому, завершись момент голом, вряд ли он был бы засчитан.

Задействовать новую видеосистему пришлось в другом эпизоде – когда ван Дайк после подачи углового выстрелил в перекладину. Мяч от стойки опустился за линию ворот, но полностью ее не пересек.

Сложное, но справедливое решение видеоассистентов Мартина Аткинсона.

Liverpool 0-1 City



Goal-line technology indicates Virgil Van Dijk’s effort did not completely cross the line...#CommunityShield #LIVMCI 🔴🔵 pic.twitter.com/yKmUdiygG4 — City Xtra (@City_Xtra) August 4, 2019

В ответ Стерлинг вновь убежал на рандеву с Алисоном, но в решающий момент запнулся и шанс упустил. У красных самым активным был Салах, которому противостоял Зинченко. Несколько раз ему удавалось сместиться с фланга в центр, но пробить удавалось только в ближний угол. Клаудио Браво, пусть и не без труда, удавалось накрыть мяч, а когда и он был бессилен, на помощь приходила штанга.

И все же «Сити» было не суждено выиграть в основное время. На помощь атакующей линии пришел вышедший на замену Жоэль Матип (он появился вместо не попавшего в игру Трента Александера-Арнольда). Камерунский защитник прибежал в чужую штрафную на розыгрыш стандарта и, перевисев оппонентов, замкнул скидку ван Дейка.

Гол воодушевил красных, в оставшееся время они задавили соперника и заставили Браво изрядно попотеть. Кейта и Салах (дважды) упустили по 100-процентному голевому моменту. В двух случаях Браво подтвердил, что не зря носит эту фамилию, а в компенсированное время на помощь ему пришел Кайл Уокер, ножницами выбивший мяч из пустых ворот.

Второй тайм получился не в пример интереснее первого, а исход встречи решила серия послематчевых пенальти. Алисону не удалось отразить ни одного удара с «точки», тогда как Браво смог парировать удар вышедшего на замену Жоржиньо Вейналдума.

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 1:1 (0:1, 1:0, 4:5 по пен.)

Голы: Стерлинг, 12 – 0:1. Матип, 77 – 1:1.

Серия пенальти: Шакири – 1:0. Гюндоган – 1:1. Вейналдум – 1:1 (вратарь). Б. Силва – 1:2. Лаллана – 2:2. Фоден – 2:3. Окслейд-Чемберлен – 3:3. Зинченко – 3:4. Салах – 4:4. Стерлинг – 4:5.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд (Матип, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Фабиньо (Кейта, 67), Вейналдум, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79), Салах, Фирмино (Шакири, 79).

«Манчестер Сити»: Браво, Стоунс, Уокер, Отаменди, Зинченко, Родри, Д. Сильва (Гюндоган, 61), Де Брейне (Фоден, 89), Б. Силва, Стерлинг, Зане (Жезус, 13).

Предупреждение: Де Брейне, 33.

Судья: Аткинсон (Лидс).