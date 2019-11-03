Жуткая травма Гомеша в матче «Эвертон» - «Тоттенхэм»: Сон Хын Мин расплакался (фото, видео)

Форвард гостей Сон Хын Мин пытался отобрать мяч у игрока ливерпульского клуба Андре Гомеша. Он выполнил подкат, который привел к страшной травме португальского футболиста. Гомеш столкнулся с защитником лондонской команды Сержем Орье. В результате его голеностопный сустав вывернулся.
Южнокореец схватился за голову и заплакал. Арбитр Мартин Аткинсон показал Сону красную карточку. Гомеш покинул поле на носилках.
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