Жуткая травма Гомеша в матче «Эвертон» - «Тоттенхэм»: Сон Хын Мин расплакался (фото, видео)

Форвард гостей Сон Хын Мин пытался отобрать мяч у игрока ливерпульского клуба Андре Гомеша. Он выполнил подкат, который привел к страшной травме португальского футболиста. Гомеш столкнулся с защитником лондонской команды Сержем Орье. В результате его голеностопный сустав вывернулся.

Южнокореец схватился за голову и заплакал. Арбитр Мартин Аткинсон показал Сону красную карточку. Гомеш покинул поле на носилках.

Одна из самых жутких травм, что я видела. Андре Гомеш, здоровья! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/CX5fiHZN5U — Мария Командная (@komandnaya) November 3, 2019

Heung-min Son left in tears after his tackle led to Andre Gomes’ injury 💔 pic.twitter.com/phkjCK2T7j — B/R Football (@brfootball) November 3, 2019

Seamus Coleman instantly called for medics to arrive to treat his team-mate, as Cenk Tosun cradled Gomes' head as he laid screaming on the floor. #EVETOT https://t.co/vBqKYpzzFa pic.twitter.com/BXhdOzu3zH — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 3, 2019

Andre Gomes was carried off after a horrific injury against Tottenham.



Get well soon, Andre 🙏 pic.twitter.com/qFLC5QYU62 — B/R Football (@brfootball) November 3, 2019