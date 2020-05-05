Молодые футболисты играют в России больше, чем в Европе. Но все вместе не тянут даже на пол-Мбаппе

Выводы ученых, казалось бы, должны радовать глаз. По игровому времени для футболистов не старше 21 года наша премьер-лига (11,3 процента) опережает чемпионаты Португалии (11%), Германии (9,8%), Англии (8,5%), Италии (7,7%) и Испании (7%). Из топ-лиг лучше показатель только у французов (15%). Но судя по тому, что в пятерку лидеров рейтинга вошли Словакия (29%), Новая Зеландия, Ирландия (по 28,8%), Эстония и Латвия (по 28,6%), цепляться за голые цифры не стоит. Нужно понять, что за ними скрывается.
А говорит эта статистика скорее о том, что у третьесортных футбольных чемпионатов нет денег на покупку готовых звезд из-за рубежа. Потенциальные вакансии для сильных легионеров они заполняют за счет внутренних ресурсов. Однако продать свою молодежь за рубеж в большом количестве не удается. Спрос на юных словаков или новозеландцев в сравнении с их ровесниками из условной Португалии не велик. Вот и варятся они в собственном соку до глубоких седин.
Россия, впрочем, не Словакия. На легионеров у нас деньги есть. Как и на большие зарплаты для молодежи, которая благодаря лимиту на легионеров получает дополнительные преференции. Как правило, российский талантливый тинейджер имеет в РПЛ более выгодный контракт, чем его сверстник в той же Португалии. Но если «Бенфика» или «Порту» спустя какое-то время продают игрока за рубеж за десятки, а то и сотни миллионов евро, то наши клубы свои вложения в «восходящих звезд» не отбивают. Да и, судя по всему, не собираются отбивать.
Количество не переходит в качество. И это отчетливо заметно, когда изучаешь трансферную стоимость молодых футболистов в разных европейских чемпионатах. Тут Россия сразу превращается в безоговорочного аутсайдера.
Вот как выглядит десятка самых дорогих игроков РПЛ не старше 21 года.
Клуб: «Краснодар»
Гражданство: Россия
Возраст: 20 лет
Статус: выпускник клубной академии
Воспитанник «быков» дебютировал во взрослом футболе 16 июля 2017 года (против «Рубина»), а спустя 11 дней забил победный мяч в ворота «Люнгбю» в Лиге Европы (2:1). С тех пор Сулейманов провел за «Краснодар» 69 матчей (18 голов, 5 – в еврокубках), однако в основном выходил на замену. И в первую сборную страны наш самый дорогой юниор пока не вызывался, а за молодежку провел всего шесть игр.
Клуб: «Краснодар»
Гражданство: Россия
Возраст: 21 год
Статус: выпускник клубной академии
Сафонов пробился в главную команду «быков» в прошлом сезоне, а в нынешнем стал безоговорочным первым номером, выиграв конкуренцию у такого сильного голкипера, как Станислав Крицюк. Впрочем, нельзя сказать, что Матвей демонстрирует какой-то феноменальный прогресс. В РПЛ-2018/19 ярких матчей у него было больше.
Клуб: ЦСКА
Гражданство: Россия
Возраст: 21 год
Статус: выпускник СДЮШОР «Зенит»
Самый прогрессирующий футболист красно-синих. В отличие от Николы Влашича, который не показывает ничего нового, и откровенно сдавшего Федора Чалова, Обляков проводит нынешний сезон мощнее предыдущего. Правда, этого все равно не хватает для того, чтобы получить вызов Станислава Черчесова. Пожалуй, для Ивана перенос Евро-2020 на год – благо. Есть год на то, чтобы пробиться в сборную.
Клуб: «Спартак»
Гражданство: Чехия
Возраст: 21 год
Статус: выпускник академии «Славии»
Красно-белые приобрели молодого чеха в тринадцать дороже, чем он стоил за восемь месяцев до этого, когда «Славия» вернула его из «Теплице» за 900 тысяч евро. В команде Доменико Тедеско Крал быстро завоевал доверие и авторитет, но все же незаменимой фигурой не стал. Реально ли будет перепродать его с выгодой через пару-тройку лет? Пока ответа нет.
Клуб: «Рубин»
Гражданство: Россия
Возраст: 21 год
Статус: выпускник академии «Краснодара»
Перспективный форвард ярко стартовал в родном клубе (3 гола в первых 6 матчах), но было это еще в сезоне-2017/18. С тех пор, несмотря на вполне сносную статистику (17 забитых мячей за 2933 минуты), Игнатьев сник. Добавился еще и конфликт с «Краснодаром», который привел к переходу игрока в «Рубин» с непонятными перспективами.
Клуб: ЦСКА
Гражданство: Исландия
Возраст: 20 лет
Статус: выпускник академии «Акранеса»
Молодой исландец приехал в ЦСКА под закрытие летнего трансферного окна-2018. В первом же сезоне он забил «Зениту» (2:0) и оформил дубль в дерби со «Спартаком» (2:0). У Сигурдссона во всех смыслах светлая голова, но пока он играет крайне нестабильно.
Клуб: «Динамо»
Гражданство: Польша
Возраст: 20 лет
Статус: выпускник академии «Легии»
После переезда в Россию молодой поляк получил вызов в сборную, но его игра не создает цельного впечатления. В «Динамо» им затыкали дыры в полузащите. Возможно, Кирилл Новиков подыщет Шиманьски более стабильное место, чем было при Дмитрии Хохлове.
Клуб: ЦСКА
Гражданство: Россия
Возраст: 20 лет
Статус: выпускник академии «Уфы»
Главное открытие прошлой весны в РПЛ. 193-сантиметровый защитник органично вписался в состав ЦСКА после переезда из Уфы. Но пока ему не хватает опыта, напора и умения правильно выбрать позицию в еврокубковых матчах, в чем убедила провальная для армейцев Лига Европы-2019.
Клуб: ЦСКА
Гражданство: Словения
Возраст: 21 год
Статус: выпускник академии «Браво»
Еще один гренадер (190 см) и молодой новичок армейцев лета-2018. Начинал на позиции опорника, но проиграл конкуренцию Ильзату Ахметову и Облякову и стал чаще исполнять роль «Понтуса Вернблума». К сожалению, пока до шведа ему далеко.
Клуб: «Спартак»
Гражданство: Россия
Возраст: 19 лет
Статус: воспитанник академии «Чертаново»
Умяров – очень умный футболист, с отличным контролем мяча и видением поля. Но этого явно недостаточно, чтобы вытеснить из основы «Спартака» Крала и Романа Зобнина. Что будет дальше, непонятно.
…Итак, что же у нас получается? Оценочная стоимость десяти самых дорогих молодых футболистов РПЛ составляет 61,6 млн евро. Да, это чуть больше, чем аналогичный показатель, скажем, Украинской премьер-лиги (52,8 млн). Но в сравнении с лучшей молодежью топ-чемпионатов это сущие копейки. Один Джейдон Санчо стоит в два раза дороже, чем вся наша «великолепная десятка». Не говоря уже о Килиане Мбаппе.
Суммарная стоимость 10 самых дорогих молодых футболистов в ведущих европейских чемпионатах
Чемпионат
Ср. возраст
Местные игроки
Клубные воспитанники
Суммарная стоимость, млн евро
Самый дорогой игрок, млн евро
Германия
20,1
1
2
546,5
Санчо, 117
Англия
19,8
7
6
427,5
Александер-Арнольд, 99
Франция
19,6
9
7
420
Мбаппе, 180
Испания
19,5
2
3
378
Фелиш, 81
Италия
20,2
4
3
337,5
де Лигт, 67,5
Нидерланды
19,4
7
8
150,7
Мален, 25
Бельгия
19,6
6
6
113
Дэвид, 22,5
Португалия
19,8
7
8
88,3
Флорентину, 18
Россия
20,4
6
2
61,6
Сулейманов, 11
Украина
20,1
4
4
52,8
Тете, 15,5
Лидером по суммарной стоимости Топ-10 футболистов не старше 21 года оказалась бундеслига (546 млн). При этом лишь Кая Хаверца из «Байера» и Дана-Акселя Загаду из дортмундской «Боруссии» можно назвать воспитанниками клубной системы. Остальные попали в свои нынешние команды, уже чему-то научившись. Вот почему в десятке присутствует лишь один немец (Хаверц) и сразу три француза (Дайо Упамекано, Ибраима Конате и Загаду), а еще - англичанин, норвежец, марокканец, канадец, испанец, турок.
Та же особенность скаутинга характерна и для клубов примеры: здесь в Топ-10 трое бразильцев (Винисиус, Родриго и Рейньер), два испанца (Ферран Торрес и Ансу Фати), а также португалец, уругваец, норвежец, нигериец и швед. Но больше всего поражает расклад в упомянутом выше чемпионате Украины: в интересующей нас десятке – пять бразильцев! Причем все они выступают за «Шахтер». И ведь всех их со временем наверняка с выгодой продадут в Европе. Как не раз происходило до этого.
Французы, напротив, раскручивают кандидатов в собственную сборную, которая неслучайно носит звание чемпиона мира. Здесь в десятке самых дорогих молодых - девять своих. И семеро выращены в академиях клубов, за которые они сейчас выступают.
До Франции нам пока как до луны, поэтому стоит обратить внимание на опыт голландцев и португальцев. Первым результат делают ПСВ, «Алкмар» (по три представителя в Топ-10), «Аякс» и «Фейенорд» (по два), вторым – «Бенфика», «Порту» (по три) и «Брага» (два).
Эти клубы не только доводят до выгодной продажной цены воспитанников, но и умудряются удачно выступать в Европе. «Аякс», «Бенфика», «Порту» и «Брага» за последнее десятилетие как минимум однажды добирались до финала Лиги Европы.
Вот бы и нам так. Не только давать молодежи играть, но и зарабатывать на этом деньги. Пора уже клубам РПЛ браться за дело. Денег от ТВ все равно ждать не приходится. На билетах, судя по всему, в ближайшее время ничего не отобьешь (трибуны-то - пустые). Значит, надо идти по пути «Порту», «Бенфики» и «Аякса». И не одному «Краснодару», который вроде бы пытается, а всем сообща.
Может, в осознании этого и заключается польза пандемии для нашего футбола?