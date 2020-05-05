Молодые футболисты играют в России больше, чем в Европе. Но все вместе не тянут даже на пол-Мбаппе

ОБМАНЧИВЫЕ ЦИФРЫ

Выводы ученых, казалось бы, должны радовать глаз. По игровому времени для футболистов не старше 21 года наша премьер-лига (11,3 процента) опережает чемпионаты Португалии (11%), Германии (9,8%), Англии (8,5%), Италии (7,7%) и Испании (7%). Из топ-лиг лучше показатель только у французов (15%). Но судя по тому, что в пятерку лидеров рейтинга вошли Словакия (29%), Новая Зеландия, Ирландия (по 28,8%), Эстония и Латвия (по 28,6%), цепляться за голые цифры не стоит. Нужно понять, что за ними скрывается.

А говорит эта статистика скорее о том, что у третьесортных футбольных чемпионатов нет денег на покупку готовых звезд из-за рубежа. Потенциальные вакансии для сильных легионеров они заполняют за счет внутренних ресурсов. Однако продать свою молодежь за рубеж в большом количестве не удается. Спрос на юных словаков или новозеландцев в сравнении с их ровесниками из условной Португалии не велик. Вот и варятся они в собственном соку до глубоких седин.

Россия, впрочем, не Словакия. На легионеров у нас деньги есть. Как и на большие зарплаты для молодежи, которая благодаря лимиту на легионеров получает дополнительные преференции. Как правило, российский талантливый тинейджер имеет в РПЛ более выгодный контракт, чем его сверстник в той же Португалии. Но если «Бенфика» или «Порту» спустя какое-то время продают игрока за рубеж за десятки, а то и сотни миллионов евро, то наши клубы свои вложения в «восходящих звезд» не отбивают. Да и, судя по всему, не собираются отбивать.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА»

Количество не переходит в качество. И это отчетливо заметно, когда изучаешь трансферную стоимость молодых футболистов в разных европейских чемпионатах. Тут Россия сразу превращается в безоговорочного аутсайдера.

Вот как выглядит десятка самых дорогих игроков РПЛ не старше 21 года.

Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ (11 млн евро)

Клуб: «Краснодар»

Гражданство: Россия

Возраст: 20 лет

Статус: выпускник клубной академии

Воспитанник «быков» дебютировал во взрослом футболе 16 июля 2017 года (против «Рубина»), а спустя 11 дней забил победный мяч в ворота «Люнгбю» в Лиге Европы (2:1). С тех пор Сулейманов провел за «Краснодар» 69 матчей (18 голов, 5 – в еврокубках), однако в основном выходил на замену. И в первую сборную страны наш самый дорогой юниор пока не вызывался, а за молодежку провел всего шесть игр.

Матвей САФОНОВ (9 млн евро)

Клуб: «Краснодар»

Гражданство: Россия

Возраст: 21 год

Статус: выпускник клубной академии

Сафонов пробился в главную команду «быков» в прошлом сезоне, а в нынешнем стал безоговорочным первым номером, выиграв конкуренцию у такого сильного голкипера, как Станислав Крицюк. Впрочем, нельзя сказать, что Матвей демонстрирует какой-то феноменальный прогресс. В РПЛ-2018/19 ярких матчей у него было больше.

Иван ОБЛЯКОВ (7,2 млн евро)

Клуб: ЦСКА

Гражданство: Россия

Возраст: 21 год

Статус: выпускник СДЮШОР «Зенит»

Самый прогрессирующий футболист красно-синих. В отличие от Николы Влашича, который не показывает ничего нового, и откровенно сдавшего Федора Чалова, Обляков проводит нынешний сезон мощнее предыдущего. Правда, этого все равно не хватает для того, чтобы получить вызов Станислава Черчесова. Пожалуй, для Ивана перенос Евро-2020 на год – благо. Есть год на то, чтобы пробиться в сборную.

Алекс КРАЛ (6,7 млн евро)

Клуб: «Спартак»

Гражданство: Чехия

Возраст: 21 год

Статус: выпускник академии «Славии»

Красно-белые приобрели молодого чеха в тринадцать дороже, чем он стоил за восемь месяцев до этого, когда «Славия» вернула его из «Теплице» за 900 тысяч евро. В команде Доменико Тедеско Крал быстро завоевал доверие и авторитет, но все же незаменимой фигурой не стал. Реально ли будет перепродать его с выгодой через пару-тройку лет? Пока ответа нет.

Иван ИГНАТЬЕВ (6,7 млн евро)

Клуб: «Рубин»

Гражданство: Россия

Возраст: 21 год

Статус: выпускник академии «Краснодара»

Перспективный форвард ярко стартовал в родном клубе (3 гола в первых 6 матчах), но было это еще в сезоне-2017/18. С тех пор, несмотря на вполне сносную статистику (17 забитых мячей за 2933 минуты), Игнатьев сник. Добавился еще и конфликт с «Краснодаром», который привел к переходу игрока в «Рубин» с непонятными перспективами.

Арнор СИГУРДССОН (6,3 млн евро)

Клуб: ЦСКА

Гражданство: Исландия

Возраст: 20 лет

Статус: выпускник академии «Акранеса»

Молодой исландец приехал в ЦСКА под закрытие летнего трансферного окна-2018. В первом же сезоне он забил «Зениту» (2:0) и оформил дубль в дерби со «Спартаком» (2:0). У Сигурдссона во всех смыслах светлая голова, но пока он играет крайне нестабильно.

Себастьян ШИМАНЬСКИ (5,4 млн евро)

Клуб: «Динамо»

Гражданство: Польша

Возраст: 20 лет

Статус: выпускник академии «Легии»

После переезда в Россию молодой поляк получил вызов в сборную, но его игра не создает цельного впечатления. В «Динамо» им затыкали дыры в полузащите. Возможно, Кирилл Новиков подыщет Шиманьски более стабильное место, чем было при Дмитрии Хохлове.

Игорь ДИВЕЕВ (4,5 млн евро)

Клуб: ЦСКА

Гражданство: Россия

Возраст: 20 лет

Статус: выпускник академии «Уфы»

Главное открытие прошлой весны в РПЛ. 193-сантиметровый защитник органично вписался в состав ЦСКА после переезда из Уфы. Но пока ему не хватает опыта, напора и умения правильно выбрать позицию в еврокубковых матчах, в чем убедила провальная для армейцев Лига Европы-2019.

Яка БИЙОЛ (2,5 млн евро)

Клуб: ЦСКА

Гражданство: Словения

Возраст: 21 год

Статус: выпускник академии «Браво»

Еще один гренадер (190 см) и молодой новичок армейцев лета-2018. Начинал на позиции опорника, но проиграл конкуренцию Ильзату Ахметову и Облякову и стал чаще исполнять роль «Понтуса Вернблума». К сожалению, пока до шведа ему далеко.

Наиль УМЯРОВ (2,3 млн евро)

Клуб: «Спартак»

Гражданство: Россия

Возраст: 19 лет

Статус: воспитанник академии «Чертаново»

Умяров – очень умный футболист, с отличным контролем мяча и видением поля. Но этого явно недостаточно, чтобы вытеснить из основы «Спартака» Крала и Романа Зобнина. Что будет дальше, непонятно.

…Итак, что же у нас получается? Оценочная стоимость десяти самых дорогих молодых футболистов РПЛ составляет 61,6 млн евро. Да, это чуть больше, чем аналогичный показатель, скажем, Украинской премьер-лиги (52,8 млн). Но в сравнении с лучшей молодежью топ-чемпионатов это сущие копейки. Один Джейдон Санчо стоит в два раза дороже, чем вся наша «великолепная десятка». Не говоря уже о Килиане Мбаппе.

Суммарная стоимость 10 самых дорогих молодых футболистов в ведущих европейских чемпионатах

Чемпионат Ср. возраст Местные игроки Клубные воспитанники Суммарная стоимость, млн евро Самый дорогой игрок, млн евро Германия 20,1 1 2 546,5 Санчо, 117 Англия 19,8 7 6 427,5 Александер-Арнольд, 99 Франция 19,6 9 7 420 Мбаппе, 180 Испания 19,5 2 3 378 Фелиш, 81 Италия 20,2 4 3 337,5 де Лигт, 67,5 Нидерланды 19,4 7 8 150,7 Мален, 25 Бельгия 19,6 6 6 113 Дэвид, 22,5 Португалия 19,8 7 8 88,3 Флорентину, 18 Россия 20,4 6 2 61,6 Сулейманов, 11 Украина 20,1 4 4 52,8 Тете, 15,5

ГЕРМАНИЯ РАСТИТ МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ ФРАНЦИИ, ИСПАНИЯ И УКРАИНА – ДЛЯ БРАЗИЛИИ, ФРАНЦИЯ – ДЛЯ СЕБЯ

Лидером по суммарной стоимости Топ-10 футболистов не старше 21 года оказалась бундеслига (546 млн). При этом лишь Кая Хаверца из «Байера» и Дана-Акселя Загаду из дортмундской «Боруссии» можно назвать воспитанниками клубной системы. Остальные попали в свои нынешние команды, уже чему-то научившись. Вот почему в десятке присутствует лишь один немец (Хаверц) и сразу три француза (Дайо Упамекано, Ибраима Конате и Загаду), а еще - англичанин, норвежец, марокканец, канадец, испанец, турок.

Та же особенность скаутинга характерна и для клубов примеры: здесь в Топ-10 трое бразильцев (Винисиус, Родриго и Рейньер), два испанца (Ферран Торрес и Ансу Фати), а также португалец, уругваец, норвежец, нигериец и швед. Но больше всего поражает расклад в упомянутом выше чемпионате Украины: в интересующей нас десятке – пять бразильцев! Причем все они выступают за «Шахтер». И ведь всех их со временем наверняка с выгодой продадут в Европе. Как не раз происходило до этого.

Французы, напротив, раскручивают кандидатов в собственную сборную, которая неслучайно носит звание чемпиона мира. Здесь в десятке самых дорогих молодых - девять своих. И семеро выращены в академиях клубов, за которые они сейчас выступают.

НАМ ПУТЬ УКАЖУТ «ОРЛЫ» И «ДРАКОНЫ»

До Франции нам пока как до луны, поэтому стоит обратить внимание на опыт голландцев и португальцев. Первым результат делают ПСВ, «Алкмар» (по три представителя в Топ-10), «Аякс» и «Фейенорд» (по два), вторым – «Бенфика», «Порту» (по три) и «Брага» (два).

Эти клубы не только доводят до выгодной продажной цены воспитанников, но и умудряются удачно выступать в Европе. «Аякс», «Бенфика», «Порту» и «Брага» за последнее десятилетие как минимум однажды добирались до финала Лиги Европы.

Вот бы и нам так. Не только давать молодежи играть, но и зарабатывать на этом деньги. Пора уже клубам РПЛ браться за дело. Денег от ТВ все равно ждать не приходится. На билетах, судя по всему, в ближайшее время ничего не отобьешь (трибуны-то - пустые). Значит, надо идти по пути «Порту», «Бенфики» и «Аякса». И не одному «Краснодару», который вроде бы пытается, а всем сообща.

Может, в осознании этого и заключается польза пандемии для нашего футбола?