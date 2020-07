Зидан готов к самому позднему чемпионству в истории. Обзор еврофутбола

Отрыв «Реала» от «Барселоны» (которая, к слову, после перерыва в сезоне тоже не проигрывала, но потеряла шесть очков из-за трех ничьих) снова составляет +4. Таким образом, мадридцы могут обеспечить себе титул, если в предпоследнем туре 16 июля победят на своем поле «Вильярреал». Лидер «Реала» этого лета Серхио Рамос убежден, что в четверг дело будет сделано. А вот Зидан не торопит события, убеждая журналистов, что ничего еще не решено.

В любом случае, даже если чемпионство в последний момент каким-то чудом уплывет к «Барселоне» (каталонцам осталось сыграть с «Осасуной» и «Алавесом», а мадридцев после «Вильярреала» ждет гостевой матч против «Леганеса»), этот титул станет самым поздним в истории испанского высшего дивизиона. Так как турнир всегда проводился по системе «осень-весна», чемпион, как правило, определялся в апреле или мае. Однако в 2020-м пандемия внесла неожиданные коррективы.

Одним из самых мотивированных игроков в составе «Реала» в оставшихся двух турах будет Тибо Куртуа. И дело не только в том, что бельгиец может впервые стать чемпионом Испании. У Куртуа есть шанс обновить клубный рекорд по числу сухих матчей. Пока он делит его с легендарным Пако Буйо. Следующий матч «на ноль» станет для Куртуа 19-м в примере-2019/20. И шансы на то, что этот рубеж ему покорится, велики. До воскресного гола от «Гранады» Тибо не пропускал в течение 501 минуты!

Добавим, что Зидан может выиграть с «Реалом» свое третье чемпионство. В 2003 году он брал титул как игрок, в 2017-м - как главный тренер. Интересно, что Лигу чемпионов с мадридцами француз выигрывал чаще - четырежды (один раз в качестве футболиста).

Чемпионат Испании. 36-й тур

«Гранада» - «Реал» - 1:2 (0:2)

Голы: Менди, 10 - 0:1. Бензема, 16 - 0:2. Мачис, 50 - 1:2.

В АПЛ чемпион давно определен (им 19-й раз в истории стал «Ливерпуль»), но за три тура до финиша до предела обострилась борьба за третью и четвертую путевки в Лигу чемпионов. После решения CAS снять с «Ман Сити» двухлетнее отстранение от еврокубков, пятая строчка в таблице перестала быть пропуском в ЛЧ-2020/21. Претендетов на две вакансии трое: «Челси», «Лестер» и «МЮ». И все они уместились в диапазон одного (!) очка.

Отличный шанс опередить конкурентов в 35-м туре получили «красные дьяволы», однако команда Оле-Гуннара Сульшера не воспользовалась синхронными провалами «Челси» и «Лестера», проигравших с крупным счетом соответственно «Шеффилду» (0:3) и «Борнмуту» (1:4). Чтобы забраться на третье место, «МЮ» достаточно было взять верх дома над немотивированным «Саутгемптоном», но... На шестой компенсированной минуте (!) хозяева «Олд Траффорд» позволили сопернику сравнять счет (2:2) и остались в таблице пятыми, вне зоны Лиги чемпионов.

