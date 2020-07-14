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Зидан готов к самому позднему чемпионству в истории. Обзор еврофутбола
14 июля 11:00
автор: Иван Сергеев

Зидан готов к самому позднему чемпионству в истории. Обзор еврофутбола

«Реалу» осталось набрать три очка, чтобы гарантировать досрочную победу в чемпионате Испании-2019/20.

Мадридцы довели свою победную серию в испанской примере до девяти матчей. В воскресенье «Реал» взял верх в гостях над «Гранадой» (2:1) благодаря голам Ферлана Менди и Карима Бензема. Менди стал 21-м по счету игроком, отличившимся за команду Зинедина Зидана в нынешнем сезоне. Это рекорд для пяти ведущих европейских национальных чемпионатов-2019/20.

Авторы голов «Реала» в примере-2019/20

Бензема - 19
Рамос - 10
Каземиро - 4
Кроос - 4
Винисиус - 3
Модрич - 3
Асенсио - 2
Бэйл - 2
Вальверде - 2
Варан - 2
Васкес - 2
Йович - 2
Родриго - 2
Азар - 1
Диас - 1
Иско - 1
Карвахаль - 1
Марсело - 1
Менди - 1
Начо - 1
Хамес - 1

Отрыв «Реала» от «Барселоны» (которая, к слову, после перерыва в сезоне тоже не проигрывала, но потеряла шесть очков из-за трех ничьих) снова составляет +4. Таким образом, мадридцы могут обеспечить себе титул, если в предпоследнем туре 16 июля победят на своем поле «Вильярреал». Лидер «Реала» этого лета Серхио Рамос убежден, что в четверг дело будет сделано. А вот Зидан не торопит события, убеждая журналистов, что ничего еще не решено.

В любом случае, даже если чемпионство в последний момент каким-то чудом уплывет к «Барселоне» (каталонцам осталось сыграть с «Осасуной» и «Алавесом», а мадридцев после «Вильярреала» ждет гостевой матч против «Леганеса»), этот титул станет самым поздним в истории испанского высшего дивизиона. Так как турнир всегда проводился по системе «осень-весна», чемпион, как правило, определялся в апреле или мае. Однако в 2020-м пандемия внесла неожиданные коррективы.

Одним из самых мотивированных игроков в составе «Реала» в оставшихся двух турах будет Тибо Куртуа. И дело не только в том, что бельгиец может впервые стать чемпионом Испании. У Куртуа есть шанс обновить клубный рекорд по числу сухих матчей. Пока он делит его с легендарным Пако Буйо. Следующий матч «на ноль» станет для Куртуа 19-м в примере-2019/20. И шансы на то, что этот рубеж ему покорится, велики. До воскресного гола от «Гранады» Тибо не пропускал в течение 501 минуты!

Добавим, что Зидан может выиграть с «Реалом» свое третье чемпионство. В 2003 году он брал титул как игрок, в 2017-м - как главный тренер. Интересно, что Лигу чемпионов с мадридцами француз выигрывал чаще - четырежды (один раз в качестве футболиста).

Чемпионат Испании. 36-й тур

«Гранада» - «Реал» - 1:2 (0:2)
Голы: Менди, 10 - 0:1. Бензема, 16 - 0:2. Мачис, 50 - 1:2.

Турнирная таблица примеры

В АПЛ чемпион давно определен (им 19-й раз в истории стал «Ливерпуль»), но за три тура до финиша до предела обострилась борьба за третью и четвертую путевки в Лигу чемпионов. После решения CAS снять с «Ман Сити» двухлетнее отстранение от еврокубков, пятая строчка в таблице перестала быть пропуском в ЛЧ-2020/21. Претендетов на две вакансии трое: «Челси», «Лестер» и «МЮ». И все они уместились в диапазон одного (!) очка.

Отличный шанс опередить конкурентов в 35-м туре получили «красные дьяволы», однако команда Оле-Гуннара Сульшера не воспользовалась синхронными провалами «Челси» и «Лестера», проигравших с крупным счетом соответственно «Шеффилду» (0:3) и «Борнмуту» (1:4). Чтобы забраться на третье место, «МЮ» достаточно было взять верх дома над немотивированным «Саутгемптоном», но... На шестой компенсированной минуте (!) хозяева «Олд Траффорд» позволили сопернику сравнять счет (2:2) и остались в таблице пятыми, вне зоны Лиги чемпионов.

Сульшер после драматичной развязки призвал не впадать в панику, отметив, что до этого сам «МЮ» нередко зарабатывал очки на последних секундах. Так что этот гол «Саутгемптона» можно, по мнению норвежца, считать «компенсацией за везение в прошлом». Однако статистика говорит об обратном. Во-первых, так поздно на «Олд Траффорд» хозяева ранее в АПЛ не пропускали. Во-вторых, до нынешнего сезона в 519 домашних матчах кряду «красные дьяволы» не теряли очки в компенсированное время. А при Сульшере в чемпионате-2019/20 это случилось уже второй раз.

Впереди - три тура. Схватка «Челси», «Лестера» и «МЮ» обещает получиться жаркой. Возможно, ключевым станет очный поединок «Лестера» и «МЮ» на поле «лис» в заключительном туре.

Чемпионат Англии. 35-й тур

«МЮ» - «Саутгемптон» - 2:2 (2:1)
Голы: Армстронг, 12 - 0:1. Рэшфорд, 20 - 1:1. Марсьяль, 23 - 2:1. Обафеми, 90+6 - 2:2.

Турнирная таблица АПЛ

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