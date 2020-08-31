«Спартак» ушел на перерыв лидером, Миранчук попрощался с болельщиками, 8-й гол Гурьянова в плей-офф

Напомним, что Соболев на днях уладил по телефону конфликт с нападающим «Зенита» и капитаном сборной Артемом Дзюбой, на чем настаивал Черчесов. А в субботнем матче отметился голом.

Приглашение новичков стало возможным по причине травм форварда «Арсенала» Евгения Луценко и хавбека «Монако» Александра Головина, которые изначально были в списке 26 футболистов, которых вызвали в Новогорск для подготовки к матчам Лиги наций. Сборная России 3 сентября принимает дома Сербию, а 6-го проводит гостевой матч в Венгрии.

Вчера состоялось еще одно знаменательное событие для «Спартака». Нападающий столичной команды Александр Соболев все-таки получил первый вызов в сборную от Станислава Черчесова. Довызван в национальную команду также динамовский полузащитник Даниил Фомин.

«Спартак» ушел на перерыв в чемпионате России, связанный с играми сборной, единоличным лидером. Это стало возможным благодаря субботней победе красно-белых над «Арсеналом» - 2:1 и вчерашним нулевым ничьим конкурентов москвичей. Команда Доменико Тедеско после шести туров набрала 14 очков, у «Зенита», опустившегося на второе место, - 13, у «Сочи» - 12.

«ЗЕНИТ» НЕ ЗАБИВАЕТ УЖЕ ДВА ТУРА

Чемпион страны второй тур подряд теряет очки в Москве. В среду «Зенит» проиграл в гостях «Динамо» - 0:1. А вчера команда Сергея Семака сгоняла нулевую ничью с «Локомотивом». Хозяева играли без травмированных Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, по сути, выставив экспериментальную среднюю линию. И, надо сказать, смотрелись вполне прилично на фоне безоговорочного лидера последних лет.

Железнодорожники вообще очень удачно играют с «Зенитом». В прошлом сезоне они позволили питерцам взять лишь очко в двух матчах. А в прошедшее воскресенье гости вообще ни разу не попали в створ ворот Гилерме. «Зенит» также не смог выставить оптимальный состав. Из-за удаления в игре с «Динамо» пропускал встречу Вильмар Барриос, а Себастьян Дриусси выбыл из-за травмы. В итоге безголевая ничья, лишившая клуб из Санкт-Петербурга первого места и продлившая безвыигрышную серию команды Марко Николича. «Локо» не побеждает уже четыре тура и занимает с 8 очками восьмое место.

После матча с болельщиками «Локомотива» попрощался Алексей Миранчук, который собирается продолжить карьеру в Италии. Хавбек подпишет контракт с «Аталантой», которая достигла договоренности с железнодорожниками о трансфере полузащитника сборной России. Для «Локо» это огромная потеря, учитывая, что в его отсутствие команда не смогла выиграть во всех трех матчах.

ЦСКА СНОВА РАЗГРОМИЛ «АХМАТ»

ЦСКА снова разгромил «Ахмат» - 3:0. В прошлом сезоне армейцы также дважды обыграли грозненцев с крупным счетом – 3:0 и 4:0. Во вчерашнем матче у москвичей отличились Константин Кучаев (11-я минута), забивший уже четвертый мяч в шести играх, Кристиян Бистрович (88-я) и лидер красно-синих Никола Влашич (90-я).

Команда Виктора Гончаренко прервала трехматчевую безвыигрышную серию. Отметим также, что в Грозном состоялся дебют в составе красно-синих нигерийского полузащитника Чидеры Эджуке, который вышел на замену на 65-й минуте. Наставник ЦСКА после матча сказал, что «качества Эджуке были видны, он умеет работать с мячом, обыгрывать один в один, что и показал».

Еще один новичок армейцев бразильский защитник Бруно Фукс появился на поле на 78-й минуте и успел получить травму.

«ДАЛЛАС» И «АЙЛЕНДЕРС» В ШАГЕ ОТ ПОЛУФИНАЛА КУБКА СТЭНЛИ

«Даллас» в четвертом матче серии ¼ финала Кубка Стэнли победил «Колорадо» - 5:4 и ведет в противостоянии 3-1. Нападающий «Старз» Денис Гурьянов забросил 8-ю шайбу в плей-офф и лидирует в споре снайперов, догнав Бо Хорвата из «Ванкувера». У победителей одна результативная передача на счету Александра Радулова, набравшего 40-е очко (18+22) в матчах Кубка Стэнли за карьеру. Его партнер по команде голкипер Антон Худобин отразил 33 броска.

В составе «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился дублем, прервав 11-матчевую серию без очков, гол у Владислава Наместникова, сократившего отставание до минимума за 4 секунды до конца третьего периода.

«Айлендерс» также увеличил свое преимущество в серии с «Филадельфией» до 3-1. Четвертый матч ньюйоркцы выиграли – 3:2, а их российский вратарь Семен Варламов в этой встрече на лед не выходил. Вторую шайбу «Флайерз» забросил российский защитник Иван Проворов.