«Локомотив» и «Зенит» сыграли в пользу «Спартака»... и «Сочи». В день прощания с Миранчуком

У Семака были свои трудности, ведь в игре с «Динамо» выбыли Себастьян Дриусси (травма) и Вильмар Барриос . Наставник питерцев не стал ничего выдумывать. В середину поля отрядил универсального Дугласа Сантоса (его позицию в обороне занял Юрий Жирков ), а на левый край Андрея Мостового . Если Эмилиано Ригони в честной конкурентной борьбе уступает молодому россиянину, причин и дальше держать аргентинца в команде не остается никаких.

К очной встрече лучшие команды двух последних сезонов столкнулись с серьезными кадровыми потерями. Хозяева потеряли лидеров средней линии Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука и, казалось, выигравшего конкуренцию на правом фланге обороны Дмитрия Живоглядова . Да еще перед матчем выяснилось, что Гжегож Крыховяк не сможет сыграть из-за воспаления икроножной мышцы. Так что какой-то заметный выбор у Николича был только в передней линии, где появился Федор Смолов . Полузащита же выглядела откровенно экспериментально – Станислав Магкеев и Даниил Куликов в опорной зоне, Дмитрий Рыбчинский справа и новичок Франсуа Камано слева. Лишь Антон Миранчук в прошлом сезоне был полноценным игроком основы «Локо».

Меж тем именно «Локо» самый неудобный соперник для чемпиона – с финала Кубка России в 2015 году в 14 встречах москвичи одержали шесть побед при трех поражениях. А двух побед подряд над «Локо» у «Зенита» не было с сезона-2014/15. В этой связи августовская победа команды Сергея Семака должна была насторожить болельщиков с берегов Невы.

«Локомотив» и «Зенит» в прошлом туре потерпели в Москве по поражению. Железнодорожники проиграли дома «Ахмату» (2:3), питерцы, естественно, в гостях сенсационно не смогли забить «Динамо» (0:1). Но если для них это была первая потеря очков в новом сезоне, то подопечные Марко Николича не смогли выиграть на протяжении трех последних матчей (одна ничья и два поражения).

ПО СУДЕЙСКИМ РЕШЕНИЯМ - 1:1

«Локо» начал встречу с заметным преимуществом и не стеснялся вспарывать оборону соперника через центр, где отлично себя чувствовали Миранчук и приходивший ему на помощь Рыбчинский. То Дмитрий продерется к штрафной (защитники не без труда не дали нанести ему удар), то Антон протащит мяч мимо оппонентов и отдаст направо молодому партнеру. Второй эпизод даже завершился голом. Рыбчинский классно пробил в ближний верхний угол, но лайнсмен зафиксировал миллимитровый офсайд (тонкий, как британский юмор). VAR подтвердил решение Владимира Москалева.

Чтобы хозяева не чувствовали себя жертвами «заговора», Москалев оставил без внимания падение в штрафной Сердара Азмуна после контакта с Ведраном Чорлукой. Один из повторов подтвердил, что защитник наступил иранцу на стопу, но видеоассистент Николай Волошин вмешиваться не стал. Контакт был безусловным, а его степень пусть обсуждают эксперты, но вряд ли пенальти кого-нибудь бы удивил.

«ЗЕНИТ» ВСЕ БОЛЕЕ ПРЕДСКАЗУЕМ

Так или иначе гости услышали тревожный звоночек и забрали мяч себе, но оставалось не ясно, как они планируют взламывать оборону «Локо». Большую часть времени мяч ходил в безопасных зонах – либо был у защитников, либо у фланговых игроков. Подготовив заброс, они отправляли верховую передачу в переднюю линию. Со своей половины поля за этот маневр традиционно отвечал Ярослав Ракицкий (если есть в «Зените» плеймейкер, то это точно он), а на краях – его партнеры по обороне Жирков (чаще) и Вячеслав Караваев (реже). Артем Дзюба тем временем старался избегать воздушных дуэлей с Чорлукой и Мурило, забегая в полуфланговые зоны между ними и крайними защитниками «Локо». Однако в первом тайме смог заработать только желтую для Мацея Рыбуса.

А вот казавшуюся наиболее уязвимой опорную зону железнодорожников питерцы, вопреки ожиданиям, практически не проверяли. Левоногий Малком и правоногий Мостовой регулярно забегали в центральную зону, но с мячом там встречались редко. При том, что редкая попытка сыграть через центр завершилась самым опасным в первом тайме ударом – с заработанного штрафного Деян Ловрен едва не закрутил в «девятку». Основной вратарь сборной России Гилерме лишь сопроводил мяч взглядом.

Беда «Зенита» в том, что Семак уже довольно давно не предлагает соперникам ничего нового. Сначала армейцы (пусть они и проиграли), а затем динамовцы наглядно показали, как противостоять футболу чемпиона, а питерцам не хватает креатива, чтобы придумать что-то новое. Только Малком выглядит игроком, способным удивить за счет своего технического оснащения, но его партнеры почему-то задействуют не часто. Так что нули на табло после первого тайма выглядели абсолютно справедливыми. На двоих за 45 минут команды лишь раз попали в створ – сделать это удалось Федору Смолову (забевая вперед, отметим, что этот удар так и остался единственным точным по окончании матча). Шесть суммарных ударов на двоих (по три) тоже, мягко говоря, не впечатляют.

ЧЕМПИОН ТАК И НЕ ПОПАЛ В СТВОР

Второй тайм начался с незасчитанного гола «Зенита». На сей раз все было очевидно. Азмун, пытаясь дотянуться до фланговой передачи Мостового, сделал скидку Караваеву рукой. Вячеслав, как кажется, тоже перед передачей на пустые ворота Дзюбе коснулся мяча недозволенной частью тела, да еще, вероятно, находился в офсайде. Такое вот комбо нарушений в течение одной-двух секунд.

В целом, после перерыва игра стала чуть более открытой. Особенно в части атакующих действий «Локомотива». Железнодорожники стали больше дорожить мячом. Запомнился эпизод, когда партнеры отыграли мяч на Гилерме, а тот сделал передачу в центр опорной зоны, после чего поднял руки, как бы извиняясь. Очевидно, после того, как вратарь дважды подобным образом напортачил в матче с «Ахматом», ему было запрещено играть накоротке через центр. В данном случае он действительно все видел и принял своевременное решение. Более того, впоследствии он пару раз повторил этот ход.

Николич попытался еще обострить игру и выпустил сразу двоих форвардов Эдера и Виталия Лисаковича. Белорус (он здорово вышел на замену в прошлом туре) заменил Камано, и таким образом сербский тренер отзеркалил питерские 4-4-2. Что до ушедшего гвинейца, ему в этой игре пришлось сложно. Все его сильные стороны кроются в игре с мячом, поэтому от него ждать подвигов не приходилось.

Семак ответил двойной заменой на левом фланге атаки, куда вышли Данил Круговой (в оборону) и Ригони ( в полузащиту). За счет свежести этих игроков тренер надеялся вынудить допустить ошибку Рыбчинского или Владислава Игнатьева. Игра «Зенит», как кажется, сознательно, смесилась на этот край. Николич сразу заменил совершившего много рывков вперед (и вообще понравившегося) полузащитника на Рифата Жемалетдинова, обнулив таким образом замысел визави.

В концовке «Локомотив смотрелся даже интереснее. Хозяевам удались несколько интересных подходов и опасных прострелов. Семак выпустил все игроков атаки, которые были у него в распоряжении, но у питерцев уже что-то разладилось. Долгое время завладеть мячом не получалось (лишь последние минут 7-8 они провели в позиционном нападении), как не удавались и быстрые контратаки. То не хватало свежести ног, то взаимопонимания.

В результате матч завершился закономерной нулевой ничьей, не позволившей «Зениту» обойти «Спартак» и вернуть себе пальму лидерства. Да еще чемпион второй матч подряд не смог забить. А «Локо» застрял в середине таблицы. Когда в последний раз вице-чемпионы двух последних сезонов в шести турах имели в активе всего восемь очков?

Этой ничьей порадовался не только «Спартак», но и «Сочи». Южане получили шанс возглавить таблицу после 6-го тура. Чтобы опередить красно-белых, им требуется победить дома «Урал» с разностью в два мяча.

Когда команды покидали поле, на газон вышел... Алексей Миранчук. Чтобы попрощаться с болельщиками. «Настало время пойти за мечтой», - завершил он свой короткий спич. Судя по всему, уже в сентябре Миранчук подпишет контракт с «Аталантой». И, если честно, пока эта потеря кажется для «Локо» невосполнимой.

РПЛ. 6-й тур

«Локомотив» - «Зенит» - 0:0 (0:0)

«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Чорлука (Райкович, 90+3), Мурило, Рыбус, Магкеев, Куликов, Рыбчинский (Жемалетдинов, 80), Ан. Миранчук, Камано (Лисакович, 66), Смолов (Эдер, 66).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 73), Оздоев (Ерохин, 86), Дуглас Сантос, Малком (Сутормин, 86), Мостовой, Дзюба, Азмун (Ригони, 73).

Предупреждения: Рыбус, 26. Чорлука, 85. Жемалетдинов, 87.

Судья: Москалев (Воронеж).

Турнирная таблица