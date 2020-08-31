«Даллас» уступил «Колорадо» несмотря на дубль Ничушкина и шайбу Наместникова

Четвертый матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Даллас» – «Колорадо» завершился в пользу «Эвеланш» – 5:4.

В составе победителей отличились Йон Клингберг, Радек Факса, Джейми Бенн, Роопе Хинц, а также российский форвард Денис Гурьянов.

У проигравших дубль оформил нападающий Валерий Ничушкин. Хоккеист из РФ впервые в карьере дважды отличился в матче плей-офф. Также ворота «Колорадо» поразил его соотечественник – Владислав Наместников. Еще один гол в активе Кейла Макара.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Далласа». Пятый матч состоится 1 сентября и стартует в 04.45 мск.

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