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31 августа 06:37
автор: Артур Гичунцев

«Даллас» уступил «Колорадо» несмотря на дубль Ничушкина и шайбу Наместникова

Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).

Четвертый матч серии плей-офф Кубка Стэнли «Даллас» – «Колорадо» завершился в пользу «Эвеланш» – 5:4.

В составе победителей отличились Йон Клингберг, Радек Факса, Джейми Бенн, Роопе Хинц, а также российский форвард Денис Гурьянов.

У проигравших дубль оформил нападающий Валерий Ничушкин. Хоккеист из РФ впервые в карьере дважды отличился в матче плей-офф. Также ворота «Колорадо» поразил его соотечественник – Владислав Наместников. Еще один гол в активе Кейла Макара.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Далласа». Пятый матч состоится 1 сентября и стартует в 04.45 мск.

НХЛ. Кубок Стэнли

Второй раунд

Четвертый матч

«Даллас» – «Колорадо» – 5:4 (3:0, 0:2, 2:2)

Голы: Клингберг (Факса, Комо), 06:18 – 1:0; Факса (Хинц, Хейсканен), 08:33 – 2:0; Бенн (Радулов, Павелски), 10:45 – 3:0; Ничушкин (Макар, Бураковски), 33:24 – 3:1; Макар (Маккиннон, Рантанен), 39:34 – 3:2; Хинц (Клингберг, Факса), 47:30 – 4:2; Гурьянов, 48:02 – 5:2; Ничушкин (Бураковски, Жирар), 51:24 – 5:3; Наместников (Жирар, Кадри), 59:56 – 5:4

Счет в серии: 3-1

источник: «Советский спорт»
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