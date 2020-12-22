«Спартак» не согласен с наказанием Тедеско, новый судейский скандал в РПЛ, ATP наградила Рублева

ТЕДЕСКО ПОЛУЧИЛ БАН НА ТРИ МАТЧА

КДК РФС вынес наказание участникам инцидента в подтрибунном помещении стадион «Фишт» после матча 18 тура «Сочи» - «Спартак» (1:0) 12 декабря. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско дисквалифицирован на три игры чемпионата России и оштрафован на 50 тысяч рублей. Взыскание наложено за неприличный жест – «шелест купюр», намекающий на коррупционные дела. Напомним, что Тедеско отказался пожать руку вратарю хозяев Сослану Джанаеву со словами: «Сколько денег?» – и эта реплика также попала на камеру.

Спартаковцы со своей стороны выдвигали обвинения против тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Тедеско посчитал его слова «Это наша земля» проявлением расизма и национализма. РФС по горячим следам не смог сформулировать четкую позицию по данному вопросу и сделал запрос в FARE (футбол против расизма в Европе). Однако в этой организации ничего предосудительного в словах Бородина не нашли. Тем не менее он также оштрафован на 50 тысяч рублей.

Москвичи также обвиняли полузащитника «Сочи» Жоаозиньо в том, что он ударил помощника главного тренера команды Андреаса Хинкеля, однако КДК не нашел подтверждения этому.

«Спартак» с решением дисциплинарного комитета остался не согласен. Столичный клуб после изучения мотивировочной части данного вердикта намерен подать апелляцию. Тедеско должен пропустить матчи РПЛ с «Рубином», «Краснодаром» и «Динамо». Если, конечно же, к тому времени продолжит работу с командой. Как известно, после поражения в 19-м туре от «Зенита» – 1:3 немец заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом. А «Спартак» начал рассматривать кандидатуру на замену легионеру.

СУДЬЮ МАТЧА «СОЧИ» – «СПАРТАК» ОТСТРАНИЛИ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

По итогам матча «Сочи» - «Спартак» с некоторым опозданием, но все же вспыхнул новый судейский скандал. Главный арбитр встречи Игорь Панин был замечен в компании представителей сочинского клуба за распитием спиртных напитков. Сам Панин отрицает, что выпивал, и заявил, что всего пять минут провел за столом, обсуждая рабочие моменты. Тем не менее, РФС отстранил рефери от обслуживания матчей на неопределенное время.

У «Спартака» после поражения в Сочи (0:1) возникали вопросы к решениям судейской бригады, однако ЭКС, рассмотрев материалы, не нашла нарушений. Что касается контактов судей и сотрудников клубов, то в России команда-хозяин поля традиционно отвечает за примем судейских бригад: обеспечивает трансферы в аэропорт и размещает в отеле. РФС намерен эту практику изменить, переложив функции на местные футбольные федерации.

У КУЧЕРОВА ПРОБЛЕМЫ С БЕДРОМ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров из-за травмы бедра может пропустить часть регулярного чемпионата НХЛ, старт которого намечен на 13 января. Один из героев Кубка Стэнли-2020 испытывает болезненные ощущения, и ему может потребоваться операция. Решение о будущем Кучерова будет принято в ближайшее время.

Как отмечает источник, Никита играл с повреждением с первого матча Кубка Стэнли против «Коламбуса». Во время паузы ситуация со здоровьем игрока не стабилизировалась окончательно. Известный обозреватель TSN Пьер Лебрюн рассказал, что Кучерову делали укол в бедро на прошлой неделе. «Если он в порядке, то все хорошо. А если чувствует дискомфорт, то, возможно, его поместят в список травмированных», – отметил Лебрюн.

НОРТУГА ПОСАДИЛИ НА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ

Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг, завершивший блистательную карьеру в 2018 году, получил семь месяцев тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав. В августе нынешнего года двукратный олимпийский чемпион был остановлен полицией за превышение скорости (168 км/ч при допустимых 110). В крови спортсмена были обнаружены наркотики, а последующий обыск в доме Нортуга привел к обнаружению небольшого количества кокаина.

Норвежец не отрицает, что употребляет наркотики и признал свою вину. Также он не стал оспаривать решение суда. В 2014-м Петтер уже попадал в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Его пассажир тогда получил перелом ключицы, а Нортуг покинул место аварии до приезда полиции. Звезде дали 50 дней тюрьмы и выписали солидный штраф. Однако, как видим, 13-кратный чемпион мира все равно взялся за старое.

РУБЛЕВ У ДОСТАЛАСЬ ПРЕМИ Я «ПРОГРЕСС ГОДА»

Андрей Рублев назван самым прогрессирующим игроком 2020-го по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Год он начинал 23-й ракеткой мира, а завершил на восьмой позиции. 23-летний россиянин взял больше всех титулов в туре - пять, выиграв турниры в Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде и Дохе. Он опередил в голосовании аргентинца Диего Шварцмана, итальянца Янника Синнера и француза Уго Умбера.