Тедеско уговаривают остаться, с Гончаренко и Игнашевичем попрощались, а у Панарина три передачи

Напомним, что Тедеско заявил о своем решение не продлевать контракт с клубом после окончания сезона в декабре после проигрыша «Зениту» в гостевом матче – 1:3. «Спартак» идет на втором месте в чемпионате России, отставая от питерцев на 4 очка. Красно-белые выиграли три последних встречи с общим счетом 13:3.

«Ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» - признался Соболев. – Но вроде бы он для себя все уже точно решил. Посмотрим. Своей игрой мы доказываем ему, что хотим работать с ним дальше».

Футболисты «Спартака» уговаривают остаться в команде главного тренера Доменико Тедеско. Об этом рассказал нападающий красно-белых Александр Соболев на сборе национальной команды, которая продолжает подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022.

ЦСКА официально объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. Белорусский специалист возглавлял армейцев с декабря 2016 года. За это время команда дважды брала серебро чемпионата страны и выигрывала Суперкубок России. В сезоне-2017/18 красно-синие дошли до стадии ¼ финала Лиги Европы. Однако в последние годы ЦСКА не поднимался на пьедестал и провалил дважды групповой этап ЛЕ.

Армейцы неудачно провели отрезок после зимней паузы, проиграв в четырех матчах трижды, и опустились на пятое место. Решение об отставке тренера руководство клуба приняло после поражения в Москве от «Зенита» (2:3). Гончаренко сменит 41-летний ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич. Уже сегодня клуб может объявить о его назначении. Напомним, что Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, трижды становился чемпионом России и в составе клуба выиграл Кубок УЕФА-2005.

В твиттере ЦСКА также опроверг слухи о том, что ассистенты главного тренера братья Березуцкие покинут клуб после ухода Гончаренко. «Василий и Алексей Березуцкие продолжат свою работу в клубе», - говорится в сообщении.

«Торпедо» рассталось с Игнашевичем

Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо». Бывший защитник сборной России возглавил клуб ФНЛ летом 2019 года и впоследствии продлевал контракт до 2023-го. Команда неудачно провела несколько матчей после зимнего перерыва и занимает шестое место. От зоны стыковых матчей за выход в РПЛ торпедовцев отделяют три очка.

По информации источника, сменить Игнашевича может Александр Бородюк, который с 2002 по 2012 год входил в тренерский штаб сборной России. Последним местом работы Бородюка был австрийский «Хорн». Ранее он уже возглавлял «Торпедо» и в 2014 году выводил команду в премьер-лигу.

Пирло подвис в «Ювентусе»

Андреа Пирло может быть уволен с поста главного тренера «Ювентуса», если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. Кроме того, туринцы должны выправить свою игру. В последних матчах «Юве» играет неудачно. Роналду и компания вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Порту». В 28-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома проиграл скромному «Беневенто» - 0:1 и занимает четвертое место, на 10 очков отставая от лидера «Интера» и всего на два опережая идущий пятым «Наполи».

Как сообщают итальянские СМИ, после проигрыша «Беневенто» Пирло поссорился с президентом клуба Андреа Аньелли. В раздевалке после игры разговор шел на повышенных тонах с взаимными обвинениями. Заменить Пирло могут бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги из «Лацио».

Сорокин обновил рекорд клуба для новичков

Нападающий Артемий Панарин сделал три голевые передачи в матче с «Баффало» (5:3) и был назван третьей звездой. В 20 играх сезона у россиянина 28 (8+20) очков. «Сейбрз» потерпели 14-е поражение подряд.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой поединка с «Филадельфией» (2:1 ОТ). Экс-армеец отразил 36 бросков и обновил рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков клуба. Россиянин выиграл восьмой раз кряду. Также он установил рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков из России.

Кирилл Капризов впервые не набрал очков в трех играх регулярного чемпионата НХЛ. Форвард «Миннесоты» в матче с «Анахаймом» (2:1) заработал показатель полезности «-1», а за три последние встречи «-6». У Капризова 25 (10+15) очков в сезоне, и это по-прежнему лучший результат для новичков лиги. На втором месте идет немец Тим Штюцле, отстающий на 6 баллов.

«Авангард» и СКА вышли вперед в полуфиналах конференций

В плей-офф КХЛ «Авангард» и СКА повели в полуфиналах конференций 2-1. «Ястребы» уверенно переиграли в третьем матче «Металлург» - 3:0. Шайбы у гостей на счету Зернова, Буше и Чинахова. Илья Ковальчук отметился голевой передачей. Несмотря на поддержку трибун, магнитогорцы не смогли найти путей к воротам Шимона Грубеца, который выиграл вторую игру подряд. Хозяева не создали голкиперу «Авангарда» больших трудностей. Игра в атаке подопечным Ильи Воробьева явно не удалась.

Намного упорнее была встреча в Москве, где «Динамо» принимало СКА. Армейцы выигрывали по ходу матча 2:0 после шайб Подколзина и Бурдасова, но хозяева смогли отыграться. Яшкин мастерски реализовал большинство броском в девятку на 33-й минуте, а Игумнов в начале третьего периода завершил комбинацию, начатую защитником Сергеевым. Победу питерцам – 3:2 принес гол Владислава Каменева на третьей минуте овертайма.