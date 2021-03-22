Сюрприз от Мозякина и Ко: итальянская забастовка «Магнитки» на домашней арене

Давненько я не видел «Магнитку» столь безнадежно слабой и покладистой до неприличия. В этом сезоне – точно. Сегодня, по-моему, омичам даже напрягаться не понадобилось. Повели уже на 11-й минуте после нежданного подарка Мозякина и изумительной комбинации в касание Ковальчук – Комаров – Зерной. Ну а далее спокойно и надежно играли по счету, полностью контролируя ход поединка. Вроде бы уральцам нужно срочно отыгрываться, но во втором периоде, как и в первом, гости их перебросали: сначала 11 против 8, а затем и вовсе 16 против 10. А это самый наглядный показатель, кто владел инициативой.

Все 60 минут от действий «сталеваров» веяло унылой безнадегой. Честно, сложилось впечатление, будто хоккеистам минимум полгода зарплату не выдают. Вот они и устроили итальянскую забастовку. Формально все на местах у станков и кульманов, а КПД – нулевой. Если только мощный выстрел защитника Яковлева во второй трети не вспомнить. Но щелчок в штангу даже в статистику не входит – банальный бросок мимо цели.

Вот и все что накреативили за весь третий матч восточного полуфинала «металлурги». Под занавес при счете 0:2 даже видимости финального штурма организовать не сумели. Первая же атака с пустыми воротами после ошибки Голдобина на чужой синей линии обернулась легкой третьей шайбой «Авангарда» за три минуты до сирены.

Наверное, Илье Петровичу следует сделать звонок Петру Ильичу. Кто-кто, а Воробьев-старший отлично умел мотивировать подопечных. Стартовой матч серии в Балашихе, который «Магнитка» взяла более чем уверенно – 5:2, показал, что по уровню исполнителей уральцы совершенно не уступают «ястребам». Но почему сегодня на льду «Арены Металлург» была только одна команда, куда у «сталеваров» подевались желание, страсть, кураж, я не знаю.

Зато какое звено нападающих или пару защитников сибиряков не возьми, везде есть заводилы – Буше и Емелин, Костин и Каски, Ковальчук и Зернов, Шарипзянов и Толчинский, Чинахов и Семенов, Чистяков и Дедунов. При этом у Хартли отменный баланс молодых и бывалых, своих и легионеров. Любой готов взять ответственность на себя и решить момент.