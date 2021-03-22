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Сюрприз от Мозякина и Ко: итальянская забастовка «Магнитки» на домашней арене
22 марта 20:45
автор: Виталий Славин

Сюрприз от Мозякина и Ко: итальянская забастовка «Магнитки» на домашней арене

Илья Петрович, что случилось с вашей командой? Зачем вы «Барыс» выкинули из плей-офф, если в серии с «Авангардом» даже зацепиться не пытаетесь?

Давненько я не видел «Магнитку» столь безнадежно слабой и покладистой до неприличия. В этом сезоне – точно. Сегодня, по-моему, омичам даже напрягаться не понадобилось. Повели уже на 11-й минуте после нежданного подарка Мозякина и изумительной комбинации в касание Ковальчук – Комаров – Зерной. Ну а далее спокойно и надежно играли по счету, полностью контролируя ход поединка. Вроде бы уральцам нужно срочно отыгрываться, но во втором периоде, как и в первом, гости их перебросали: сначала 11 против 8, а затем и вовсе 16 против 10. А это самый наглядный показатель, кто владел инициативой.

Все 60 минут от действий «сталеваров» веяло унылой безнадегой. Честно, сложилось впечатление, будто хоккеистам минимум полгода зарплату не выдают. Вот они и устроили итальянскую забастовку. Формально все на местах у станков и кульманов, а КПД – нулевой. Если только мощный выстрел защитника Яковлева во второй трети не вспомнить. Но щелчок в штангу даже в статистику не входит – банальный бросок мимо цели.

Вот и все что накреативили за весь третий матч восточного полуфинала «металлурги». Под занавес при счете 0:2 даже видимости финального штурма организовать не сумели. Первая же атака с пустыми воротами после ошибки Голдобина на чужой синей линии обернулась легкой третьей шайбой «Авангарда» за три минуты до сирены.

Наверное, Илье Петровичу следует сделать звонок Петру Ильичу. Кто-кто, а Воробьев-старший отлично умел мотивировать подопечных. Стартовой матч серии в Балашихе, который «Магнитка» взяла более чем уверенно – 5:2, показал, что по уровню исполнителей уральцы совершенно не уступают «ястребам». Но почему сегодня на льду «Арены Металлург» была только одна команда, куда у «сталеваров» подевались желание, страсть, кураж, я не знаю.

Зато какое звено нападающих или пару защитников сибиряков не возьми, везде есть заводилы – Буше и Емелин, Костин и Каски, Ковальчук и Зернов, Шарипзянов и Толчинский, Чинахов и Семенов, Чистяков и Дедунов. При этом у Хартли отменный баланс молодых и бывалых, своих и легионеров. Любой готов взять ответственность на себя и решить момент.

В «Металлурге», кроме вернувшегося в основу Егора Яковлева, ну и всегда горячего и беспощадного Михаила Пашнина, выделить попросту некого. Совсем сникло трио Мозякина – за 60 минут один бросок от Расмуссена. Заскучали и все остальные легионеры – Бек, Нестрашил, Хольм. Вроде бы неплохие цифры у ударного звена Голдобин – Прохоркин – Плотников - 8 бросков на троих. Однако реальных моментов размочить Грубеца у них не было.

Как тут не вспомнить вчерашнюю рубку в Уфе! Да, у «Салавата» тоже мало что ладилось. Тем не менее юлаевцы выжимали из себя все соки. По крайней мере старались это делать. А вел уфимцев вперед капитан-кувалда Панин, не щадящий ни себя, ни казанцев. В «Магнитке» зрители сегодня на льду так и не увидели ни вожака, ни стаи. «Авангард» ведет в серии 2-1.

источник: «Советский спорт»
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