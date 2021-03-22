Каменев затупил «ножницы» Сергеева. СКА вышел вперед в серии с «Динамо»

Вскоре Антон еще раз включил ноги, промчался полполя, вышел один на один с Ерёменко, но на этот раз бросок с «лопаты» в «домик» голом не увенчался. Опытный голкипер второй раз на одну и ту же удочку не попался.

Новый капитан показал себя во всей красе – забил в челябинском ключе второй гол, благодаря отменному катанию уйдя по левому флангу от защитника Егора Зайцева и хитро бросив вратарю в «домик». Кстати, так же Бурдасов забил московскому армейцу Александру Шарыченкову в единственном победном для СКА матче (из четырех в регулярном сезоне) против чемпиона.

…Главком СКА вернул в состав Антона Бурдасова, пропустившего второй матч. Да еще доверил ему капитанскую нашивку. Кадровый капитан Евгений Кетов постфактум схватил большой штраф за удар коленом динамовского капитана Вадима Шипачева (на льду питерцу выписали две минуты), сам травмировался и выбыл.

Напомним, оба матча в Санкт-Петербурге (1:4, 1:0) ворота бело-голубых защищал Иван Бочаров. Сегодня на посту номер один появился 40-летний Александр Ерёменко, герой двух чемпионских для «Динамо» плей-офф. В обоих случаях (2012-й и 2013-й годы) его назвали MVP Кубка Гагарина. А трофеи были завоеваны под руководством Олега Знарка, появившегося этим вечером на трибунах «ВТБ Арены», вместе с бывшим патроном динамовского клуба и также бывшим министром обороны Рашидом Нургалиевым. О работе Знарка в «Спартаке» я днем побеседовал с легендой красно-белых Борисом Майоровым. Расскажу потом, всему свое время.

- Свежий игрок лучше уставшего, - примерно так ответил главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов на вопрос о ротации вратарей.

А счет открыл Василий Подколзин, который расцвел после успешных для сборной России Шведских игр. Капитан нашей молодежки протаранил вице-чемпиона мира Андрей Миронова, не удосужившегося хотя бы включить клюшку, чтобы помешать форварду. С первым броском Ерёменко справился, с добиванием – нет.

Впрочем, счет мог открыть Дмитрий Яшкин, но невероятным образом промахнулся по пустым воротам, выведенным к ним чудо-пасом защитника Андрея Сергеева. Он заслуживает нескольких строк. Не только за свой хет-трик в матче номер три серии с «Северсталью», оказавшимся переломным.

Гости смотрелись, сердце радовалось за Валерия Брагина, избравшего верную тактику, угадавшего с вратарем и ротацией состава. Но Яшкин классно реализовал большинство, пробив-таки великолепного Магнуса Хелльберга. Сергееву записали передачу, но все сделал русский чех – обманул пласировавшегося перед ним форварда Евгения Тимкина и запустил шайбу в дальнюю девятку с точки, откуда в первом периоде промазал по пустым воротам.

А в третьем периоде сольный номер 99-го номера бело-голубых украсил голом Иван Игумнов, перемещенный после травмы Дмитрия Кагарлицкого во второе звено. Сергеев в места каскадом финтов раскидал по сторонам Подколзина и Ивана Морозова и выложил шайбу на дальнюю штангу, куда примчался Игумнов и в падении протолкнул шайбу в сетку. Какие там коффи-бурки, партнеры канадского 99-го номера на Кубке Канады-87! Сергеев круче!

Накануне серии со СКА в СМИ запустили старую «утку» о некой криминальной истории с барбершопом в Нижнекамске, который якобы пытался отжать у своего компаньона Сергеев за долги.

- Не знаю, кому это сейчас было нужно, - спокойно отреагировал защитник бело-голубых.

Я прекрасно помню Сергеева в форме ЦСКА – меня поражало его хладнокровие, он и паника - антонимы. Его отчислил Вячеслав Буцаев после ошибки в домашнем матче с «Витязем» в 2013-м. В «Нефтехимике» защитник и тренер встретились вновь. А летом Сергеев оказался в творческой лаборатории Крикунова. После наложения на высокую технику «физики» «Динамо» получило первоклассного защитника, с которым Брагин знаком по золотому для России МЧМ-2011 в Баффало.

Через год после серебра Калгари-2012 в редакции «Советского спорта» автор этих строк попросил Валерия Николаевича назвать великолепную пятерку и вратаря его молодогвардейцев. Он написал Сергеев.

- Уточните, который из двух?

- Артем, - тренер медленно приписал имя перед фамилией защитника.

Артем Сергеев ныне выходит в форме ЦСКА, играл в финале плей-офф-2018 против «Ак Барса», теперь борется за первый для себя Кубок Гагарина. Он забил золотой гол «Ак Барсу» в решающем матче за Кубок континента. Но об этом вспомнит в разгар плей-офф.

В «Нефтехимике» Андрей Сергеев выходил под 9-м номером, который в «Динамо» носит Кагарлицкий. Пришлось новичку приписать к девятке вторую.

И быть 99-му динамовцу героем матча номер три, но в СКА нашелся теневой лидер – Евгений Тимкин, забивавший ЦСКА в седьмой игре финала-2016. Его силовой проход в начале овертайма – армеец буквально смял защитника Миронова – не завершился броском по воротам, его дело довершил форвард Владислав Каменев, с добивания отправив шайбу под перекладину. Не зря Брагин похвалил его после победы во встрече. Не зря бывший капитан нашей сборной на МЧМ-2016 числился среди кандидатов в состав на шведский этап Евротура.

СТАТИСТИКА

Динамо М – СКА – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).

Голы: Яшкин, Игумнов – Подколзин, Бурдасов, Каменев

Счет в серии: 1-2 (4:1, 0:1, 2:3 ОТ)