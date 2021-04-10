Зидан не перестает удивлять. «Реал» выиграл второй «Эль Класико» в сезоне (видео)

Зидан остался без основных защитников Серхио Рамоса (впервые он пропустил Эль Класико в рамках примеры), Рафаэля Варана и Дани Карвахаля, так что для него преимущество в центре поля тоже имело колоссальное значение, поэтому выпустил сразу четверых игроков данного амплуа – помимо классической тройки Каземиро – Тони Кроос – Лука Модрич с первых минут вышел и Федерико Вальверде. Он занял позицию правого нападающего, но должен был помогать партнерам по полузащите, поскольку Винисиус Жуниор на противоположном краю не утруждает себя большим объемом черновой работы.

Зинедин Зидан и Рональд Куман не могли выставить оптимальные составы (француз в меньшей степени), но понимали, что неожиданные ходы и доминация в центре поля станет ключевой. Голландец с этой целью вернул в среднюю линию Френки Де Йонга и выставил троих центральных защитников.

Команды подошли к очной встрече в отличной форме. Как минимум, по результатам. «Сливочные» не проигрывали на протяжении девяти туров, а в течение недели обыграли в Лиге чемпионов «Ливерпуль» (3:1). Каталонцы же вообще выиграли 14 из последних 15 матчей в чемпионате.

Эль Класико всегда имеет громадное значение для обеих команд и нередко является ключевым в борьбе за чемпионство. В нынешнем сезоне «Реал» и «Барселона» бились за роль главного преследователя «Атлетико», но от этого значение матча не ниже.

СКОРОСТЬ ВИНИСИУСА И ПЯТКА БЕНЗЕМА

Решение Зидана оправдалось уже на стартовом отрезке матча. Именно уругваец начал результативную атаку, протащив мяч вперед пару десятков метров мимо нескольких оппонентов, после чего выкатил направо в свободную зону подключившемуся по краю Лукасу Васкесу, чей прострел Карим Бензема замкнул пяткой. Похвалить стоит каждого. Бензема классно сориентировался, а Васкес десятком мгновений ранее обезмячил перед своей штрафной Лионеля Месси и успел поддержать атакующий порыв.

Le but de Benzema en image pic.twitter.com/Sc5arzqr6U — Real-Madrid_universelle (@Realmadrid_uni) April 10, 2021

Главным неудачником первого тайма стал Рональд Араухо. В первом голевом эпизоде он не успел накрыть Бензема, а вскоре совершил роковой фол. «Барса» завладела мячом, но пропустила контратаку. Винисиус Жуниор промчался слева через полполя и на входе в штрафную зацепился за отставленную ногу защитника. Нарушение не то чтобы спорное, но пограничное. Кроос с места пробил не так уж опасно, но мяч срикошетил от стоявшего рядом со стенкой Сержиньо Дестом и оставил Марка-Андре тер Штегена вне игры. Мяч полетел прямо в находившегося в линии ворот Жорди Альбу, но тот тоже не сумел спасти партнеров.

BARCELONA ASSISTING TONI KROOS GOAL, YOU LOVE TO SEE IT. #ElClasico pic.twitter.com/PfmBhLbyAQ — Rameez Ali (@iamra_0) April 10, 2021

«Барса» получила то, на что надеялась. Преимущество по владению у каталонцев было очень большим, но без Месси создать что-то стоящее не получалось, а аргентинца мадридцы встречали по двое-трое и не дали ничего сделать. Лео чаще всех терял мяч. Напротив, хозяева имели великолепный шанс довести счет до крупного (опять каталонцы упустили Винисиуса), но удар Вальверде пришелся в штангу, а на добивание Васкеса успел среагировать великолепный тер Штеген. Иначе к перерыву исход был бы практически предрешен. Винисиуса второй матч подряд никто не может сдержать (после «Ливерпуля»), и такими темпами он нагонит по звездности Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

В первом тайме сине-гранатовые сподобились только на три удара. Два из них на счету Месси (он провел 45-й Эль Класико, догнав по этому показателю рекордсмена Рамоса) уже в компенсированное время. Сначала Лео закрутил мяч в дальнюю штангу прямо от углового флага, а спустя минуту после нового стандарта с острого угла не смог переиграть Тибо Куртуа. Но в целом стратегическое и идейное преимущество «Реала» до перерыва не вызывало сомнений.

ПИЖОНСТВО МАДРИДА И СПОРЫ «БАРСЫ»

Второй тайм был про терпение и страдание. Разверзшиеся небеса обрушили на поле безумный поток дождя, к которому добавился еще и сильный ветер, что усложнило игру всем. Каталонцы мучились в попытках пройти плотную оборону соперника и успевать за молниеносными контратаками. Мадридцы терпели перед своей штрафной, сдерживая напор гостей.

Не сдержали. На исходе часа игры вышедший в перерыве Антуан Гризманн остроумно пропустил на ближней штанге прострел Месси с фланга, а замкнул его прибежавший невесть откуда в чужую штрафную Оскар Мингеса.

Игроки «Реала» раз за разом убегали в отрыв. Бензема и Винисиус грамотно открывались в полуфлангах, освобожденных уходящими в атаку Сержиньо Дестом и Альбой, и очень остро протаскивали мяч до штрафной, но в завершающей стадии точности и удачи им не хватало. А иногда создавалось впечатление, что в действиях хозяев стало много позерства.

За 20 минут до конца тренеры одновременно провели на двоих четыре замены, три из которых пришлись на Зидана. Француз рискнул, сняв с игры лидеров созидания Крооса, Бензема и Винисиуса. Видимо, дал передохнуть перед ответной встречей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Куман в свою очередь перешел на игру в четыре защитника – неудачника Араухо заменил 18-летний полузащитник Илаш Мориба, впервые вышедший в чемпионате Испании в середине февраля. Как же голландцу не нравится Миралем Пьянич…

Эти изменения разбили игру обеих команд (особенно мадридцев), мяч стал держаться заметно хуже. Тем не менее, сливочные и в обновленном составе удержали преимущество. Хотя шансы у каталонцев были и даже очень серьезные. К тому же в ходе игры в штрафной мадридцев было несколько спорных эпизодов, особенно актуальных на фоне штрафного, заработанного Винисиусом в первом тайме. Однако арбитр, несмотря на яростную реакцию игроков «Барселоны», все эти эпизоды проигнорировал, так что обсуждений после матча будет достаточно.

В концовке Каземиро в течение минуты получил две желтых карточки и оставил партнеров в меньшинстве. И все же «Реал», пусть и не без доли везения, удержал победу и догнал по очкам «Атлетико». В воскресенье команда Диего Симеоне едет в Бетис.

Примера. 30-й тур

«Реал» - «Барселона» - 2:1 (2:0)

Голы: Бензема, 13 – 1:0. Кроос, 28 – 2:0. Мингеса – 2:1.

«Реал»: Куртуа, Васкес (Одриосола, 43), Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Вальверде (Асенсио, 61), Модрич, Кроос (Марсело, 72), Винисиус Жуниор (Иско, 72), Бензема (Мариано Диас, 72).

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Лангле, Дест, Бускетс (Серхи Роберто, 64), де Йонг, Альба, Месси, Педри (Транкан, 81), Дембеле (Брейтуэйт, 81).

Предупреждения: Педри, 23. Араухо, 26. Начо, 69. Альба, 84. Каземиро, 89.

Удаление: Каземиро, 90 (2 жк).

Судья: Мансано (Испания).