Зидан не перестает удивлять. «Реал» выиграл второй «Эль Класико» в сезоне (видео)

СКОРОСТЬ ВИНИСИУСА И ПЯТКА БЕНЗЕМА

Решение Зидана оправдалось уже на стартовом отрезке матча. Именно уругваец начал результативную атаку, протащив мяч вперед пару десятков метров мимо нескольких оппонентов, после чего выкатил направо в свободную зону подключившемуся по краю Лукасу Васкесу, чей прострел Карим Бензема замкнул пяткой. Похвалить стоит каждого. Бензема классно сориентировался, а Васкес десятком мгновений ранее обезмячил перед своей штрафной Лионеля Месси и успел поддержать атакующий порыв.

Главным неудачником первого тайма стал Рональд Араухо. В первом голевом эпизоде он не успел накрыть Бензема, а вскоре совершил роковой фол. «Барса» завладела мячом, но пропустила контратаку. Винисиус Жуниор промчался слева через полполя и на входе в штрафную зацепился за отставленную ногу защитника. Нарушение не то чтобы спорное, но пограничное. Кроос с места пробил не так уж опасно, но мяч срикошетил от стоявшего рядом со стенкой Сержиньо Дестом и оставил Марка-Андре тер Штегена вне игры. Мяч полетел прямо в находившегося в линии ворот Жорди Альбу, но тот тоже не сумел спасти партнеров.

BARCELONA ASSISTING TONI KROOS GOAL, YOU LOVE TO SEE IT. #ElClasico pic.twitter.com/PfmBhLbyAQ