Зидан не перестает удивлять. «Реал» выиграл второй «Эль Класико» в сезоне (видео)

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 2-й тайм, 61' Дефенса и Хуст 2 Тальерес 1 П1 1.40 Х 4.10 П2 9.20
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.45 Х 4.90 П2 6.20
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Коламбус Блю Д 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 2.70 Х 4.10 П2 2.30
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Мэйпл 0 Оттава Сенатор 0 П1 1.47 Х 5.10 П2 5.70
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.32 Х 4.10 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Кливленд Кавал 0 Торонто Рэптор 0 П1 1.77 П2 2.10
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Сент-Луис Блюз 0 Миннесота Уайл 0 П1 2.65 Х 4.10 П2 2.32
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Тампа-Бэй Лайт 0 П1 3.10 Х 4.10 П2 2.03
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бруклин Нетс 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.17 П2 5.30
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.14 П2 6.10
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити 0 Филадельфия Си 0 П1 5.00 П2 1.19
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Калгари Флэймз 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.55 Х 4.20 П2 2.37
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Вашингтон Уиза 0 П1 1.10 П2 7.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Детройт Пистон 0 П1 1.15 П2 5.80
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Голден Стэйт У 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.34 П2 3.40
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.04 Х 4.20 П2 3.10
Италия - Серия А 13:00 Тревизо 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Эшторил 0 Вилафранкензе 0 П1 1.34 Х 4.00 П2 12.5
Нидерланды - Первый дивизион 13:15 Де Графсхап 0 Гоу Эхед Иглс 0
Италия - Серия А 13:30 Интер М 0 Кальяри 0 П1 1.28 Х 6.00 П2 11.5
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Краснодар 0 П1 5.40 Х 3.65 П2 1.73
Франция - Лига 1 14:00 Ренн 0 Нант 0 П1 1.78 Х 3.70 П2 4.90
Англия - Премьер-лига 14:00 Бёрнли 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 2.43 Х 3.10 П2 3.30
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Хайденхайм 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Вюрцбургер Кик 0 Нюрнберг 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.07
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Айнтрахт Б 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.20
Испания - Сегунда 15:00 Малага 0 Альбасете 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Испания - Примера 15:00 Вильярреал 0 Осасуна 0 П1 1.66 Х 3.70 П2 6.00
Франция - Лига 1 16:00 Ницца 0 Реймс 0 П1 2.23 Х 3.30 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Сампдория 0 Наполи 0 П1 5.10 Х 4.30 П2 1.65
Зидан не перестает удивлять. «Реал» выиграл второй «Эль Класико» в сезоне (видео)
10 апреля 23:58
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Реал»

Зидан не перестает удивлять. «Реал» выиграл второй «Эль Класико» в сезоне (видео)

В 30-м туре примеры «Реал» на своем поле одолел «Барселону» (2:1) и догнал лидера турнирной таблицы «Атлетико».

ЭЛЬ КЛАСИКО БЕЗ РАМОСА

Эль Класико всегда имеет громадное значение для обеих команд и нередко является ключевым в борьбе за чемпионство. В нынешнем сезоне «Реал» и «Барселона» бились за роль главного преследователя «Атлетико», но от этого значение матча не ниже.

Команды подошли к очной встрече в отличной форме. Как минимум, по результатам. «Сливочные» не проигрывали на протяжении девяти туров, а в течение недели обыграли в Лиге чемпионов «Ливерпуль» (3:1). Каталонцы же вообще выиграли 14 из последних 15 матчей в чемпионате.

Зинедин Зидан и Рональд Куман не могли выставить оптимальные составы (француз в меньшей степени), но понимали, что неожиданные ходы и доминация в центре поля станет ключевой. Голландец с этой целью вернул в среднюю линию Френки Де Йонга и выставил троих центральных защитников.

Зидан остался без основных защитников Серхио Рамоса (впервые он пропустил Эль Класико в рамках примеры), Рафаэля Варана и Дани Карвахаля, так что для него преимущество в центре поля тоже имело колоссальное значение, поэтому выпустил сразу четверых игроков данного амплуа – помимо классической тройки Каземиро – Тони Кроос – Лука Модрич с первых минут вышел и Федерико Вальверде. Он занял позицию правого нападающего, но должен был помогать партнерам по полузащите, поскольку Винисиус Жуниор на противоположном краю не утруждает себя большим объемом черновой работы.

СКОРОСТЬ ВИНИСИУСА И ПЯТКА БЕНЗЕМА

Решение Зидана оправдалось уже на стартовом отрезке матча. Именно уругваец начал результативную атаку, протащив мяч вперед пару десятков метров мимо нескольких оппонентов, после чего выкатил направо в свободную зону подключившемуся по краю Лукасу Васкесу, чей прострел Карим Бензема замкнул пяткой. Похвалить стоит каждого. Бензема классно сориентировался, а Васкес десятком мгновений ранее обезмячил перед своей штрафной Лионеля Месси и успел поддержать атакующий порыв.

Главным неудачником первого тайма стал Рональд Араухо. В первом голевом эпизоде он не успел накрыть Бензема, а вскоре совершил роковой фол. «Барса» завладела мячом, но пропустила контратаку. Винисиус Жуниор промчался слева через полполя и на входе в штрафную зацепился за отставленную ногу защитника. Нарушение не то чтобы спорное, но пограничное. Кроос с места пробил не так уж опасно, но мяч срикошетил от стоявшего рядом со стенкой Сержиньо Дестом и оставил Марка-Андре тер Штегена вне игры. Мяч полетел прямо в находившегося в линии ворот Жорди Альбу, но тот тоже не сумел спасти партнеров.

«Барса» получила то, на что надеялась. Преимущество по владению у каталонцев было очень большим, но без Месси создать что-то стоящее не получалось, а аргентинца мадридцы встречали по двое-трое и не дали ничего сделать. Лео чаще всех терял мяч. Напротив, хозяева имели великолепный шанс довести счет до крупного (опять каталонцы упустили Винисиуса), но удар Вальверде пришелся в штангу, а на добивание Васкеса успел среагировать великолепный тер Штеген. Иначе к перерыву исход был бы практически предрешен. Винисиуса второй матч подряд никто не может сдержать (после «Ливерпуля»), и такими темпами он нагонит по звездности Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

В первом тайме сине-гранатовые сподобились только на три удара. Два из них на счету Месси (он провел 45-й Эль Класико, догнав по этому показателю рекордсмена Рамоса) уже в компенсированное время. Сначала Лео закрутил мяч в дальнюю штангу прямо от углового флага, а спустя минуту после нового стандарта с острого угла не смог переиграть Тибо Куртуа. Но в целом стратегическое и идейное преимущество «Реала» до перерыва не вызывало сомнений.

ПИЖОНСТВО МАДРИДА И СПОРЫ «БАРСЫ»

Второй тайм был про терпение и страдание. Разверзшиеся небеса обрушили на поле безумный поток дождя, к которому добавился еще и сильный ветер, что усложнило игру всем. Каталонцы мучились в попытках пройти плотную оборону соперника и успевать за молниеносными контратаками. Мадридцы терпели перед своей штрафной, сдерживая напор гостей.

Не сдержали. На исходе часа игры вышедший в перерыве Антуан Гризманн остроумно пропустил на ближней штанге прострел Месси с фланга, а замкнул его прибежавший невесть откуда в чужую штрафную Оскар Мингеса.

Игроки «Реала» раз за разом убегали в отрыв. Бензема и Винисиус грамотно открывались в полуфлангах, освобожденных уходящими в атаку Сержиньо Дестом и Альбой, и очень остро протаскивали мяч до штрафной, но в завершающей стадии точности и удачи им не хватало. А иногда создавалось впечатление, что в действиях хозяев стало много позерства.

За 20 минут до конца тренеры одновременно провели на двоих четыре замены, три из которых пришлись на Зидана. Француз рискнул, сняв с игры лидеров созидания Крооса, Бензема и Винисиуса. Видимо, дал передохнуть перед ответной встречей с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Куман в свою очередь перешел на игру в четыре защитника – неудачника Араухо заменил 18-летний полузащитник Илаш Мориба, впервые вышедший в чемпионате Испании в середине февраля. Как же голландцу не нравится Миралем Пьянич…

Эти изменения разбили игру обеих команд (особенно мадридцев), мяч стал держаться заметно хуже. Тем не менее, сливочные и в обновленном составе удержали преимущество. Хотя шансы у каталонцев были и даже очень серьезные. К тому же в ходе игры в штрафной мадридцев было несколько спорных эпизодов, особенно актуальных на фоне штрафного, заработанного Винисиусом в первом тайме. Однако арбитр, несмотря на яростную реакцию игроков «Барселоны», все эти эпизоды проигнорировал, так что обсуждений после матча будет достаточно.

В концовке Каземиро в течение минуты получил две желтых карточки и оставил партнеров в меньшинстве. И все же «Реал», пусть и не без доли везения, удержал победу и догнал по очкам «Атлетико». В воскресенье команда Диего Симеоне едет в Бетис.

Примера. 30-й тур

«Реал» - «Барселона» - 2:1 (2:0)

Голы: Бензема, 13 – 1:0. Кроос, 28 – 2:0. Мингеса – 2:1.

«Реал»: Куртуа, Васкес (Одриосола, 43), Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Вальверде (Асенсио, 61), Модрич, Кроос (Марсело, 72), Винисиус Жуниор (Иско, 72), Бензема (Мариано Диас, 72).

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Лангле, Дест, Бускетс (Серхи Роберто, 64), де Йонг, Альба, Месси, Педри (Транкан, 81), Дембеле (Брейтуэйт, 81).

Предупреждения: Педри, 23. Араухо, 26. Начо, 69. Альба, 84. Каземиро, 89.

Удаление: Каземиро, 90 (2 жк).

Судья: Мансано (Испания).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Авангард" назвал недостоверной информацию о наркотиках в крови Емелина"Ак Барс" сравнял счёт в серии с "Авангардом""Нью-Джерси" разделался с "Баффало", у Шаранговича 3 очкаМгновенная реакция Уткина на назначение Ганчаренко в «Краснодаре»Ни стыда, ни совести: узнай звезду по голому фотоГоловин прокомментировал решение «Монако»
Слуцкий уже четвертый. И ему надо болеть против «Спартака»
«Рубин» выиграл важный гостевой матч у «Ростова» (1:0) и повысил свои шансы в борьбе за медали РПЛ. Минимум медали.
«Кутепов достойно заменит Жиго, «Спартак» обыграет «Локо» 2:1». Ловчев — о главном матче 25-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который состоится 11 апреля.
«Поляна на «Фиште» неважная, поэтому «Зенит» победит «Сочи» всего 1:0». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит», который состоится 11 апреля.
Баюл против Тарасовой, Канделаки против Трусовой, Угаров против Малкома. На грани фола #9
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск девятый.
По три фактора в пользу «Реала» и «Барселоны» перед эль-класико, в котором решится все
«Плеймейкер» оценивает шансы на победу соперников по главному матчу испанского чемпионата, который начнется в Мадриде 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Овечкин «положил свояка» от конька шведа и рассмеялся. Есть гол №727 — до Дионна четыре (видео)
Александр Овечкин пополнил свой голевой актив в НХЛ оригинальным способом и помог «Вашингтону» победить на выезде «Баффало» (4:3).
Цифры говорят: «Сочи» должен победить «Зенит». Статистика против теорий заговора
«Плеймейкер» составил беспристрастный статистический прогноз на заключительный отрезок футбольного чемпионата, в котором осталось провести шесть туров.
«Удивлюсь, если «Барселона» крупно победит «Реал». Прогноз Мостового на эль-класико
Александр Мостовой заявил «Плеймейкеру», что предстоящее 10 апреля эль-класико не станет последним для Лионеля Месси, и поделился ожиданиями от суперматча.
Кто-то «заказал» Федуна. Как пытаются расшатать «Спартак» перед ключевым матчем
Телеграм-канал Black Mirror слил в сеть кучу конфиденциальной информации о финансовой деятельности красно-белых. Но качество "компромата" не выдерживает критики.
Нагучев против Орзул: очередные 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #5
"Плеймейкер" представляет пятый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

ЖЕНЩИНЫ И ШАХМАТЫ. Гроссмейстер Мария Фоминых в гостях у Николая Яременко.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика