Немецкие «Шальке-04» и «Байер» включились в борьбу за нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

По информации Daily Mail, «Вест Хэм» наблюдал за игрой Смолова в матче против «Урала» (1:0), в которой нападающий забил гол. Немецкие клубы готовы поспорить с английским за право покупки 27-летнего россиянина.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» может приобрести Смолова за 15 миллионов фунтов. В активе нападающего в текущем сезоне РФПЛ 12 матчей в составе «Краснодара» и девять забитых голов.